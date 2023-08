Ante las emergencias constante que se han presentado en la vía que de Bogotá conduce al Llano, los deslizamientos y la falta de atención de la zona, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que, desde la administración, han determinado cerrar la salida de Bogotá por este costado "hasta que no haya una certeza del gobierno nacional sobre el funcionamiento de la vía".

Dado que el gobierno nacional no dio certeza sobre el funcionamiento de la vía al Llano, tomamos la decisión en @Bogota de cerrar la salida a la vía al Llano en Bogotá.

En consecuencia, no habrá paso de ningún vehículo y implementamos un contra flujo para transporte público. https://t.co/1jRaybilt6 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 24, 2023

Según dijo la mandataria "no habrá paso de ningún vehículo y implementamos un contra flujo para transporte público". Este contraflujo funcionará entre las 5:00 P.M. y las 9:00 P.M. con un reversible en la Av. Boyacá, desde el portal Tunal hasta la Y de Yomasa para el servicio de transporte zonal y alimentación del SITP.



Por su lado, Coviandina señaló que, "superados los impases ocasionados por la caída del material en varios puntos de la vía producto de las fuertes lluvias de la noche anterior y por las protestas de la comunidad de Guacapate, las autoridades en desarrollo del Plan de Contingencia Operacional permiten el tránsito de vehículos de carga, únicamente para los que se encuentren represados en el corredor vial".



De la misma forma, le recomendaron a los viajeros que aún no han salido de la ciudad que se abstengan de hacerlo usando este corredor vial o que hagan uso de parqueaderos para que no tengan que esperar por largas horas el paso ya que estará restringido.

Usuario Transportador de Carga tenga en cuenta el horario único para transitar por el corredor vial Bogotá-Villavicencio. #SeguridadVial #Covandina pic.twitter.com/ZIz3wqRdXq — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 23, 2023



