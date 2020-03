Esto es lo que pasará con los refrigerios de los colegios públicos

La Secretaría de Educación de Bogotá dio un parte de tranquilidad a los padres de niños y niñas de colegios públicos de Bogotá. Además de que tendrán opciones de continuar con sus actividades académicas de manera no presencial (virtual o por cartillas), se les garantizará el servicio de refrigerios.



Así lo confirmó la entidad este martes y dio las instrucciones para que el beneficio pueda llegar a los estudiantes que, desde este lunes 16 de marzo tienen sus clases presenciales suspendidas por orden del Gobierno Nacional como medida preventiva contra el coronavirus.

"El día lunes los padres recibieron una circular por parte de los colegios públicos a través de la cual deben informar si están interesados en recibir refrigerios para sus hijos", comunicó la Secretaría y explicó que quienes digan sí estar interesados deben acercarse a la sede escolar correspondiente entre 6:30 a.m. y 1:00 p.m. para reclamar el refrigerio (de toda la semana, cinco raciones) de la siguiente manera:



-Martes: Preescolar y primaria

-Miércoles: Secundaria

-Jueves: décimo y once



Sepa que debe respetar el día de entrega. Si usted tiene un hijo en primaria y otro en secundario, no puede pedir los alimentos el mismo día, sino cada ración el día que corresponde. De no inscribirse esta semana, podrá hacerlo la próxima. Pero solo hasta entonces se le entregará la ración de cinco días.

Para reclamar los refrigerios se necesita que el padre, madre, acudiente o persona designada llegue con los siguientes datos: nombre del estudiante, curso y número de identificación.



La Secretaría aclaró que el sistema de entregas se mantendrá pero tendrá una pausa durante Semana Santa. "Por lo que del lunes 6 al viernes 10 de abril no se entregarán refrigerios escolares.



De acuerdo con cifras del Distrito, a los niños y niñas de los colegios se les entregan, cada día, 650.000 raciones de refrigerios, que se presentan en 44 menús diferentes que constan de cereal, bebida láctea, acompañante o postre y fruta.

