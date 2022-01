El tradicional centro comercial del norte de la ciudad Unicentro es reconocido por ser uno de los lugares más antiguos para el entretenimiento de los bogotanos. Desde su inauguración hace 46 años, se ha caracterizado por ser el punto de encuentro para comprar ropa, juguetes, comer helado o simplemente divertirse.



De acuerdo con su gerente, Camilo Ángel, este escenario de 126.000 m², ubicado entre las carreras 15 y 13 y las calles 123 y 127, es visitado a diario por cerca de 60.000 personas. No obstante, la pandemia planteó un escenario para continuar reinventándose.

Durante el pico de la restricción sanitaria por covid-19, las visitas y actividades comerciales tuvieron una reducción del 50 por ciento, pero con el proceso de reactivación progresiva, esa cifra se ha recuperado y los ha motivado a seguir pensando en propuestas para que Unicentro continúe siendo un ícono en los mall en el país.



Por esto, actualmente, anuncian un proyecto que cambiará la forma en la que los bogotanos hacen shopping, se entretienen y comparten entre amigos y familiares, y hasta para aquellos que realizan negocios en las instalaciones del primer gran centro comercial que tuvo el país.



Se trata de un edificio que tendrá un centro de convenciones, una zona de restaurantes, gimnasio, espacios de negocios y una explanada verde para que las personas que lo visitan a diario puedan tener una interacción de 360° en este complejo comercial.



Es así que, de forma conjunta a su plan de renovación, Unicentro plantea lo que será un edificio de bienestar de 20 pisos, el cual ya cuenta con una licencia de construcción, y se tiene previsto que se inicien las obras en el primer semestre de este año.



“Vamos a hacer un edificio que está licenciado, y un parque para la ciudad que no existe en ninguna parte de Colombia. Será un espacio verde para la comunidad y todas las personas que nos visitan”, indica Camilo Ángel, quien asegura que la visión de este proyecto es poder brindar un espacio similar al Central Park, en Nueva York (Estados Unidos), con un área ecológica que permitirá que las personas puedan ir y venir entre los diferentes espacios del centro comercial, convirtiéndose en una ciudadela de 16.000 m².



Ángel explica, además, que en las ciudades modernas se ha notado una necesidad por contar con microespacios donde se puedan encontrar supermercados, restaurantes, áreas de entretenimiento y diversión. Además, la administración ha evidenciado que Unicentro como centro comercial tiene una incidencia en más de tres millones de personas.

Planos del edificio. Foto: Cortesía Unicentro

“La explanada de Unicentro hará parte de un grupo de proyectos sostenibles que convertirán al centro comercial en nueva experiencia de centros sociales con la geografía y el futuro”, señala el Plan Maestro de este proyecto que tendrá un valor estimado en 25 millones de dólares y estará ubicado en el costado nororiental de la ciudadela, con una conexión peatonal y espacios de bienestar.



De acuerdo con la administración de este centro comercial de 60.000 metros cuadrados comerciales distribuidos en 312 locales, 45 oficinas y más de 2.800 estacionamientos, el único objetivo con esta clase de proyectos es seguir ofreciendo servicios de vanguardia y contribuir a la construcción de comunidad.



“A nosotros lo único que nos interesa es tener una muy buena relación con la comunidad, y por eso hemos venido trabajando conjuntamente en la recuperación de diferentes espacios”, indica Ángel, quien, además, explica que la alcaldía local les dio el manejo por cinco años del separador de la carrera 15, el cual hoy luce reverdecido con la siembra de 2.911 plantas.



Asimismo, el centro comercial también se ha encargado de reparar las estructuras metálicas y realizó obras civiles bajo la estructura vehicular de los cruces sobre el canal de la avenida Rodrigo Lara, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos.



El pasillo de comidas

Nuevo Unicentro. Foto: Cortesía Unicentro

El pasado 27 de enero, Unicentro inauguró el pasillo de comidas Bogotá Food Corner, integrado por ocho restaurantes, que hasta la fecha han generado cerca de 100 empleos directos. “Se da la iniciativa porque las personas que viven en La Carolina o en Multicentro, para poder tener un restaurante de manteles, tienen que ir hasta Usaquén, algo que no es tan cómodo y menos en la situación actual de la pandemia”, explica el gerente del centro comercial.



Sin embargo, un lector de este diario se quejó, en una comunicación, de que “el centro comercial realizó la ampliación de sus instalaciones sin un plan de implantación aprobado ni una licencia de construcción”.



Al respecto, Jorge Neira, director del área técnica de Unicentro, dijo que al ser un espacio compuesto por estructuras ligeras y modulares, no era necesario que presentarán una licencia de construcción.



Miriam Duque, representante del sector de La Carolina, asegura que este proyecto fue socializado, aun cuando el centro comercial no tenía por qué hacerlo, pues se trata de una propiedad privada. “El gerente nos socializó desde 2020 que iban a tener ese proyecto y lo vino socializando periódicamente”, dijo Duque.

DIEGO LOZANO

PARA EL TIEMPO