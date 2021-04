¿Se embolató ampliación del Centro de Diversidad Sexual Teusaquillo?

En febrero pasado se anunció que el emblemático Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género (CAIDSG) 'Sebastián Romero', ubicado en Teusaquillo, sería trasladado a otro inmueble, en la misma localidad, con mejores condiciones.



(En contexto: Se amplía el Centro de Diversidad Sexual y de Géneros de Teusaquillo)



Esto representó un importante avance para la población LGBTI de Bogotá, pues así se le puso fin a un limbo en el que estuvo este Centro durante varios meses, en medio de rumores que indicaban que la actual administración Distrital estaba planeando fusionarlo con el CAIDSG de Los Mártires y crear una sola sede en el centro de la ciudad.

La ampliación ha llenado de esperanza a decenas de personas, pues los CAIDSG, además de ser puntos de encuentro para organizaciones sociales y colectivos LGBTI, ofrecen de forma gratuita asesoría psicosocial y jurídica sobre temas de orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.



Sin embargo, esa esperanza empezó a opacarse hace unos días, cuando ediles y concejales denunciaron que, según organizaciones, el 'Sebastián Romero' no está en funcionamiento y tanto sus equipos como su mobiliario están guardados en la bodega del CAIDSG del centro.



(Le recomendamos: Mujeres trans que han hecho historia y roto estereotipos en Colombia)

Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDSG Sebastian Romero. Foto: Cortesía

Natalia Goyeneche, edilesa de Teusaquillo, es una de las voces que más ha seguido de cerca el proceso de ampliación. Ella dice que no hay claridad sobre la ubicación de la nueva sede. "Llevan más de dos meses 'haciendo el contrato'", comenta.



Además, señala que el temor de la comunidad es que el traslado del inventario del CAIDSG signifique que las sedes, en últimas, sí van a ser fusionadas: "No podemos permitir un retroceso en la política pública LGBTI".



(Lea también: La violencia que sufrieron menores de edad LGBT en el conflicto armado)



Por su parte, el concejal Martín Rivera advierte que él le ha solicitado, por distintos medios, a la Secretaría de Integración Social un cronograma sobre el proyecto, pero asegura que no ha recibido una respuesta concreta.



Y resalta: "la ampliación hace parte del Plan de Desarrollo que aprobamos en el Concejo, por eso debe ser una prioridad cumplirle a la comunidad".



(Le puede interesar: Los colectivos LGBT que resistieron al conflicto armado)

Nos preocupa que el CAIDS-G de Teusaquillo esté cerrado y aún no exista claridad sobre cuándo se abrirá la nueva sede @XiniaNavarro ¿Cómo avanza este proceso y qué medidas se están tomando para brindar atención a la comunidad? @MauroToroO @riveraalzate #LaIgualdadEsImparable🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Hu1yqfXO4V — Natalia Goyeneche🏳️‍🌈 (@La_Goye_) April 7, 2021

¿En qué va la ampliación?

El CAIDSG 'Sebastián Romero' es un lugar emblemático para la población LGBTI de la ciudad. Se inauguró en abril de 2013 como resultado de un proceso comunitario y su nombre se decidió en memoria del primer político abiertamente gay que fue electo en Colombia, quien ganó una curul en 2007 con más de 1.000 votos y se posicionó como edil de la localidad de Chapinero.



En esta sede del CAIDSG se han ofrecido servicios psicosociales, de desarrollo de capacidades y de fortalecimiento de redes de afecto y apoyo de personas de los sectores LGBTI y sus familias.



(Le recomendamos: El legado de Laura Weinstein para la población trans en Colombia)



Ante el incierto panorama de su ampliación, EL TIEMPO contactó a Juan Andrés Moreno, quien recientemente se posesionó como nuevo subdirector de Asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social.



Moreno le confirmó a este diario que ya todo está listo para la nueva sede. "Hoy (este jueves) se expidió el acto administrativo y, por días hábiles y temas de trámites, la firma del contrato de arrendamiento será entre el lunes y el martes de la próxima semana".

El subdirector explicó que se estaban revisando unos trámites administrativos, pero ratificó que el CAIDSG seguirá ubicado en Teusaquillo, aunque se reservó detalles de la ubicación exacta.



(Le puede interesar: ¿Cuántos colombianos son LGBT? Dane hizo primera medición estadística)



Este nuevo espacio, según Integración Social, "contará con equipos y materiales proporcionados por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo como concepto de gasto votado por la comunidad en los presupuestos participativos".



En los próximos días se dará a conocer la fecha de inauguración. Moreno le aseguró a este diario que será antes de que finalice abril y que eventualmente se hará el respectivo traslado del inventario. Por ahora, dijo, los servicios del CAIDSG se están prestando de manera virtual.



(Además: La violencia que sufren los migrantes venezolanos LGBTI en Colombia)



El nuevo subdirector de Asuntos LGBTI se reunió esta semana con Bibian Sophía Cáceres, coordinadora del CAIDSG ‘Sebastián Romero’, y Chanel Callejas, coordinadora del CAIDSG ‘Zona Centro’, con quienes socializó los detalles del proyecto de ampliación.



Cabe recordar que el Plan Distrital de Desarrollo de esta administración contempla, además del fortalecimiento de estos dos CAIDSG , la apertura de dos más, uno en el sur y otro en el noroccidente de la ciudad, por lo que Integración social ya está adelantando estudios y valoraciones de sus inmuebles para su puesta en marcha.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista de ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher