Suerte del POT quedaría en manos del alcalde

Como van las cosas, todo indica que la decisión política de expedir el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad quedará en manos del alcalde Enrique Peñalosa, pues la comisión del plan del Concejo volvió a aplazar la votación del articulado y ya el tiempo está en contra.



Solo quedan siete días para que se cumplan los 90 que tiene el Concejo para pronunciarse, y todavía no ha comenzado la votación de los 555 artículos que tiene el proyecto del Gobierno. Ayer, cuando se había citado reunión para votar, aún había proposiciones de modificación y la sesión se levantó para incorporarlas a las ponencias. Se citó para este martes, pero anoche se canceló la convocatoria.

El POT está en manos del Concejo desde el 5 de agosto, cuando fue radicado por la administración, y según los términos de ley, la corporación tendría plazo para pronunciarse hasta el 5 de noviembre. Si no lo hace, y como el tema se ha estudiado y debatido, el alcalde estaría facultado para expedirlo por decreto, lo cual, de hecho, siempre ha ocurrido con los POT de la ciudad.

La comisión del plan que estudia el tema en primer debate ha realizado dos cabildos abiertos con la comunidad, y el viernes cerró intervenciones con una sesión en la que representantes de distintos sectores de la ciudad hablaron para pedir que se apruebe el proyecto. Desde hace varias semanas también se radicaron las ponencias.



El proyecto original del Gobierno tiene 555 artículos y pocos concejales creen que haya tiempo para votar uno a uno los artículos en los siete días que quedan para que se venza el plazo. Mañana cierran las sesiones extraordinarias y el jueves se instalan las ordinarias de noviembre. El tiempo se terminó, y la comisión del plan no se ha pronunciado.



Los concejales responsables de votar el proyecto en la comisión del plan son: Diego Andrés Molano (Centro Democrático), Celio Nieves (Polo), Juan Felipe Grito (Cambio Radical), Nelson Enrique Cubides (Conservador), David Ballén Hernández (‘la U’), Ricardo Andrés Correa (‘la U’), María Victoria Vargas (Liberal), Germán García Maya (Liberal), Lucía Bastidas (Alianza Verde), Jorge Eduardo Torres (Alianza Verde), Olga Victoria Rubio (Partido Mira), Andrés Eduardo Forero (‘la U’), Juan Carlos Flórez (ASI), César Alfonso García (Cambio Radical) y Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana)

Lo que pide la alcaldesa

En su reunión con el alcalde, Claudia fue enfática en solicitar que este POT no termine siendo expedido por decreto sino que, por el contrario, se deje para discutir ante el próximo Concejo de Bogotá. “Sería lo más democrático, que no expida el POT por decreto. Él me ha respondido que no hay tiempo. No he logrado convencerlo, pero el que persevera alcanza ”, afirmó López, y se refirió a tres temas que, dice, deben revisarse: la ‘amenaza’ sobre la Thomas van der Hammen, las futuras troncales de TransMilenio y la renovación urbana del centro de Bogotá.

