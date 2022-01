Momentos de alarma se vivieron en la mañana de este viernes en la calle 36 con 17, sector de Teusaquillo, tras el hallazgo de un paquete extraño en una casa donde funciona la sede del Partido Comunes, de la extinta guerrilla de las Farc.



El lugar fue evacuado y el sector, acordonado, para permitir las labores de verificación del supuesto material por parte de los agentes antiexplosivos y un escuadrón canino.



El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reportó que “al interior de la casa se halló una botella que estaba cargada con kilo y medio de anfo (un explosivo de alta potencia) que se encontraba conectado a dos aparatos electrónicos desde los cuales se pretendía activar la explosión”.



El alto oficial agregó que era muy pronto para tener “una hipótesis de quién pudo haber colocado” el artefacto, pero indicó que van a investigar la procedencia y “cuáles eran las intenciones del grupo delincuencial que pudo haber realizado esta afectación”.



Este hecho se presentó, según el Partido Comunes, un día antes del lanzamiento de la campaña de esa colectividad en Bogotá y que se tiene previsto, precisamente, en esa vivienda, donde funciona la sede de Alternativa, un restaurante de excombatientes.



“Aquí, en esta casa restaurante, en la calle 36 n.º 17-12, encontramos una bomba puesta por enemigos de la paz, por aquellos que quieren hacernos retroceder a esa época de guerra”, le dijo a los medios Julián Bolívar, firmante y quien fue jefe de comunicaciones de la delegación de paz.



Bolívar insistió en que enemigos de la paz no solamente habrían intentado atentar contra el inmueble, sino contra las personas que estaban adentro, entre ellas clientes y personas que apoyan el proyecto productivo.

“¿Por qué nos siguen amenazando? ¿Por qué nos manifiestan estas amenazas terroristas, que si no la encontramos hubiera podido estallar y asesinar quién sabe a cuántas personas?”, señaló Bolívar.



Desde su cuenta oficial en Twitter, el Partido Comunes les pidió al alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y al presidente Iván Duque “que aseguran las garantías para la participación política”.



Una vez confirmado el hallazgo del explosivo, no se hicieron esperar voces de rechazo, tanto del Gobierno Nacional como del Distrital.



Archila destacó la reacción inmediata de Antiexplosivos tan pronto se tuvo información sobre la existencia de un posible artefacto explosivo: “Esto permite concluir que las medidas que estamos adoptando de cara a las siguientes elecciones tienen que ser tan buenas, tan certeras, como las que tuvimos en las pasadas elecciones, donde no hubo ni un solo muerto, ni un solo secuestrado, ni uno solo de los candidatos del partido, entonces Farc, hoy Comunes, que tuviera que retirarse”.



La alcaldesa Claudia López, por su parte, agradeció a la Policía por la reacción y dijo: “Seguiremos trabajando, sin descanso, por la seguridad de todos los ciudadanos” y que no se va “a permitir, bajo ninguna circunstancia, que manos criminales, u oportunismo político, pretenda atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía o generar zozobra en este certamen democrático y electoral” en la ciudad de Bogotá.

EL TIEMPO