En diciembre de 2020, la Alcaldía de Bogotá anunció la creación de Ágata, la primera Agencia Analítica de Datos de la capital. En su momento se la presentó como una revolución en la forma como se manejaban los datos de las distintas secretarías para la toma de decisiones y un avance vital hacia la visión de hacia una ciudad inteligente.



“Trabajamos con datos de muchas entidades, y nuestro arquetipo es ser un generador de hallazgos e insights para la toma de decisiones”, explica Manuel Riaño, gerente de Ágata.



Pero... ¿Qué pasó en su primer año de operaciones? ¿Qué resultados reales dio Ágata?



(Lea: Así funciona el negocio ilegal del préstamo gota a gota en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Riaño, Gerente de Ágata Foto: Cortesía

Según Riaño, la compañía pasó de tener 2 a 50 empleados especializados en analítica, organizó el esquema corporativo y consolidó una estrategia para garantizar la seguridad de la información y la privacidad de los datos. “Siempre se tuvo el miedo de que Ágata centralizara la información y que se convirtiera en una suerte de ‘Gran Hermano’. Hoy trabajamos con nuevas tecnologías, llamadas fábricas de datos, que evitan que saques información del sitio que la tenías guardada y evita que la centralices y la guardes”, añade.



Ahora, en materia de proyectos, Riaño asegura que Ágata tiene tres ‘casos de uso’ que comenzaron a trabajarse en 2021 y verán resultados en forma en 2022: la gestión automática y ágil de quejas y peticiones a través de redes sociales, la oferta de alternativas crediticias legales para no tener que acudir al ‘gota a gota’ y la mejora de los servicios de salud. Además, viene un cuarto proyecto relacionado con la entrega más efectiva de beneficios y subsidios a ciudadanos.

(Para seguir leyendo: Ágata, la Agencia Analítica de Datos de la Bogotá inteligente)

¿Qué es una Agencia Analítica Datos y cómo le puede ser de utilidad a una ciudad cómo Bogotá?

Las agencias de analíticas de datos en el mundo son instituciones muy especializadas que tratan de aprovechar tres fenómenos que se dieron en los últimos años y que conforman la 4ta Revolución Industrial: la evolución en los modelos computacionales que hoy son muy rápidos, pero muy económicos; los grandes volúmenes de datos; y los los modelos estadísticos que ahora pueden aprovechar estas dos cosas.



Al juntar las tres cosas se pueden aprovechar los datos de maneras que nunca habían sido posibles.



Hay distintos tipos de agencias de analítica en ciudades en el mundo.Básicamente hay dos grandes renglones: están quienes se centran en un solo tipo de data y están los que tienen varios sectores para análisis más complejo. Por otro lado, tienes tres niveles de evolución de lo que se hace con los datos. En un primer renglón tenemos los que simplemente organizan los datos y con eso toman decisiones; luego tienes unos que generan hallazgos/insights a partir de esos modelos computacionales y estadísticos; y hay un tercer nivel que son las instituciones que logran dar una solución completa digital alterna.



En el último espectro, lo dos más avanzados que tienes en el mundo son Data 61 en Australia y Singapur con GoTech, esas dos agencia ya hacen todo, recogen los datos, hacen analítica avanzada, son fábricas de soluciones. Ágata decidió ubicarse en un punto intermedio, es decir, estamos en el segundo nivel.

Hablemos de los tres casos de uso de Ágata. Por una parte, ¿cómo pueden los datos combatir el ‘gota a gota’?

En Bogotá, solo el 50 por ciento de los adultos tienen acceso a un crédito formal: por eso el ‘gota a gota’ se sigue tomando parte de las ciudades del país. Ágata es una bisagra entre el sector público y el sector privado para trabajar problemas como este.



¿Por qué el sector privado no le ha llegado (al otro 50 por ciento?): uno no tiene cómo valorar el riesgo. Uno: como no tienen historia crediticia, no tienen cómo saber a qué riesgo prestan; nosotros estamos usando distintos datos del Distrito para ayudar a entender el riesgo. Dos: los niveles de alfabetización digital y financiera de la población son muy bajos. La gente le tiene miedo al banco. Estamos ayudando para generar una solución de confianza porque sobretodo la población vulnerable le tiene más confianza a la Alcaldía.



En el 2022 vamos a empezar a dar esos créditos con tres o cuatro aliados financieros. Ese primer crédito lo vamos a poner en abril, y nuestro piloto va a ser con negocios informales.



Una cosa importante es que todo el tiempo se respeta la protección de la información, solo vamos a darle al privado la información de quien quiere tener crédito.

¿Qué puede hacer Ágata con las redes sociales?

Uno de los casos es la analítica de redes sociales para poder mejorar la atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas y reclamos. Hubo un fallo de la corte que le dijo a todas las instituciones publicas ‘si abre un canal de atención que sea de dos vías, usted debe tratar lo que le escriban como una posible petición, queja o reclamos y la red social es eso’.



Cada mes hay al menos un millón de citas a la alcaldesa o la Alcaldía donde se menciona algo. A veces, incluso, pueden ser tres o cuatro millones por mes. Tú ya no puedes tener tres personas para analizar ese millón de datos y ver si eso es una petición, una queja o un reclamo. Ahora trabamos con un aliado para traer una solución. Tenemos un primer resultado, y es ese ejercicio de poder prestar el servicio de la Secretaría General para clasificar información y generar respuesta: logramos tener un flujo de datos donde la Subsecretaría de Atención al Ciudadano clasificó y dio respuesta a 1.500 mensajes por mes, y es una tasa que viene creciendo. Trabajamos con redes de la Alcaldía y este año vamos a expandirnos a Secretaría de Salud y con algoritmos vamos a automatizar respuestas.



Algo que vamos a trabajar con la Secretaría de Salud es que hay muchas preguntas sobre todo relacionadas con el covid y por el volumen de lo que se escribe, la Secretaría no alcanza a responder, pero a través de estos modelos podríamos hacerlo. En unos tres meses, si alguien pregunta 'hoy dónde hay vacuna de Pfizer,' podríamos llegar a tener respuestas automáticas en redes sociales.



Al final, nuestra tarea es mejorarle la calidad de vida a las personas.

(Además: Las empresas de Bogotá y la región no son como todos creían)

¿Y el tercer caso de uso?

El más ambicioso es con la Secretaría de Salud. Trabajamos la ruta completa de evolución para que la Secretaría tome tomar decisiones basadas en analítica avanzada... Esta semana que viene priorizaremos cuáles van a ser los casos de uso específico.



Por ejemplo, está la historia clínica electrónica unificada. El país ha hecho un gran avance en eso, pero al final es texto. Pero es texto que puedes volver datos, y cuando logremos hacer que dialoguen esas fuentes de información, la Secretaría va a ser capaz, por ejemplo, de prevenir cuándo o dónde se está dando una enfermedad en niños.



En 2022 materializamos este ejercicio. El segundo ejercicio es unificar la información de la ciudad para entender mejor los problemas de salud pública



Ágata va a darle acceso a esos otros datos de otros sectores de la ciudad para tener análisis integrales de los problemas de salud y no únicamente con sus propios datos.

¿Otro proyecto para 2022?

Vamos a integrar y mejorar la calidad de los datos, sobre todo de los beneficiarios que existen en Bogotá. Podríamos mejorar los niveles de focalización en todos los ejercicios de gasto, y eso puede tener un impacto gigantesco en la definición de cómo asignas y por qué un beneficio, subsidio o servicio del distrito.



Construiremos la herramienta Ciudadano 360°. Y tendrá una primera etapa que será Ciudadana 360° y nos vamos a enfocar con la Secretaria de la Mujer en entender cuáles son los beneficios en detalle y la información conjunta de mujeres en Bogotá.

Cuando se planteó de Ágata se planteó la posibilidad de utilizar los datos y la información de las cámaras para predecir los crímenes, ¿qué pasó con eso?, ¿se hizo?

Es un tema que esperamos trabajar de la mano de Secretaría de Seguridad este año. Tiene un punto importante y voy a explicar la diferencia con el ejercicio de créditos. Los datos de créditos los tenemos al interior del distrito y podemos aprovechar ese activo subutilizado que son los archivos del distrito. En cambio en el ejercicio de las cámaras hay bastantes interrogantes todavía de cómo se puede trabajar con esa información que pertenece a organismos nacionales: la Policía, la Registraduría y ellos están trabajando en eso, en cómo tener esos protocolos con claridad tecnológica y, sobretodo, jurídica



Imagina la importancia del reconocimiento facial y eso parte de solucionar esa parte externa para que de ahí nosotros podamos entrar.

ANA PUENTES