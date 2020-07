No habrá POT para Bogotá en el 2020, ¿qué pasará mientras tanto?

Bogotá seguirá sin nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al menos un año más. Así lo confirmó la alcaldesa Claudia López a la ciudad después de sostener una reunión con la bancada de la Alianza Verde en el Concejo, la cual le sugirió dar más tiempo para tener más y mejor participación ciudadana. “Este año avanzaremos en la concertación que radicaremos el primer trimestre del año entrante”, trinó López en Twitter.

En 2019, después de que el proyecto de POT de Enrique Peñalosa se hundiera en el Concejo, López había dicho que la capital tendría uno nuevo y ajustado para diciembre de 2020. Pero los planes parecen haber cambiado con el fin de hacer ajustes al componente regional y contar con una participación ciudadana que, seguramente, será ser virtual. Como habían advertido otros, los tiempos no daban para lograrlo este año.



“En ningún momento era posible que ella cumpliera ese proceso en menos de un año. Hay que hacer diagnóstico, participación y formulación. Luego, hay que concertar con la CAR y eso toma tiempo. Si bien es probable que esté a finales de 2021, pero no me extrañaría que se vaya hasta 2022”, afirmó el exsecretario de Planeación, Andrés Ortiz.



La actual Secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, la decisión de presentar el proyecto de POT hasta marzo del próximo año se tomó después de "una revisión de los documentos que existían de POT 2019 tanto del documento diagnóstico como del documento técnico de soporte (...) y de la revisión del POT de 2004. Nos damos cuenta que es necesario profundizar en la construcción de la relación Bogotá-Región". También aseguró que se revisarán temas distritales en movilidad (el trazado de la segunda línea de metro), los estudios de población para hacer las proyecciones de hogares vivienda hacia 2035.



Ortiz, el exsecretario, comentó que la discusión regional será una oportunidad para sintonizarse con Cundinamarca y hablar de desarrollo integral.



En el plano de integración regional, según publicó López, habrá una mesa de concertación que trabajará durante tres meses en temas de común interés. En la mesa estará la Secretaria de Planeación, Adriana Córdoba; el Director de Economía Rural de la Secretaría de Desarrollo económico, César Carrillo; el exgobernador y ahora asesor de Asociatividad Regional, Carlos Amaya; y la Secretaria de Integración Regional de Cundinamarca, Patricia González. Hay que tener en cuenta, además, que este componente debe ser sólido ahora que se aprobó la opción de crear la Región Metropolitana.



Córdoba aseguró que la coordinación se hará no solo con los municipios vecinos, sino con los municipios que se comparte la cuenca del río Bogotá.

"Los hechos metropolitanos hay que trabajarlos no solo en el POT de Bogotá sino en los planes de los demás municipios. Los temas clave son movilidad, seguridad, ambiente -tarea que nunca estará completa si no se hace desde ambas partes-, huella urbana o dónde y cómo crece la ciudad, y el tema de logística: no podemos seguir dependiendo de Corabastos, Bogotá debería tener centrales en el norte, en el occidente y en la entrada al Llano y manejarlo por escalas", comenta Ortiz.



A nivel de participación y mejores tiempos para preparar y concertar, quienes más celebraron la decisión fueron los concejales.



"Es acertado dar suficiente espacio para la discusión. El cronograma inicial no permitía una adecuada participación. Por ejemplo, aún no se tenía un diagnóstico preciso porque solo hasta hace unos días conocimos las proyecciones de población del DANE lo cual es un insumo imprescindible para la discusión del POT", opinó el presidente del Concejo Carlos Fernando Galán.

También se pronunció a favor Lucía Bastidas, quien hace un año lamentó la caída del anterior proyecto, "Estoy de acuerdo. Y es que no cumplía los tiempos: mínimo es año y media lo que se demora la revisión. En el anterior proyecto se hicieron reuniones en todas las UPZ, con los sectores, con los gremios, con las asociaciones y aquí queríamos salir de un brochazo. Sin afanes creo que es mejor", comentó Bastidas.

La Concejal Mafe Rojas, además de reconocer el acierto de una mayor, llamó la atención sobre la oportunidad que se tiene para desarrollar una mejor participación.



“La administración debe tener las metodologías adecuadas y varias etapas: socializar (aprendiendo a usar medios virtuales) y recoger lo que la gente piensa del futuro de sus barrios. Ahí está el reto, que haya una entidad que trabaje con ellos proyectos de revitalización de sectores que reemplace las propuestas arrasadoras de renovación urbana”, aseguró Rojas, y mencionó que también habrá que revisar aspectos ambientales: "el borde de la ciudad, los proyectos asociados a zonas donde ha habido un impacto ambiental que hay que reparar, el futuro de los cerros, de los ríos".

Respecto a qué puede significar para la ciudad estar un año más sin POT, Juan Guillermo Yunda, Ph. D. en Planificación Regional y Diseño Urbano, considera que el impacto no sería mayor ya que, según él, ni siquiera el POT de 2004 se ha cumplido en su totalidad. "La experiencia desde la aprobación de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial 388/1997 es que la revisión frecuente de los POT (casi durante cada gobierno) se ha prestado para generar inestabilidad jurídica para el desarrollo inmobiliario, corrupción por volteo de tierras, multiplicación de las normas, tramitología y desgaste de la participación ciudadana en la planeación. La revisión de la administración Peñalosa mostró que el actual POT apenas se había cumplido sólo en un 30 %, por tanto, no hay necesidad de formular nuevos proyectos hasta que se construyan los que hasta ahora están planeados. Las ciudades toman mucho tiempo en transformarse, mucho más de 12 años, cada ciclo de planeación puede durar 30 o 40 años".



Y considera que mientras se resuelve el nuevo plan, algunos aspectos podrían definirse mediante decretos. “Podría hacerlo para mejorar cosas puntuales, como la normativa de volumetría de los primeros pisos para mejorar la espacialidad de las calles y eliminar las rejas perimetrales de los conjuntos cerrados. Mejorar la norma de alturas y aislamientos para impedir que los edificios en altura afecten a sus vecinos y al espacio público. Disminuir o eliminar el requerimiento de estacionamientos de vehículos privados en la mayoría de la ciudad. Prevenir que los bares, discotecas y otros usos de alto impacto destruyan barrios residenciales. Finalmente, otorgar verdaderas alternativas para que los propios vecinos formulen proyectos para mejorar el estado del espacio público y la oferta de vivienda y servicios en sus barrios".



Ortiz coincide con no tener un POT no afectaría por ahora los planes para Bogotá. “Las propuestas del plan de desarrollo en su gran mayoría las puede hacer con el viejo o el nuevo POT. Son obras públicas que no están atadas al POT”, comenta Ortiz.



Pero, sí teme que la demora tenga un impacto negativo en la forma en que crece la ciudad: “Es grave porque sin nuevo POT se sigue expulsando gente a la sabana y eso es lo peor que nos puede pasar a nivel ambiental”.



En ese mismo plano, menciona que esa espera podría tener afectar los planes para el río.



Precisamente, a finales de 2019, la magistrada Nelly Villamizar llamó al Concejo a reabrir el debate del POT de Peñalosa porque tenerlo desactualizado implicaba no armonizarlo con el plan de manejo del río Bogotá. Al final, López le dio la tranquilidad de que su plan lo haría bien. Habrá que ver si el nuevo alargue de la discusión no termina en un llamado de Villamizar.



En todo caso, como advierten expertos, una planeación regional como la que buscan en este momento sería más beneficiosa para la recuperación.

