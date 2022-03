Son varias las denuncias sobre presuntos casos de alimentos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que estarían llegando en mal estado o no cumplirían con los nutrientes que necesitan los estudiantes de colegios de Cundinamarca.



El reporte más reciente se dio en Supatá. Como le confirmó a este diario Gloria Rodríguez, secretaria de Gobierno del municipio, un padre de un estudiante de la vereda La Magola denunció que los alumnos recibieron frutas verdes (no maduras) que no pueden consumirse en el momento.



(Le puede interesar: Pae Cartagena: a niños les dieron un plátano verde y pan viejo)

“Hace una denuncia a través de Facebook y muestra tres frutas efectivamente verdes, dos naranjas y un banano, denunciando que ese es el refrigerio que se les da a los estudiantes. Activamos la ruta de seguimiento y de atención y empezamos a verificar qué estaba sucediendo”, explicó Rodríguez, y reconoció que no es la única queja que han recibido.

Facebook Twitter Linkedin

Alimentos del PAE en Supatá, Cundinamarca. Foto: Archivo particular



“La semana pasada tuvimos otra queja en la que un padre dijo que le sirvieron una fruta muy verde y que la otra fruta, que era mango, estaba en total descomposición. También le sirvieron una galleta triturada dentro de su empaque”, agregó la secretaria, y afirmó que en “visitas relámpago” ya han hallado otras “falencias”.



“Encontramos que los menús de las guías no corresponden a lo que se les está entregando. Los alimentos son poco apropiados en materia nutricional”, sostuvo. Ante esa situación, hoy harán una visita a otro colegio del municipio. Confirmó, no obstante, que en Supatá no se han registrado menores intoxicados por el consumo de alimentos del PAE.

Encontramos que los menús de las guías no corresponden a lo que se les está entregando. Los alimentos son poco apropiados en materia nutricional



Secretaria de Gobierno FACEBOOK

TWITTER



EL TIEMPO consultó a Marcela Sáenz, secretaria de Educación de Cundinamarca, quien confirmó que, ante las fotos de los alimentos y frutas, se ordenó una visita de interventoría y, al operador, que cambiaran los productos. Ahora están a la espera del informe de la interventoría para verificar el proceso del operador del PAE encargado en ese municipio: Unión temporal, Unidos por un país.



Sin embargo, este no es el único territorio con denuncias. Como explicó la secretaria, el 14 de marzo, en Caparrapí, se tuvo información “de un posible brote de ETA, una enfermedad transmisible por alimentos. El 15 se visitó la sede para verificar si era por un alimento por el PAE. La conclusión fue que no se podía concluir con certeza que esos alimentos fueran la causa”, precisó Sáenz, y argumentó que el tiempo de custodia de las muestras había superado las 72 horas establecidas.



Como lo explicó Juan Carlos Martínez, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, ante un caso de sospecha de ETA por alimentos del PAE se debe seguir el protocolo establecido en la resolución 335 de 2021. Allí, en el anexo técnico ‘Calidad e inocuidad’ se define el paso a paso que deben seguir estudiantes, rectores, padres, operadores del PAE y secretarías de Salud y Educación para que se puedan recolectar de manera efectiva las evidencias y muestras para enviarlas a laboratorio. Solo esto indicará si la causa es un alimento del PAE o alguna otra comida que el menor consumió en escenarios externos al colegio.

(Para seguir leyendo: Las medidas del Distrito para prevenir abusos en los colegios)

De acuerdo con Martínez, por la nueva resolución y los procedimientos es posible que se incrementen los reportes. “Habrá más casos que salgan a la luz porque no es ‘saque y bote’, sino revise y saque del mercado”, afirma, y agrega que, incluso, estos procedimientos, que revisan no solo la comida, sino las bodegas, el agua y, en general, el entorno, pueden ayudar a detectar situaciones sanitarias que afectan a otros grupos distintos a los educativos. Asegura, por ejemplo, que en un caso atendido por ellos en otro punto del país se detectó que el problema no eran los alimentos del PAE, sino la potabilidad del agua del territorio. Por esa razón, resaltó, los procedimientos de control toman un tiempo en dar los resultados para establecer la causa exacta de los posibles brotes de ETA. La Unidad, precisamente, tiene presentes los casos de Caparrapí y Supatá.

Más denuncias



Como le contó a este diario Fabián Rojas, diputado de Cundinamarca, también hubo quejas de concejales sobre el estado de los panes. Con evidencia en mano, los cabildantes enviaron denuncias el 28 de febrero sobre un caso en Vergara; el 7 de marzo, sobre otro en Sibaté; y el 8 de marzo, por uno más en Zipacón, donde se habrían encontrado cáscaras de huevo en uno de los panes. “Me reuní con la secretaria de Educación, y ella me dijo que tenía conocimiento de eso”, anotó el diputado, y agregó que la secretaria se comprometió a verificar.



Sáenz respondió ayer que para esos tres casos se habilitó la misma ruta: solicitud de cambio de producto y envío de la interventoría. Aseguró tener contacto con los alcaldes de esos municipios para hacer seguimiento.



“Ahora, en Cundinamarca, hacemos una entrega diaria de 200.000 raciones (de alimentos del PAE). Estas quejas, todas importantes, son bajas en relación con la operación completa del departamento. Pero, como dije, todas las atendemos de manera inmediata”, manifestó, e indicó que la cifra de reclamos ronda los 50.

Martínez, a su vez, informó que en un mes y medio la Unidad habilitará el aplicativo PAEestar Al Día, donde cualquier ciudadano podrá verificar el menú, número de raciones y detalles del PAE que llega a cada colegio, “y pueden reportar si llegó, si no llegó, si está en malas condiciones”.

EL TIEMPO