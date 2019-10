Plan de Ordenamiento Territorial: ¿seguir o esperar?

Si el debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) venía agitado políticamente por la campaña electoral, la nueva realidad después de los resultados del fin de semana ha incrementado la polémica en torno a lo que debe ser el futuro de la norma, que establece el modelo de ciudad para los próximos 12 años.



La más reciente controversia surgió a raíz de la decisión del presidente de la Comisión del Plan, Juan Felipe Grillo (Cambio Radical), que ordenó la cancelación de la sesión programada para ayer miércoles y en la que debía iniciarse la votación del POT, con lo que prácticamente dejó en manos del alcalde Enrique Peñalosa su expedición por vía de decreto.

Según Peñalosa, que termina su periodo el próximo 31 de diciembre, el POT lleva cuatro años de preparación, estudio, consultas, participación, debates y socialización, y, por tanto, ve inconveniente que deba retrasarse ante la llegada de una nueva administración.

Del otro lado no solo están los opositores de la Administración y del propio POT, sino también la alcaldesa electa, Claudia López, que le recomendó al mandatario no expedirlo para que pueda ser revisado.

Los reparos de López al POT básicamente tienen que ver con tres temas: la estructura ecológica principal y la reserva Thomas van der Hammen; pide que los expertos evalúen cuál es la troncal clave para alimentar el metro, por lo que solicitó también a Peñalosa no apresurarse a licitar el TransMilenio por la avenida 68, y, tercero, que en los procesos de renovación urbana en el centro de la ciudad haya garantías para que los habitantes no sean expulsados a la periferia.

“La bancada ‘verde’ actualmente electa, excepto la concejal Lucía Bastidas, firmó un compromiso público de votar en contra del POT que está en curso en el Concejo”, dijo López en rueda de prensa el martes pasado, tras su reunión con Peñalosa.



El alcalde, por su parte, afirmó que el POT está tan bien hecho que va a influir en la manera como se hacen POT en Colombia, América Latina y posiblemente en el resto del mundo. Afirmó que son 4 años de trabajo y que se va a expedir porque va a mejorar la vida de todos los ciudadanos.

La actual administración distrital considera que el nuevo POT es conveniente para la nueva alcaldesa porque allí se contemplan varias de las iniciativas consideradas en el plan de gobierno de la nueva mandataria, como la segunda línea del metro a Suba-Engativá, los cables aéreos y los desarrollos de vivienda de interés social y prioritario que ella necesita para cumplir.

La concejal Bastidas, que presentó ponencia positiva con modificaciones, agrega que el POT debe aprobarse porque es una herramienta técnica que debe estar acorde con el nuevo censo y las dinámicas de la ciudad. “Y es importante tener una única norma jurídica para los que construyen en el norte o el sur, y porque no se puede seguir expulsando más bogotanos a la periferia”, dijo la concejal de la Alianza Verde, quien fue reelegida pero que no comparte la visión de ciudad de la nueva alcaldesa.

En un debate los argumentos han de ser fuertes pero las palabras no deben estar orientadas a rebajar la dignidad de ningún ser humano. El debate sobre el POT lo debemos dar -quienes estamos en contra de maniobras politiqueras- con evidencias y sin socavar la dignidad de nadie. — Juan Carlos Flórez (@Juan_Florez) October 30, 2019

Mientras que en el Concejo siguen enfrascados en señalar, de un lado, que un proyecto de acuerdo que tiene 555 artículos requiere más tiempo para su discusión y debate –son 90 días por norma– y que, hasta ahora, todos los POT han salido por decreto, el concejal de la Alianza Social Independiente (ASI) Juan Carlos Flórez pidió a la Procuraduría General que se investigue por qué “la marrullería del concejal Grillo impidió votar el POT”, mientras que María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat, insiste en que la norma no consulta el censo de 2018 y, por tanto, no es claro “cuál suelo es requerido para el crecimiento urbano”.

ProBogotá, la entidad que impulsa el desarrollo de la región y respalda la aprobación del POT, señala que este instrumento “es necesario para la ciudad, mientras que el actual se encuentra vencido y su cumplimiento fue apenas del 35 por ciento”.

Así las cosas, el debate del POT, que siempre se consideró técnico y de expertos, volvió a quedar enfrascado en una discusión política, y lo más probable es que termine tomando vida por la vía de un decreto.

‘El nuevo POT es clave para las obras de López’:

Andrés Ortiz, secretario de Planeación Distrital

Andrés Ortiz, secretario de Planeación. Foto: Laura Borda / EL TIEMPO

¿No hay posibilidad de dejar que la alcaldesa electa expida el POT?



El alcalde (Peñalosa) y la alcaldesa (López) se reunieron 3 horas, revisaron los proyectos, y aquí retomo las palabras del alcalde: fue un trabajo de 4 años, es una necesidad de la ciudad; desde 2003 el POT no tiene una revisión, y se han surtido todos los procesos de participación, concertación; 90 días a disposición del Concejo, y después de que el Concejo tome su decisión, que respetamos, queda en manos del alcalde.



¿Cuánto tiempo puede demorar la revisión de un nuevo POT?



Son otros 3 o 4 años. Peñalosa ha dejado en claro que es el alcalde hasta el 31 de diciembre. Estamos en tiempos del Concejo de Bogotá.



¿Qué responde a los que dicen que con el POT se especula con el valor de la tierra?



El POT busca que la ciudad sea más equitativa con equipamientos e igualdad de oportunidades. Y sobre la especulación de la tierra es todo lo contrario. Toda ciudad que no habilita el suficiente suelo estimula la especulación. Entre 2004 y 2016 cuando no se habilitó creció el IPC más 11,5 % en promedio por año.



¿Qué responde a los residentes que se sienten afectados?



Que es un POT más exigente en medidas de mitigación. El POT sí cree en una ciudad de uso múltiple como tema fundamental para disminuir la movilidad de carácter metropolitano, para que tengamos calles vivas, sanamente dinámicas, con mezclas de usos, respetuosa y exigente en mitigación.



¿El nuevo POT es clave para Claudia?



Los proyectos en el plan de gobierno de Claudia López se pueden hacer con el nuevo POT. La segunda línea del metro, los equipamientos urbanos en Ciudad Río, los cables aéreos, la vivienda de interés social, entre otros. En cambio, con el viejo POT no. Y aprovecho para decir que no es cierto que el POT tenga 15 troncales de TransMilenio. Son 15 líneas de transporte público masivo, sea metro, tranvía, TM...



Sigue la polémica por los bares en Modelia...



El POT encontró más de 30.000 bares registrados; menos de 1.300 están donde pueden estar, y menos de 160 tienen licencia de construcción para bar. En Modelia hay más de cien bares en el mismo sitio. Planteamos un polígono más pequeño que lo que hoy ocupan, y después de la participación ciudadana se propuso uno más pequeño.

Qué es el plan y cómo se ordena el territorio

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es una herramienta para planificar el territorio a través de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo, según lo establecido en la Ley 388 de 1997.

Se diseña a 12 años porque se considera que es el tiempo para que los proyectos de intervenciones físicas e infraestructuras a largo plazo alcancen a construirse y ponerse en funcionamiento.

Lo que se busca con esta herramienta es que la ciudad pueda crecer de forma ordenada y ofrecer a los ciudadanos todo lo que necesitan en materia de educación, recreación, transporte, espacio público, vivienda y salud; las ciudades deben planearse para largos periodos de tiempo, siguiendo una hoja de ruta clara.

Básicamente está estructurado por componentes, así: general, urbano, rural y programas de ejecución. Ese contenido estructural hace referencia a áreas de preservación y conservación ambiental, amenaza y riesgos, patrimonio urbanístico, arquitectónico y arqueológico, clasificación del suelo urbano, rural y de expansión, entre otros, según explica en su página la Cámara de Comercio de Bogotá.

HUGO PARRA

REDACCIÓN BOGOTÁ