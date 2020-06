¿Y qué fue del colibrí que apareció muerto en Bogotá?

Una semana después de que se conocieran denuncias de habitantes del barrio Timiza (Kennedy), quienes temían que los químicos usados para la desinfección de barrios en medio de la pandemia estuvieran afectando a la fauna, hubo novedades del caso.



A raíz de que en redes sociales se postearan fotos de un colibrí y de mariposas que aparecieron muertos después de que una cuadrilla de desinfección pasara, la Secretaría de Ambiente comenzó investigaciones a principios de semana.

Después de la necropsia “no se encontró ninguna lesión en el sistema musculoesquelético o signos de afecciones en otro sistema. Además, esta valoración determinó que el individuo presentaba buen estado en su plumaje”, según informó la autoridad ambiental.



Y, en los exámenes de laboratorio de CORPAVET Molecular Vet S.A.S tampoco “se pudo determinar una causa concluyente de la muerte del animal”.



Por esa razón se ordenaron nuevos análisis al cuerpo del ave en estudio. “Luego de la solicitud de los expertos de realizar los estudios de histopatología y toxicología, la entidad se encuentra a la espera de que los resultados contribuyan a establecer las causas del deceso; sin embargo, es importante aclarar que estos resultados también pueden ser no-concluyentes”, aseguró la Secretaría.

Siguen las investigaciones con el cuerpo del colibrí. Foto: Secretaría de Ambiente

Adicionalmente, se reportaron nuevas visitas al barrio donde ocurrió la denuncia para verificar si había nuevos testimonios o pruebas de casos similares. Dice el Distrito que no hay más información similar.



Y se ha hecho seguimiento técnico a otras jornadas de limpieza. “Una de ellas fue en la localidad de Engativá (el pasado 17 de junio), y no se observaron nuevas afectaciones a la fauna”, dice el informe.



Por ahora, la entidad “sugiere que esta actividad no estaría afectando de manera directa la fauna silvestre”.

