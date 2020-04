El plan del IDU para que las obras en Bogotá no se paralicen

En manos de Diego Sánchez, director del IDU, de sus cálculos y de sus negociaciones con contratistas queda el futuro de los proyectos de infraestructura de Bogotá. Aunque la capital se enfrenta a una cuarentena, cada vez suenan más posibles escenarios: la poscuarentena, la reactivación de la economía y el desarrollo de una ciudad distinta a la que se conocía. Todo debe lograrlo sin aumentar el riesgo de contagio y previendo recortes de presupuesto de su entidad para destinarlos al sector salud y a otras necesidades que surjan en la capital.

Hasta ahora, ha logrado recortar 150.000 millones de proyectos que, por cronograma, ya no alcanzaron a iniciar este año. Y tiene pendiente reiniciar 51 contratos (34 de construcción y 17 de mantenimiento) por 1,79 billones de pesos y revisar cómo ajusta los aplazados para 2021. No ha sido el mejor de los escenarios para ser el cerebro detrás de las obras de Bogotá.



“No es que queramos demorar aún más todo. Lo que queremos evitar es un aumento en el contagio, y la única forma es tomando todo tipo de medidas”, aseguró Sánchez en entrevista con EL TIEMPO.

Con el nuevo escenario de cuarentena, pero con posibilidad de activar obras, ¿en qué quedan los contratos suspendidos?

​

El Gobierno Nacional habla de esa opción de ejecutar obras de infraestructura durante el aislamiento y emitió una circular para dictar medidas de bioseguridad. En el Distrito, desde que comenzó el aislamiento, suspendimos los 51 contratos que teníamos activos (con sus interventorías), pero, con este nuevo escenario, pusimos a consideración de los contratistas una circular con medidas de bioseguridad, que incluye higiene, control del ingreso de los trabajadores a las obras, cantidad de trabajadores en obras y desinfección de equipos y maquinaria, porque tenemos que evitar que aumente el contagio. Luego, concertaremos con cada uno, se validará con interventorías, esas medidas se volverán un apéndice adicional en los contratos y, al final, se levantarán las actas de suspensión.



¿A quién le corresponderá pagar ese extra? ¿Al Distrito o al contratista?

​

Dentro de lo que se entiende por fuerza mayor, los riesgos no los asumen los contratistas, sino el contratante. Lo importante será de cuánta plata estamos hablando. En los contratos, de por sí, ya habían inversiones hechas en salud e higiene y eso puede amortizar. Pero cuando se reinicien labores exigiremos tapabocas y una serie de implementos que, al final, el contratista cuantificará en costos y nos los remitirá. Concertaremos lo que podamos cubrir.



¿Cuánto empleo generan las obras del IDU?

​

Este paquete de 51 contratos por reactivar genera de 5.000 a 6.000 empleos directos.

Diego Sánchez, director del IDU. Foto: IDU Bogotá

¿Qué pasará con la ampliación de estaciones de TransMilenio?

​

Para la alcaldesa es importante que las estaciones se amplíen porque se contempla que el sistema opere al 35 % de su capacidad, y hay que ofrecer infraestructura para que eso se cumpla. Entonces se retomarán los trabajos en las 22 estaciones del proyecto. Un grupo estará listo en unas semanas y otro tomará unos tres o cuatro meses. TransMilenio tiene varias obras importantes, pero estas son de rápida ejecución y permiten que haya mejor capacidad con los buses que están ingresando al sistema este año.



¿Y en qué quedó la troncal de la 68?

​

Los contratos de obra se van a firmar a finales de abril. Entonces empezará la fase de preconstrucción, que tomará unos ocho meses. A partir de ese momento tendremos que garantizarle al contratista que pueda moverse y trabajar sin problema. Esa preconstrucción incluye apropiación de diseños, actividades preliminares y traslado de redes. La construcción como tal la veremos en febrero de 2021.



Claudia López ha dicho que con las actuales circunstancias y los ajustes de presupuesto se abre la posibilidad de no hacer algunas obras...

​

Con las secretarías de Hacienda y Planeación estamos revisando el presupuesto del 2020. Ya nos pidieron una revisión de qué proyectos eran prioritarios, qué proyectos se podían mantener y cuáles definitivamente se cancelaban. Teníamos recursos este año para obras que, por cronograma, ya no van a iniciar. Entonces esa plata que teníamos presupuestada no la estamos invirtiendo este año, y de ahí salió un recorte presupuestal de 150.000 millones de pesos, que se trasladaron a otras entidades. Esos proyectos correspondían a obras en andenes, mantenimiento en vías y espacio público. Pero sí se harán más adelante.



Por otra parte, del plan de inversiones que hicimos para formular el Plan de Desarrollo identifiqué los proyectos y sus niveles de prioridad, y organicé una serie de ‘canastas’. El día en que la alcaldía determine que hay que direccionar plata a otros sectores, yo les mostraré mis escenarios.

Siento que lo más difícil no ha llegado para nosotros todavía FACEBOOK

TWITTER

En este escenario, ¿se complica la extensión del metro hasta la 100 y hasta Suba y Engativá?

​

No estoy seguro y sería irresponsable dar una sentencia hoy sobre eso. Cofinanciar la extensión del metro no es una decisión de este año ni de 2021. Apenas se estaría viendo en 2022 y, como se hizo con la línea 1, sería hecha con vigencias futuras a 30 años, si el Gobierno decidiera hacerlo. Pero el marco fiscal con el que la Nación cuente en dos años es un misterio. Diría que lo responsable es hacer la prefactibilidad del proyecto, porque ahí se ve la viabilidad financiera: veremos a qué costo nos estamos enfrentando y qué capacidad de endeudamiento tengan la Nación y el Distrito.



¿Qué es lo más difícil que le ha tocado manejar?

​

Siento que lo más difícil no ha llegado para nosotros todavía, porque extender los contratos y reactivarlos es una decisión de mutuo acuerdo y contamos con la comprensión de los contratistas por las circunstancias. Pero ya vendrán las discusiones de lo que les significó en dinero a las empresas sostener eso. Y ahí sí creo que voy a tener más de una desvelada pensando en cómo llegar a acuerdos.

Las obras

Contratos suspendidos para reactivar

Estos son algunos de construcción ($ 1,47 billones).

​

Malla vial:

Avenida El Rincón, entre avenida Boyacá y carrera 91.

Avenida Tintal, entre avenidas Bosa y Manuel Cepeda.

Avenida Alsacia.

Avenida José Celestino Mutis o calle 63, con su puente sobre la avenida Boyacá.

Avenida Laureano Gómez.

Avenida San Antonio.



Espacio público:

Red peatonal zona Rosa.

Puentes peatonales de Mazurén y Toberín.

Calles comerciales de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Engativá y Barrios Unidos.



En TransMilenio:



Estacionamiento Portal Américas.

Ampliación portales Sur y Tunal.

Ampliación de estaciones.



Algunos de mantenimiento ($ 321.000 millones).

Malla vial:

Arterial no troncal y rural.

Conservación de puentes de la calle 80 con NQS, Av. 68 y Av. Boyacá.

Espacio público:

Conservación de puentes peatonales.

Algunos de los que están agendados para licitar en el 2020

Construcción

Troncal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali.

Aceras y ciclorrutas de la calle 116 (entre carrera 9.ª y autopista Norte y entre autopista Norte y avenida Boyacá).

Aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94 (entre carrera 7.ª y autopista Norte).

Aceras y ciclorrutas del canal Molinos (entre carrera 9.ª y autopista Norte).



Mantenimiento y Limpieza

Eje Ambiental.

Mantenimiento de malla vial arterial, rural, troncal y vías del SITP.

Conservación de puentes peatones y vehiculares.

Conservación de espacio público, ciclorrutas.



Estudios y diseños:

Cable San Cristóbal.

Cicloalameda del Medio Milenio.

Avenida carrera 15 (entre calles 134 y 170).

Avenida carrera 19 (entre calles 127 y 134).

Avenida calle 134 (entre la carrera 9.ª y la autopista Norte).

Espacio público en Montevideo.

ERNESTO CORTÉS Y ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ