7 de las 16 obras de valorización en Bogotá no han empezado a ejecutarse

Hasta el próximo 6 de diciembre hay plazo para iniciar la construcción de las obras por valorización contempladas en el Acuerdo 724 de 2018. Así lo dio a conocer el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad que tiene a cargo 15 de los 16 proyectos aprobados por el Concejo de Bogotá hace dos años.



Recordemos que la contribución de valorización para la construcción de obras vigente incluye tres ejes de obras denominadas Cedro, Córdoba y Zona Industrial. Entre ellas, hay ocho proyectos que ya se encuentran en ejecución, cinco que ya fueron adjudicados y dos más que se encuentran en la fase final de los estudios y diseños y que, según el IDU, pasarán a obra antes del 3 de diciembre.



El costo total de los proyectos asignados al IDU es de 654.331 millones de pesos, e incluye costos de obra y de interventoría de 15 construcciones. La obra restante es el Centro Felicidad El Retiro, a cargo de la Secretaría de Cultura y cuyo costo asciende a los 80.000 millones de pesos.

También es importante tener en cuenta que, con la aprobación del proyecto de valorización en 2018, se había establecido como fecha máxima para el inicio de la construcción el 6 de diciembre de 2020; no obstante, dicho plazo se extendió un año más con la aprobación del artículo 87 del Plan Distrital de Desarrollo.



“Inicialmente había plazo hasta el 6 de diciembre de 2020 para iniciar las obras; sin embargo, cuando esta administración llegó a comienzos de 2020 se hizo un balance sobre el estado de las obras en términos de estudios y diseños, compra de predios y contratos, y se llegó a la conclusión de que no íbamos a lograr cumplir con la fecha pactada por la anterior alcaldía”, explicó Diego Sánchez, director del IDU en un live en ELTIEMPO.COM.

Para asegurarnos de que esas obras no van a tener problemas durante su ejecución, hicimos unos estudios que permitieron identificar todas las incertidumbres técnicas.

Con este anuncio, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si en estos 12 días se logrará avanzar con el inicio de los siete proyectos que el IDU tiene a su cargo. El director de la entidad sostiene que sí, y explica que para ese día habrá contratos firmados y actas de inicio. “Puedo decir con tranquilidad que el 6 de diciembre todas las obras estarán iniciando construcción, pero, ojo, eso no significa que el 7 de diciembre la ciudad vaya a estar llena de frentes de trabajo”, señaló.



El funcionario también indicó que la tardanza en el inicio de las obras tiene que ver con una revisión minuciosa de los requisitos y del presupuesto, esto con el objetivo de evitar retrasos una vez iniciada la obra. “Para asegurarnos de que esas obras no van a tener problemas durante su ejecución, hicimos unos estudios que permitieron identificar todas las incertidumbres técnicas, ser más precisos el costo de la obra y lograr todas las aprobaciones necesarias”.

Mapa con las obras de valorización. Foto: Cortesía IDU

Esta es una fuente para financiar muchos proyectos, pero no es la única. (....) Tenemos que cubrir con otras fuentes del Distrito porque las obras están costando más de lo que cobramos.

Otro interrogante que surge a partir de este anuncio está relacionado con la prevalencia de las obras en el norte y oriente de la capital. De acuerdo con Sánchez, este es un asunto que determinó la administración anterior según la capacidad de pago de algunos sectores de la ciudad. “Se les cobró únicamente a los estratos 3, 4, 5 y 6, y al menos en este caso era más sencillo iniciar esas obras en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y Puente Aranda”, explicó.



A la fecha, el 95 por ciento de los propietarios de predios (352.384 de 371.111) ya pagó la contribución por valorización. De esta manera, el recaudo asciende al 85 por ciento (765.066 millones de pesos) del total de recaudo establecido en el Acuerdo 724 de 2018.



“El 15 por ciento del dinero que falta por recaudar está a cargo de las cerca de 18.000 personas que no se han puesto al día”, dijo Sánchez.



Asimismo, aclaró que, aun si se logra el objetivo de recoger el 100 por ciento del impuesto, este no alcanzará para cubrir el costo total de las obras. “Esta es una fuente para financiar muchos proyectos, pero no es la única. (....) Tenemos que cubrir con otras fuentes del Distrito porque las obras están costando más de lo que cobramos”.



De acuerdo con Sánchez, el IDU está enviando cartas a los contribuyentes que no han hecho el pago con el fin de ofrecerles alivios en los intereses por mora y la posibilidad de hacer acuerdos de pago por cuotas. De igual forma, aclaró que por concepto de valorización y dada la situación de pandemia, la entidad no está realizando embargos.

