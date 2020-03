Estas son las megaobras que sufrirían retrasos en Bogotá

La construcción y la entrega de infraestructura vial en Bogotá quedarán retrasadas a causa de la cuarentena programada hasta el 13 de abril. Y el efecto podría ser mayor si se extiende el aislamiento para evitar el avance acelerado de las infecciones con coronavirus.



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que tiene a su cargo la construcción de avenidas, puentes y hasta troncales de TransMilenio, acatando el decreto 457 de 2020 del Gobierno Nacional, suspendió, de manera temporal, la ejecución de contratos de obra, interventoría y algunos contratos y convenios inter-administrativos y de consultoría.

“Estamos analizando con cada contratista los efectos de las actas de suspensión. El 14 de abril todos los contratos se reiniciarían. Ahora, cada uno define qué pasará con el cronograma, si hay prórrogas o no. Claro, es posible que alguno diga que entrega en la fecha prevista. Pero lo más probable es que la mayoría pida prórroga”, le explicó el director del IDU, Diego Sánchez, a EL TIEMPO.

Este retraso imprevisto se suma a las demoras que ya históricamente afectan al IDU: 6 de cada 10 contratos, en circunstancias normales, se retrasan. Aunque por las condiciones propias de cada proyecto es difícil determinar qué pasará, Sánchez sí identifica algunas obras claves que podrían verse afectadas.



Una de ellas es la avenida Guayacanes, que permitirá destrabar el tráfico en las localidades de Kennedy y Bosa. Este corredor de 13 kilómetros, dice el director del IDU, tenía una avance del 10 al 20 % y, por ser uno de los contratos más grandes, podría sufrir demoras.



Otra obra afectada es el puente de la avenida José Celestino Mutis, o calle 63, que estaba muy cerca de terminarse y quedar listo para destrabar esa zona de Engativá.



“Pensamos que en abril estaría la parte vehicular. El contratista no quería suspender, prefería seguir trabajando. Pero esa no es la idea, porque todos deben estar en casa. Habrá que ver, cuando se levante la cuarentena, cuánto pedirá de prórroga”, manifestó Sánchez.



Y también estuvieron a punto de estrenarse la calle 183 y La Sirena (calle 153). “Estaban en acabados para entrega final. Faltaban unas dos o tres semanas. Después del 14 de abril, se completarían y entregarían”, confirmó Sánchez.

TransMilenio y el metro

No tuvieron mejor suerte dos proyectos de TransMilenio. La extensión de la troncal Caracas hacia el sur se retrasará “algunas semanas” en su construcción, y el cronograma de la troncal de la carrera 68 se dilatará unas dos o tres de semanas.



“Tenemos todo listo para firmar los nueve contratos. Pero ya lo hablamos con algunos, firmar un contrato y no poder firmar el acta de inicio de obras no tiene sentido. Aunque entendemos que algunas firmas tienen compromisos y buscan opciones”, dice Sánchez, y reconoce un escenario posible: “Si la cuarentena se alarga, este y otros procesos se retrasarían más”.



Otra megaobra que se suma a las afectadas es el metro de Bogotá. La adquisición predial quedó detenida hasta el 13 de abril, y el plazo de presentación de propuesta para la interventoría también quedó aplazada hasta el 14.



Mientras tanto, otros proyectos avanzan desde el teletrabajo del IDU y otras entidades. Por ejemplo, la alianza público-privada que busca ampliar la autopista Norte (entre calles 192 y 245) y la carrera 7.ª (entre calles 201 y 245) está en revisión de su modelo financiero por parte de la ANI. “Los costos del proyecto implicaban subir el peaje y la gente estuvo muy en contra. Estamos revisando cómo hacer ajustes en los costos para reducir el incremento del peaje”.



Lo mismo sucede con el cable aéreo de San Cristóbal, que puede ir avanzando en diseños de detalle desde casa.



Y mientras la carrera 7.ª sigue en pausa, un equipo de urbanistas trabaja con el IDU en la formulación de propuestas para el corredor verde que reemplazaría la troncal. “El juez no nos va a citar por lo pronto. Entonces, estamos trabajando desde lo técnico y lo conceptual”, afirmó.



Respecto al presupuesto del IDU el futuro es incierto. Aún no se sabe si el Distrito tomará dinero de allí en caso de que haya que fortalecer el sector salud durante la pandemia. La entidad está a la espera de órdenes de Hacienda, que aún evalúa la situación. En entrevista con este diario, el secretario de Hacienda, Mauricio Ramírez, dijo: “Si esta única pandemia se acaba ahora, no pasaría nada más y podríamos acomodar y reacomodar los temas de liquidez en el resto del año. Estamos estudiando escenarios y, a partir de ahí, mirando cómo debemos actuar”.



El director del IDU se muestra confiado y asegura que el presupuesto de 2020 está pensado y asegurado para contratación de estudios y diseños, pues las obras vienen con presupuesto de 2019. “Lo de nuestro presupuesto vemos que saldría de valorización, que, en mi opinión, no se debería tocar para algo distinto a obras”.



BOGOTÁ