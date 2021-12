¿TransMilenio aguanta otro año sin subir sus tarifas?

¿Le subirán 100 pesos al pasaje de TransMilenio (TM) y del SITP en 2022? Esa es la pregunta que se puso este jueves sobre la mesa cuando, en medios de comunicación, trascendieron apartes de un estudio financiero de la empresa que baraja esa posibilidad.



“Como primera medida, se parte de la base de que se realizará un incremento de al menos $100 pesos en la tarifa al usuario en el año 2022, ya que, como se mencionó en párrafos anteriores, el escenario que supone un incremento en la tarifa al usuario en $100 es aquel que representa menor necesidad de recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Por lo cual, cualquier otro escenario de ajuste por debajo de este valor no contribuiría al logro de las medidas de disminución de requerimiento de recursos para el FET”, señaló el documento que fue conocido parcialmente por City Tv.



Es decir, la empresa evalúa un escenario en el que suba la tarifa en 100 pesos para evitar que el ya conocido ‘hueco’ generado en los costos operativos –que no logran ser cubiertos con el pago de pasajes– exija tantos recursos por parte del Distrito, que es quien, año a año, pone recursos para subsanar ese ‘hueco’.



No obstante, la decisión final de subir o no el pasaje está en manos de la alcaldesa Claudia López quien, al momento, no se ha comprometido con alguna de las dos opciones. Al menos así lo dejó ver en una entrevista con Yamid Amat publicada en este diario hace dos semanas: "Aún no hemos tomado esa decisión", dijo López.



La última vez que subió el costo del pasaje fue en 2020, cuando la tarifa quedó fijada en 2.500 para el componente troncal y en 2.300 para el zonal. En 2021, la Alcaldía Mayor decidió no subir la tarifa por la difícil situación económica que atravesaban los ciudadanos a raíz de la pandemia.



No obstante, 2021 también fue un año crítico para el sistema. Según explicó TransMilenio, “en un escenario previo a la pandemia (2019), la participación de los ingresos por pasajes de los usuarios era de 71% y los aportes del Distrito a través del FET del 29% del total del costo operativo. Sin embargo, para 2020, por la disminución en la demanda de usuarios, la proporción se revirtió y la participación de los ingresos por pasajes de los usuarios del Sistema fue de tan solo el 35%, mientras que los aportes del Distrito a través del FET correspondieron a un 65%”. Y esa tendencia se mantuvo en 2021 -por confinamientos, aforos, incertidumbre causada por una pandemia aún latente, bloqueos, cambios de formas de movilidad- lo que llevó a que el sistema no recuperase todos sus pasajeros y llegara a requerir 1,25 billones de pesos del Distrito para cubrir los gastos operativos.



Al final, esa billonaria suma se obtuvo del Plan de Rescate Social (1,1 billones de pesos) y de un aporte del Gobierno Nacional. TM confirmó este jueves que “así las cosas, el sistema de transporte tiene cubiertas sus necesidades de recursos para el año 2021”.



Sin embargo, la gran pregunta es qué pasará el próximo año.

2022, un año particular

Seguramente, el tablero de juego de TransMilenio y el Sitp cambiará en 2022. Por un lado, la reactivación total permitiría aspirar a un aumento de la demanda. Por ejemplo, las estadísticas de oferta y demanda de la empresa indican que ya hubo una recuperación: en octubre de 2020, se registraron 48’312.048 validaciones en el sistema; en octubre de 2021, ya se alcanzaron las 77’556.730. Sin embargo, no hay certeza de que se recupere el número de pasajeros que había antes de la pandemia: por ejemplo, en octubre de 2019, hubo 101’900.401 validaciones.



Por otra parte, el 31 de diciembre de este año se habrá terminado de desmontar el sistema provisional del SITP. Es decir, para 2022 habría nuevos pasajeros en el sistema provenientes de ese modelo; pero, a su vez, más costos operativos. Hace un mes, la empresa había confirmado que, con los concesionarios, se traerían 3.400 vehículos nuevos para cubrir toda la operación (de estos, ya 2.200 están rodando).



Adicionalmente, será el año de probar si las fuentes distritales para alimentar el FET, como los excedentes del parqueo en vía o los ingresos por pico y placa solidario, serán suficientes. Eso sin contar lo que se asigne vía Presupuesto 2022: el proyecto contempla una partida por 855.000 millones de pesos para inversiones en TransMilenio. De esto, no se sabe cuánto se inyectará al FET.



Lo que sí se sabe es que se presupuesta que el FET exija 1,7 billones de pesos en 2022: de estos, 1,1 billones los pondría el Distrito, y 636.420 millones de pesos, la nación. Ahora, ¿de dónde saldrá la partida del Distrito?



Pese a que la respuesta pareciera ser vía aumento de tarifa, también cabe preguntarse si los ciudadanos están en capacidad de asumirlo. Para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, “si bien los costos de operación del servicio han aumentado en los últimos meses, cualquier incremento debe analizarse a la luz del aumento del salario mínimo en el 2022 y el efecto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares más pobres, quienes destinan un porcentaje considerable de sus ingresos al gasto de transporte”.



Pero Oróstegui reconoce que es impostergable el aumento de tarifa. “Posponerlo implica aumentar el déficit. El dilema es que hoy el 40 % de los bogotanos son pobres y por ende cualquier incremento tarifario tiene un impacto negativo en su calidad de vida. Hay que buscar alternativas para financiar el transporte público más allá de la tarifa. De lo contrario, este modelo será insostenible a corto plazo”.

De acuerdo con María Fernanda Ortiz, consultora en movilidad, el problema es complejo: “El sistema podría aguantar otro año sin subir la tarifa solo si la ciudad tiene los recursos para cubrir una mayor diferencia entre los costos del sistema y los ingresos por tarifa. La principal razón es que los costos de TM y en general de todo (incluido también el valor del subsidio de transporte) suben al menos con el IPC anual, y en ese sentido, no subir la tarifa al usuario aumentaría el déficit”.



¿Hay otras opciones? Según Ortiz, la mejor estrategia sería aquella que apunte a recuperar los pasajeros que usan TransMilenio y, dice, eso se logra con mejor calidad del servicio. “Una parte importante del déficit es una pérdida de usuarios con respecto a 2019 (88 por ciento menos), a pesar de haber implementado 483 buses nuevos eléctricos y 1.287 de bajas emisiones entre 2020 y 2021 y habiendo hoy levantado la mayoría de restricciones en la ciudad”, argumenta.



Además, sugiere que lo que realmente ahuyentaría pasajeros ¿sería el precio del pasaje, sino el mal servicio: “El efecto de desmejorar la calidad puede ser peor en el corto y sobre todo en el mediano y largo plazo. Si un usuario que hoy todavía está en el sistema no está contento porque se le aumentó considerablemente su tiempo de viaje –porque la ciudad no tiene con qué pagar un servicio de buena calidad–, el día que tenga dinero para comprar un vehículo particular lo hará. Seguramente subir $ 100 el pasaje no hará que este usuario deje de usar el sistema, 30 minutos más de viaje, sí”.



Oróstegui añade que "subir la tarifa es un asunto sensible porque puede crear un incentivo perverso para motivar la compra de vehículo automotor barato". Es decir, puede derivar en que los pasajeros migren a la motocicleta.



La calidad, los tiempos y la cobertura serán vitales, ahora más que nunca. Ortiz advierte que todo vacío que se deje puede ser aprovechado por la informalidad.

¿Y los colados?

Otra variable en las cuentas de TransMilenio deberían ser los evasores del pago. Un estudio de la Universidad Nacional hecho en 2018 había estimado que los evasores le costaban a TransMilenio, cada año, 222.000 millones de pesos.



Otro estudio publicado este año por la Universidad de los Andes, que aplicó modelos proyectivos, apuntó a que la solución podría ser aumentar el costo de la multa. “Para reducir la probabilidad de reincidencia a 5 por ciento, el costo de la multa debería ser ocho veces mayor que el actual”, dice el documento.



De todas formas, los analistas advertían que era clave estudiar mejor esa medida. Después de todo, cifras que les remitió TransMilenio indican que pese a que entre agosto de 2017 y el 30 de junio de 2020 se impusieron 125.421 comparendos, solo 1.313 personas pagaron (1,04 por ciento del total).



Ante estos escenarios, expertos sugirieron que la mejor salid era abordar el problema desde un enfoque de calidad de servicio.



Ortiz apunta, por su parte, que TransMilenio debe contemplar los evasores en sus cuentas: "Este es otro punto clave porque exacerba la reducción de pasajeros visibles en el sistema y por lo tanto de ingresos. Por esto, ninguna estrategia para reducir la evasión es exagerada, incluida la recuperación de la infraestructura y del sistema de recaudo del sistema que sigue afectado por el periodo de protestas".

ANA PUENTES