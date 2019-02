Pague su multa del Código de Policía y evite dolores de cabeza

Entre el primero de enero y el 15 de diciembre del 2018 se impusieron en Bogotá 458.298 comparendos por violar el Código de Policía. Sin embargo, la inmensa mayoría de estos no han sido pagados.



Para tener una idea del poco recaudo que por este concepto se ha logrado en la capital del país, basta con revisar las multas por el porte de armas de fuego o blancas, que es el comportamiento más sancionado.



El año pasado se impusieron por esta contravención 99.981 comparendos, pero solo fueron pagados 414. El secretario de Seguridad, Jairo García, hizo un llamado recientemente a los infractores para que se pongan al día y anunció las medidas que están tomando para lograrlo.

“Hemos iniciado un proceso de cobro persuasivo para quienes no se han acercado a pagar aquellas multas que les han sido impuestas. Las hemos llamado y enviado mensajes de texto porque es importante que se acerquen a pagar, de lo contrario, habrá cobro coactivo, y en ese sentido tendrá consecuencias”, explicó el funcionario.

Pasos para ponerse al día

Según explicaron las autoridades, a partir del momento en el que una persona recibe una multa, tiene cinco días hábiles para realizar un curso pedagógico en alguna de las seis casas de justicia de la ciudad dispuestas para esto y así lograr –si se trata de una multa tipo 1 o 2– saldar por completo la deuda, u obtener descuentos si son multas tipo 3 o 4. Si la persona sancionada no está de acuerdo con el comparendo que se le ha impuesto, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación dentro de las 24 horas siguientes ante la inspección de policía más cercana.



Esta instancia citará al presunto infractor y al uniformado que lo sancionó a una audiencia verbal en la que decidirá la validez o no de la multa. De ser confirmada, el infractor deberá pagarla.



La norma establece que si dentro del primer mes el sancionado no se ha puesto al día, “dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Así mismo se reportará al Registro Nacional de Medidas Correctivas, el cual será consultado por las autoridades públicas”.

Ahora bien, si transcurridos noventa días sigue la deuda, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos de este cobro. Finalmente, si el comparendo completa seis meses en mora, la persona no podrá obtener o renovar un permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en un cargo público, ingresar a una escuela de formación de la Fuerza Pública, contratar o renovar con cualquier entidad del Estado ni obtener el registro mercantil en alguna cámara de comercio.



Los deudores también se exponen a que sus cuentas bancarias sean embargadas.



Además, según la Secretaría Jurídica, desde el 28 de diciembre pasado se expidió un acuerdo distrital que busca persuadir a la ciudadanía de no colarse en el sistema de transporte público. Desde entonces empezó a operar la expedición de los paz y salvos que funcionarios públicos, contratistas y ciudadanos que quieran acceder a un cargo deberán adjuntar en el contrato.



Quienes deseen saber si tienen algún comparendo por el Código de Policía vigente, pueden consultarlo con el número de documento de identidad en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, disponible en la página de internet de la Policía Nacional www.policia.gov.co.

En Bogotá hay 13 casas de justicia

En Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene disponibles 13 casas de justicia; sin embargo, solo en seis de ellas se pueden realizar los cursos pedagógicos para obtener descuentos. Estas son las de Kennedy, Los Mártires, calle 45, Suba Pontevedra, Usaquén y Usme. Los horarios de los cursos son: 8 a. m., 10 a. m., 11 a. m. y 2 p. m. En estos sitios también se puede solicitar una copia del comparendo, por si lo perdió.

