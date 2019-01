Sistema de bicis públicas, ¿alcanza a llegar en 2019?

“El problema no han sido los inversionistas, sino el Distrito, que en los últimos diez años ha intentado introducir un sistema de bicicletas públicas sin suficientes garantías para los privados”, explica Ricardo Montezuma, máster y doctor Ph. D. en Urbanismo y Movilidad.

Su análisis hace referencia a los intentos que en los últimos cuatro gobiernos de Bogotá se han realizado para instalar y operar un sistema en el que los ciudadanos puedan alquilar ciclas para sus recorridos urbanos, y que después de usarlas puedan dejarlas en puntos distintos a los del inicio.

El semestre pasado, un nuevo palo se atravesó en la rueda de ese esperado sistema: la APP (alianza público-privada) que llevaba cerca de dos años de avance finalmente fue rechazada, y la Secretaría de Movilidad ahora trata de surtir un nuevo proceso con otro proponente.



En su momento, la finalización se dio con BCycle Latam SPA, privado de origen chileno que a finales del 2016 presentó su propuesta, la cual llegó hasta la etapa de validación: número de estaciones y bicicletas para instalar, modelo financiero por seguir y nivel de servicio a los usuarios, entre otros, se incluían en los documentos.



Pero “durante el proceso de validación que realizaba la Financiera de Desarrollo Nacional FDN (esta etapa exigía que un tercero, diferente a la Administración y al originador, hiciera la revisión) se hicieron observaciones al proyecto; sin embargo, el privado no aportó los documentos que solucionaban esas observaciones en los tiempos que exige la Ley 1508 del 2012, por lo cual Movilidad se vio en la necesidad de rechazar la propuesta”, concretó esa dependencia distrital.



Lo anterior significa que el plazo que se había fijado para poner en marcha las ciclas públicas, a inicios del segundo semestre del 2019, no se cumplirá.

Para la validación, el Distrito y la FDN firmaron un convenio interadministrativo por cerca de 1.000 millones de pesos. Al indagar por el fin de estos recursos, el Distrito explicó que “los productos que la FDN no pudo construir no fueron pagados. El contrato se liquidó y la Secretaría recuperó el dinero que no se invirtió”. Más allá de estos dineros, la intención de la actual Administración ha sido que la inversión total para hacer funcionar el sistema venga de los particulares.



Movilidad le dijo a EL TIEMPO que ahora se avanza con la nueva APP, presentada por un privado de origen brasileño, llamado Grupo TemBici y conformado por M1 Transportes Sustentaveis, M2 Soluçoes de Emgenharia y M6 Transportes Sustentables S.P.A. Esta se encuentra en etapa de estudios de factibilidad y, según el cronograma del proyecto, en el segundo semestre del 2019 se abriría el proceso de selección.



Sin embargo, EL TIEMPO le preguntó a Movilidad cómo cumplirá ese tiempo si con la anterior APP pasó más de un año y no se pudo concretar.



“Posterior a la etapa de factibilidad, entramos a un proceso de validación por parte de un tercero. Después vienen aprobaciones de Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Planeación y Consejo de Gobierno. Este proceso culminará en el segundo semestre del 2019”, reafirmó ese despacho.



“Es muy triste que Bogotá no haya logrado consolidar un sistema de amplio alcance luego de varios años. El estudio de la APP por la Financiera de Desarrollo Nacional fue muy detallado; espero que el aprendizaje permita un buen avance en el proceso, que, si bien tiene un cronograma ambicioso, es posible”, señaló Darío Hidalgo, consultor en movilidad.

Luis Guillermo Dávila, docente universitario y experto en contratación, dijo que a pesar de que los plazos son muy ajustados, “porque pueden presentarse imponderables”, sí sería posible que se cumplan los tiempos que supone el Distrito.

Por su parte, María Fernanda Rojas, concejal de la Alianza Verde, contrastó: “En la actual administración no van a lograr entregar el sistema de bicicletas públicas. Ya lo advertí antes”.



María F. Ramírez, profesora de la Escuela Colombiana de Ingeniería, concretó que a Bogotá le urge este sistema para complementar y mejorar su infraestructura de movilidad.



Felipe Motoa Franco

En Twitter: @felipemotoa

EL TIEMPO