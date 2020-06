Denuncian que desinfección habría afectado colibríes en Bogotá

Este jueves se conocerían los resultados de la necropsia y los análisis de laboratorio del cuerpo de un colibrí encontrado este fin de semana después de que una cuadrilla de desinfección pasara por un barrio de Timiza, en la localidad de Kennedy, en Bogotá



Las imágenes fueron difundidas por ciudadanos que detectaron que, al paso del carro de desinfección, aparecieron aves y mariposas muertas.

Hoy paso un carro de la alcaldía haciendo desinfección en nuestra cuadra, en donde vivo hay gran variedad de árboles y... Publicada por Edna M Pinzón Rodríguez en Sábado, 13 de junio de 2020

“Quizá los químicos que se están utilizando afectan las aves, hago un llamado a analizar este aspecto y evitar la dispersión en zonas verdes”, alertó una de las denunciantes en sus redes sociales.(Le puede interesar: Bogotá arranca una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus)

Hola buenas tardes, quiero agradecer a todas las personas que con gran interés han atendido y compartido la publicación... Publicada por Edna M Pinzón Rodríguez en Domingo, 14 de junio de 2020

La Uaesp confirmó que el químico utilizado en estos procesos es hipoclorito de calcio al 70 %, el mismo utilizado para las piscinas. Esta sustancia ha sido aplicada en las cuadrillas de desinfección como parte de la estrategia de atención por covid-19.



Las autoridades ambientales hicieron presencia en la zona. "Profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna de la entidad hicieron presencia en los puntos reportados por la ciudadanía. Durante el recorrido, en uno de los parques del barrio, se encontró una mariposa y un colibrí. En la inspección, que se hizo por varios lugares cercanos, no se evidenció ningún otro individuo sin vida o en condición de riesgo", aseguró la entidad.



Por el momento, la Secretaría de Ambiente asegura que esta sustancia no tendría por qué afectar a la fauna. Sin embargo, hacen los análisis correspondientes para determinar qué les sucedió a las aves.



“La Secretaría hizo presencia el domingo para recibir las denuncias de la comunidad y tratar de evaluar qué les pudo haber pasado a los ejemplares y sí pueden estar en peligro otras formas de fauna. Encontramos una mariposa, un colibrí y estamos haciendo los análisis. Estuvimos hablando con los contratistas que realizan los procesos de desinfección que nos confirman que la fórmula no sería peligrosa para la fauna. Pero buscamos confirmarlo mediante la necropsia”, detalló la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia. (Además: Desde el martes habrá 'pico y cédula' en Bogotá)

