Desde el 4 de septiembre de 2020 se suspendieron, de manera preventiva, las obras que se adelantaban en el humedal Juan Amarillo. En este lugar se llevaba a cabo la construcción de un sendero de 12,5 kilómetros para peatones y bicicletas, además de un camino elevado de 1,2 kilómetros entre las localidades de Suba y Engativá.



Estos trabajos fueron interrumpidos debido a que la Secretaría de Ambiente encontró que, en algunos sectores de la obra, se adelantaban labores sobre el cuerpo acuático que no contaban con autorizaciones ambientales.



“Bajo la medida preventiva de suspensión temporal, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es la que ejecuta las obras en el humedal Juan Amarillo, no podrá continuar desarrollando actividades en esos puntos sellados y deberá cumplir con las medidas que imponga la Secretaría de Ambiente”, explicó en su momento la entidad.

Estas son las canchas que son parte del parque lineal junto al humedal. Foto: Alcaldía de Bogotá

Para entender este conflicto hay que remontarse al año 2018, cuando varios ciudadanos presentaron una demanda de nulidad del decreto 565 de 2017 –que modificó la política de humedales–, y le solicitaron a un juez cuarto administrativo de Bogotá ordenar la suspensión de las obras.



En 2020, el juez les dio la razón; no obstante, el proyecto siguió debido a que en el POT de 2004, el humedal Juan Amarillo fue designado como un Parque Ecológico Distrital, y de esta forma fue posible la construcción de senderos ecológicos peatonales.



A corte del mes de febrero, dicho contrato tenía una ejecución física del 76,5 por ciento y una financiera del 77,4 por ciento, esto equivale a 20.055 millones de pesos, incluida la adición. Asimismo, el parque lineal, cuyo costo total es de 40.870 millones de pesos, presenta un avance físico del 79,1 por ciento y financiero del 58,7 por ciento. Esta información a corte de febrero del 2022.

Ayer, residentes de la localidad de Engativá se manifestaron al respecto y pidieron que la alcaldesa y la Empresa de Acueducto de Bogotá socialicen todos los procesos que se han venido realizando para tener claridad sobre lo sucedido en esta intervención.



Con el fin de detener la continuación del proyecto, Juan Carlos Perafán, líder de la comunidad, ha recolectado 3.000 firmas con las cuales iniciará diferentes acciones legales, pues no quiere permitir que “uno de los ecosistemas estratégicos como el humedal Juan Amarillo sea impactado negativamente, afectando población de Engativá y de Suba”.

Además, los residentes de la localidad creen que esta obra no debería ser pensada en términos de movilidad, sino del daño ambiental que puede generar a la flora y la fauna. Según los ciudadanos, esta obra ya ha afectado el ecosistema, y si se sigue construyendo empeorará la situación.



De igual manera, protestan contra las acciones tomadas por la Empresa de Acueducto, ya que le presentaron un proyecto desde el 2020, buscando que no se construya en el lugar y este espacio se convierta en un centro de investigación y educación ambiental.

Este ‘render’ es de la obra que el Acueducto adelanta en el humedal Juan Amarillo con el puente elevado que comunicará a Engativá con Suba. Foto: Acueducto de Bogotá

Cabe mencionar que a principios del mes de febrero, la Procuraduría General hizo un llamado a la Secretaría de Ambiente a cumplir su deber como máxima autoridad y resolver, cuanto antes, los procesos sancionatorios contra los responsables por las presuntas violaciones a las normas de protección ambiental del humedal Juan Amarillo.



Según el órgano de control, el ecosistema fue afectado por la ejecución de obras a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

#EsNoticia @Ambientebogota debe resolver procesos sancionatorios por presuntas afectaciones y violaciones a normas de protección ambiental del humedal Juan Amarillo. @PGN_COL hace último y reiterado llamado a cumplir con su deber como autoridad ambiental. https://t.co/HmdfVppPkW pic.twitter.com/MJ60UQfxpB — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 2, 2023

En el caso, el Ministerio Público manifestó su preocupación porque han pasado tres años desde el inicio de procesos sancionatiorios y, a la fecha no se han resuelto de manera definitiva, lo que “sin duda alguna no demuestra una autoridad ambiental comprometida con el cumplimiento de sus cometidos de proteger, administrar y regular el medioambiente como bien jurídico del estado”, señaló la Procuraduría en un comunicado.



Por esto, exhortó a la Alcaldía a ejecutar los procesos en contra de la EAAB y que se impongan sanciones, si hay lugar a ello, por presuntamente “incumplir los parámetros establecidos en los permisos ambientales otorgados, la ejecución de obras no contempladas en dichos instrumentos de control ambiental y la poca participación de la comunidad”.



Finalmente, la Procuraduría recordó que los humedales son ecosistemas de gran importancia ambiental y que es indispensable que en las actuaciones para su protección imperen los principios de eficacia y celeridad.

Diego Montero, gerente corporativo del Sistema Madre de Acueducto, le confirmó a este diario que “el ajuste de diseño se está haciendo (...), claramente está pensado en no afectar el medioambiente”.



Para esta intervención el humedal fue dividido por zonas. El tercio bajo, que es donde será la conexión de Engativá y Suba; el tercio medio, donde las obras están terminadas, y el tercio alto, en el que esperan finalizar los trabajos en nueve días. En el lugar, a mediados de enero, hubo presencia de comunidades indígenas.



Así mismo, “se están tomando todos los permisos de la Secretaría de Ambiente para poder desarrollar esta obra”. Y menciona Montero: “Apenas se tenga todo el ajuste de diseño y esté definido cómo va a quedar la conexión, se va a socializar con la comunidad para que paso a paso estén enterados de qué va a pasar”.

REDACCIÓN BOGOTÁ​