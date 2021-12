No se pudo votar el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá propuesto por la alcaldesa Claudia López.



En la tarde de este martes, otras nuevas recusaciones le dieron la estocada final al debate.

Una de las recusaciones va dirigida al concejal Yefer Vega. Según Diego Iván Soler, el ciudadano autor de la recusación, Vega no había manifestado impedimento por un supuesto conflicto de intereses. El ciudadano sustenta su argumento citando aportantes a la campaña de Vega que, a su vez, por ser contratistas de entidades distritales, tendrían un "claro interés en el POT".

Pese a que este martes trataron de resolverse los impedimentos y recusaciones que habían surgido durante los últimos días y pese a que incluso se llegó a programar sesión de la comisión primera para este 8 de diciembre a las 9 a.m. para votar las ponencias, estas nuevas recusaciones obstaculizaron esa posibilidad.



Por norma, las recusaciones deben ser resueltas en sesión plenaria. Es decir, ahora el Concejo está obligado a citar sesión plenaria y, si se resolvieran las recusaciones, citar a un nuevo debate en comisión. Sin embargo, el plazo de 90 días dado para discutir y votar el proyecto se agotaba este miércoles.



En este escenario, el Concejo de Bogotá perdió la posibilidad de dar un debate y votación de la hoja de ruta de planeación y ordenamiento de la capital hasta el 2035.



¿Qué puede pasar ahora con el POT? Por el momento, no hay una respuesta precisa. Por un lado, la alcaldesa podría optar por aprobar el POT por decreto; por otro, podría no aprobarlo y presentarlo nuevamente en 2022.

Concejales esperaban esa última sesión

Este martes, en plenaria, el Concejo trabajó para resolver los últimos impedimentos con relación al POT. Cabildantes como Susana Muhamad esperaban que la sesión en comisión se diera este miércoles para que la votación lograra hundir el proyecto y, así, evitar que el POT se expidiera por decreto en este 2021.

La mayoría de las bancadas vamos a dar voto negativo al POT y tenemos derecho a pronunciarnos en la comisión de plan. No hay ninguna excusa para que el @ConcejoDeBogota no la convoque.

Alcaldesa @ClaudiaLopez la decisión del concejo es NO aprobar esta POT. pic.twitter.com/NFrtQoDXud — Susana Muhamad (@susanamuhamad) December 7, 2021

ProBogotá envió carta a la alcaldesa

ProBogotá Región también envió este martes una carta a la alcaldesa Claudia López para pedirle reconsiderar la opción de aprobar el POT por decreto.



"Señora alcaldesa, adoptar por decreto el plan de ordenamiento territorial cuando, a través de maniobras antidemocráticas, al Concejo Distrital le fue sustraída la oportunidad de adelantar el debate, es permitir que los intereses detrás de esos artificios logren su objetivo. Usted puede impedir que se impongan. Convoque a la ciudad entera, a los ciudadanos y sus organizaciones, a la academia, a las distintas expresiones políticas, a los gremios, a los centros de pensamiento para que, entre todos, construyamos el plan de ordenamiento territorial que los 11 millones de colombianos que

habitamos la sabana necesitamos", dice la carta.



En la misma misiva, ProBogotá manifestó su preocupación frente a temas como los cambios en ordenamiento para los cerros orientales, la no realización de la Alo Norte, la reducción de carriles de uso vehicular mixto, entre otros temas.

