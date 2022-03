Los puentes quedaron pintados, pero aún falta trabajo por hacer. Ese es el panorama que deja el proyecto ‘Museo Abierto Bogotá’ con el que el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) buscaron recuperar las llamadas zonas bajo puentes para los ciudadanos.



Desde noviembre, once puentes vehiculares en Bogotá quedaron llenos de murales y color gracias al trabajo de colectivos y artistas urbanos que, con el apoyo de 25 estímulos de 30 millones de pesos cada uno, escucharon a las comunidades aledañas a los puentes y plasmaron sus historias y mensajes. Es el caso del costado occidental del puente de la Autopista Norte con calle 170, donde el colectivo Re Makia y los vecinos del barrio Granada Norte gestaron una intervención pensada para dar una bienvenida a los migrantes.

El colectivo Re Makia fue el encargado de pintar el costado occidental. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Los puentes vehiculares pintados para el MAB fueron:



1. Calle 170 con Autopista Norte: Colectivo Latir, Colectivo Re Makia.



2. Calle 153 con Autopista Norte: Agrupación Raíces, UMS Crew.



3. Calle 53 con carrera 30: Colectivo Puente de Vida, ABM Crew.



4. Avenida Ciudad de Cali con calle 26: Colectivo Operación Huitaca, Agrupación RKP.



5. Avenida La Esperanza con avenida Boyacá: Arte Expresivo Crew, Alexander García 'PEAR'



6. Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá: Colectivo Calma y Dinamita, Chilli Art Collective.



7. Carrera 50 con calle 26: 'Erre', Colectivo Mano a Mano.



8. Avenida de Las Américas con carrera 50 (puente sur): Pigmento Crew, Roger Avendaño 'Bulkar'.



9. Avenida de las Américas - Puente Aranda: Agrupación Absoluto, SaintCat Crew.



10. Avenida de Las Américas con carrera 50 (puente norte): Laboratorio del Color, Aliaza St 80.



11. Avenida Colón con calle 13: Agrupación M30, Agrupación Full Color.



Es decir, los artistas cumplieron con su parte: la fase I del proyecto, llamada Vida y Color. Esta, según le explicó el IDU a este diario, consistía en que el contratista hiciera el despeje de la estructura (retirar los cerramientos, muros y recubrimientos falsos), y, luego, el Idartes y los artistas coordinaran la intervención artística y plástica.

“El gasto no

es mayor,

lo que gastaba el IDU pintando de gris nos lo gastamos pintando de color, les dimos

trabajo a artistas y

mejoramos espacios”.



Catalina Valencia

Idartes FACEBOOK

TWITTER



En la fase I se invirtieron 4.158’ 179.664 de pesos, se intervinieron con pintura 55.725 metros cuadrados en los puentes y se beneficiaron a 287 artistas.



“Es el proyecto más ambicioso de arte urbano que ha tenido Bogotá. Y hay un trabajo muy poderoso que es toda una tarea de cultura ciudadana alrededor del cuidado, de cómo cuidamos los bienes públicos que son sagrados y esa es una reflexión que tenemos que instalar desde el sector cultura y con toda la ciudad”, aseguró Catalina Valencia, directora del Idartes.



No obstante, quedaron varias tareas pendientes.

Así lucen los puentes de 'Museo Abierto Bogotá' Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Así lucen los puentes de 'Museo Abierto Bogotá' Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO La intervención hace parte de un programa del IDU e Ideartes. Foto: Héctor Fabio Zamora - Nestor Gómez. EL TIEMPO Así luce el puente de la calle 170 con Autopista Norte Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Qué falta?

Según el IDU, esta estrategia tiene otras dos fases:



Fase II - Mejoramiento Espacial:



En esta "se adelanta el estudio de intervención a nivel de conservación de los puentes del convenio con Idartes y otro grupo de puentes vehiculares”. En este punto se plantean estas acciones a cargo del IDU:



- Medidas de seguridad vial



- Mejoramiento del espacio público con mobiliario urbano.



Además, otras entidades y empresas pueden intervenir con:



- Mejoramiento de iluminación con la modernización a un sistema LED (Uaesp y Codensa)



- Arborización en las orejas de los puentes (Jardín Botánico)



- Recuperar las tapas robadas de los sistemas de servicios públicos.



Fase III –Diseños y Obra



En esta fase “se realiza el proceso de licitación para la contratación de la obra de los puentes en cuanto a conservación”.



El problema es que para la fase II no hay presupuesto en la vigencia 2022. “Se tiene contemplado realizar la intervención para la vigencia 2023, la cual está en proceso de programación presupuestal”, indicó el IDU.



Aunque podría haber una alternativa: según el IDU, el decreto 552 de 2018 permite que en las zonas bajo puentes haya actividades económicas como estacionamientos. “Por lo anterior, en las reuniones realizadas con la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón de Secretaría de Movilidad, se contempló la inclusión de cicloestaciones”, indicó el IDU.

¿Cómo están hoy los puentes?

EL TIEMPÓ visitó 10 de los 11 puentes del MAB. En su mayoría están en buen estado, salvo algunos grafitis que han tapado algunas figuras; pero, en otros, los daños son mayores, se requieren arreglos en espacio público y, además, aún se mantienen dinámicas de inseguridad:



En el costado occidental del puente de la avenida Boyacá con Primero de Mayo la pintura gris y los rayones fueron tapados con las creaciones de Chilli Art Collective y J2. Salvo un habitante de calle que ha traído en la mañana algunas bolsas con reciclaje y se ha acostado a dormir, el resto de la zona bajo el puente está limpia y libre de olor a orines.



“Acá vienen y hacen aseo dos veces por semana”, cuenta una vendedora de jugos del sector, pero agrega, “sigue siendo inseguro. El lunes uno llega aquí y encuentra allí al fondo las billeteras vacías que botan los ladrones. Y ya están empezando a dañar los dibujos... porque acá no cuidan nada”.

Puente de la avenida Boyacá con Primero de Mayo Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO Puente de la avenida Boyacá con Primero de Mayo Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

Al otro lado, bajo los trazos de Slyka Graffiti y Write’n Fight Crew, se han armado dos cambuches. En algunas puntos se acumulan bolsas de basura; si bien la zona se ve mucho más iluminada y despejada que antes, hay cosas que no han cambiado del todo.



Unos kilómetros al oriente, bajo los puentes de la avenida calle 13 con avenida Las Américas, el ambiente también ha cambiado, parcialmente. Ya no hay basuras y los muros llenos de hollín tienen ahora murales de Agrupación Absoluto, SaintCat Crew, Alianza St 80, entre otros; pero, en la parte final de uno de los puentes, un muro ha sido perforado: en la cavidad que queda, algunos habitantes de calle han encontrado refugio.



Afuera, en un sofá viejo y abandonado, retozan dos habitantes de calle que no superan los 30 años.



En un poste, a pocos metros de este complejo de arte, cuelgan dos zapatos viejos, una señal de la calle que solo indica una cosa: allí se venden drogas.

Puente de Las Américas con calle 13. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Puente de Las Américas con calle 13. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Puente de Las Américas con calle 13. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

Hacia el norte, en el puente de la carrera 50 con calle 26, aunque hay Policía y un ambiente impecable, la creación del costado sur, hecha por el Colectivo Mano a Mano resultó afectada. El diseño original, que decía ‘Nos podemos transformar’, quedó tapado por otros grafitis.

Puente de la calle 26 con carrera 50. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO Puente de la calle 26 con carrera 50. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Puente de la calle 26 con carrera 50. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Si bien esta es una dinámica propia del arte urbano, la directora del Idartes confirmó que se abrirá una línea de conservación y diálogo para que los nuevos trazos permanezcan. "Es una conversación más afondo con los artistas y los grafiteros de la ciudad en la que estamos trabajando porque existen diferencias.... Es otra línea de trabajo que estamos avanzando para que los puentes no sean intervenidos otra vez", explicó Valencia. En ese sentido, el puente de la carrera 50 con calle 26 será uno de los primeros que será recuperado.



Frente a las otras situaciones, Valencia recordó que el proyecto es un trabajo interinstitucional. Y, en todo caso, aseguró que será clave la cultura ciudadana: “Es muy difícil que pongamos un Policía en cada puente, esto tiene un componente de cultura ciudadana muy fuerte”.



¿Habrá más puentes pintados? Ese es plan. “Estamos en la gestión con IDU para una adición al convenio para que logremos eso”, indicó Valencia. Por su parte, el IDU le confirmó a este diario que tiene contemplado un presupuesto de 2.000 millones de pesos para continuar con la estrategia de urbanismo táctico.



Valencia, a su vez, precisó que, próximamente, Bogotá recibirá otros 12 murales gran formato que son parte de la estrategia Unidad Artística de Reacción Inmediata y que se sumarán al circuito de MAB.



¿Qué pasará con los que ya están? Se recuperarán y reforzarán con intervenciones de otras entidades. Además, para el 26 y el 27 se programarán recorridos con mediadores de la Galería Santa Fe, para que los ciudadanos conozcan la historia detrás del MAB.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes