¿Qué pasó en Unicentro y qué sigue para los afectados?

A pesar del susto que supuso en la noche del sábado la caída de parte del cielo raso en drywall del centro comercial Unicentro, las directivas de este lugar aseguraron que no se trató de “un daño tan grande como todos creíamos”.



Este hecho, que dejó 19 personas afectadas y 13 trasladadas a distintos centros asistenciales de Bogotá, despertó dudas sobre las causas de la emergencia y sobre el mantenimiento de uno de los centros comerciales más antiguos de la capital.

EL TIEMPO se comunicó con el gerente general de Unicentro, Camilo Ángel, quien aseguró que el daño no había comprometido la estructura del lugar.

“Todo fue revisado por los ingenieros y se comprobó que fue una falla aislada. Aclaramos que no fue un daño en el techo, sino en el cielo raso de drywall que produjo un efecto dominó. Una lámina se desprendió y afectó otras diez”, le explicó Ángel a este diario.



Sin embargo, las causas concretas del incidente aún no se han podido determinar. Así lo confirmó el coordinador de emergencias del Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos), William Tovar.



“No se sabe aún qué causó el desprendimiento. Nosotros hicimos una verificación visual y encontramos fisuras en el drywall, pero aún no se puede asociar el factor humedad con el colapso del material”, explicó el funcionario a EL TIEMPO. Además, aclaró que la afectación, de cerca de 120 metros cuadrados, no impacta la estabilidad del centro comercial porque no comprometió la estructura.



Por ahora, los organismos de emergencia permanecen en el lugar con un Puesto de Mando Unificado, haciendo seguimiento a la situación y acompañamiento al centro comercial.

Este era el panorama en la noche del sábado. El colapso provocó un fuerte estruendo. Foto: Armando Neira / EL TIEMPO

“A Unicentro se le pidió una revisión detallada del cielo raso. También ordenamos hacer una restricción del área para que se mitiguen condiciones de riesgo. Las directivas ya están montando un plan de evaluación”, agregó el funcionario que estuvo al tanto del trabajo del cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Policía.



Frente a esto, el gerente de Unicentro agregó en un comunicado que se “dará inicio de forma inmediata a una labor de revisión general de todo el sistema de cielo raso dentro del plan de acción de mitigación del riesgo y así asegurar la prevención de estos hechos a futuro”.



En conversación con este diario, confirmó que al no haber riesgo estructural se despejó el área afectada y se permitió desde este domingo la libre circulación de compradores por el primer y segundo piso.



Aunque Ángel aseguró que hasta no hacer la evaluación completa del daño no se podrán saber los costos, sí afirmó que estos no serían demasiado elevados.

Un antecedente

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurría un hecho de este tipo. En noviembre de 2013, una parte del cielo raso, cerca de la zona del cine, se desprendió por la alta concentración de granizo y lluvias en un día de mal clima. En esa ocasión, no hubo heridos y el hecho no pasó a mayores. EL TIEMPO le consultó sobre este episodio al gerente de Unicentro y este respondió que se trataba de hechos distintos y sostuvo que al establecimiento se le hace un mantenimiento preventivo anual por etapas en sus 60.000 metros cuadrados de extensión.



“Sí, es un centro comercial que suma más de 40 años. Pero ha venido siendo reforzado a través de los años y siempre ha estado en condiciones óptimas”, afirmó Ángel.



La última gran remodelación de Unicentro se hizo hace nueve años y, desde entonces, recibe hasta 100.000 visitantes por día.

¿Habrá indemnización?

El gerente de Unicentro le aseguró a este diario que la empresa cuenta con “pólizas de seguros muy robustas. Por eso, nos hemos hecho cargo de los gastos médicos de las 19 personas afectadas, de ellas ocho fueron atendidas más por un tema de ansiedad y pánico”. Sin embargo, no se refirió a indemnizaciones o reparaciones futuras pues “esto no se define hasta conocer el estado de salud de los afectados”.



Contrario a lo que muchos creerían, adquirir una póliza por daños a terceros no es obligatorio. Sin embargo, la mayoría de centros comerciales las adquieren para blindarse en caso de que ocurran emergencias como la de Unicentro.

“Estos centros comerciales donde por lo general se registran aglomeraciones cuentan habitualmente con pólizas que cubren hechos de responsabilidad hacia terceras personas. De manera que normalmente se hacen cargo de los gastos básicos de atención, que en este caso son de hospitalización y traslado", dijo a EL TIEMPO el abogado penalista Francisco Bernate Ochoa, quien agregó que, "eventualmente si la persona puede demostrar que sufrió un perjuicio, podrán tramitar ante la respectiva aseguradora la reparación a que haya lugar".



Para esto, habrá que esperar si entre los 19 pacientes evaluados esa noche, hay alguno que cumpla ese requisito. Según información de la Secretaría de Salud, entre esas personas, hay cuatro adultos mayores. Una de ellas tiene un esguince de grado dos en el pie derecho y otros registran golpes en la cabeza, la espalda y en el tórax.



Si Unicentro no hubiera contado con esta póliza habría tenido que “responder por los daños y perjuicios causados a cada una de las personas afectadas dando paso a acciones penales", explicó la abogada Marisol Parra Turriago, quien señaló que, en ese caso, cada afectado habría podido demandar al establecimiento comercial para exigir el cubrimiento de daños y perjuicios, muerte, invalidez, lesiones físicas permanentes y las respectivas indemnizaciones económicas derivadas.



Por ahora, solo resta esperar cómo evoluciona el caso y el estado de salud de los heridos.



