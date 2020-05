El paquete de obras que promete el Plan de Desarrollo para Bogotá

La apuesta de infraestructura de Claudia López para Bogotá es, a todas luces, ambiciosa. Son cerca de 15 grandes obras de movilidad (sin contar otros proyectos a menor escala), 35 de carácter educativo, 10 de salud y otras más relacionadas con ambiente e integración.



Además de mejorar la calidad de vida de la ciudad, las obras serán parte de la reactivación económica de Bogotá. Se calcula que esto generará más de 500.000 empleos. De estos, 225.000 esperan crearse en 2021.

Sin embargo, preocupa la financiación, al menos en movilidad. Con relación a la extensión de la línea 1 de Metro, no es aún claro si habrá dinero disponible por parte de la nación, que pone 70 % de los recursos, y si está en capacidad de hacerlo después de la pandemia. Lo cierto es que solo hasta que la Financiera de Desarrollo termine los estudios de la extensión de la línea del Metro se sabrá cuánto costará y cuánto deberían poner Distrito y nación.

Otra de las observaciones tiene que ver con la claridad de los proyectos. “Hay metas concretas, y celebro eso. Lo que me gustaría ver un poco más en ese plan son los cómo”, advirtió Tomás González, exministro de Minas y Energía, durante un foro de ProBogotá. Percepción compartida por un grupo de expertos de Bogotá Cómo Vamos que hizo una serie de observaciones al plan.



Especialmente, se resalta la incertidumbre que existe frente al llamado Corredor Ecológico de la carrera 7.ª que fue puesto en el plan en lugar de la troncal de TransMilenio, pero del que poco se sabe hasta el momento. Darío Hidalgo, experto en movilidad y uno de los participantes del documento de observaciones de BCV, insiste en “establecer cuál es la intervención que se pretende hacer en la 7.ª y su impacto en el acuerdo de cofinanciación nación-Distrito del metro y troncales alimentadoras”.



Ahora, EL TIEMPO le expone las principales apuestas de infraestructura en el Plan de Desarrollo. Recuerde que usted también puede conocerlo en detalle en la web www.bogota.gov.co.

Movilidad

-Metro: se traza como meta avanzar en el 60 % “del ciclo de vida” de la línea 1 de Metro y se asegura que quedará contratada la extensión de la línea 1 hasta Suba y Engativá.



-Regiotram: se apostará por la inserción urbana de Regiotram de Occidente y el apoyo a la estructuración financiera de Regiotram Norte y dejar Regiotram Sur a nivel de estudios.

Imagen proyectada de cómo se vería la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Foto: Imagen Alcaldía

-TransMilenio: se hará la troncal carrera 68, la troncal Avenida Ciudad de Cali (entre la avenida Circunvalar y la avenida Las Américas) y se hará la extensión de la troncal Caracas. Aunque no se ha resuelto el lío jurídico de TransMilenio por la 7.ª, esta administración descartó su elaboración y propuso un corredor verde.



-Cables aéreos: se dejará construido el de San Cristóbal y habrá avances en el de Usaquén.



-Bicicletas: a los 550 kilómetros de ciclorrutas se sumarán 280 más. Adicionalmente, se hará la Ciclo Alameda del Medio Milenio, un moderno bicicorredor de casi 26 kilómetros que irá desde El Tunal hasta la 170.



-Vías: APP para ampliación de la autopista Norte y la carrera 7.ª (entre calles 192 y 245), APP Alo Sur, APP calle 13, Circunvalar de Oriente, La Sirena (calle 153), avenida El Rincón, avenida Tintal, entre otras.

Educación

Serán 35 obras para ampliar los cupos educativos en la capital. 20 son de la actual administración, y se está definiendo su ubicación y tipo. 15, listadas a continuación, son de la alcaldía de Enrique Peñalosa:



1. Colegio de la Bici / Bosa

2. Campo Verde 1 / Bosa

3. Campo Verde 2 / Bosa

4. Sierra Parque-Nogal / Ciudad Bolívar

5. Sierra Curva / Ciudad Bolívar

6. Bolonia-Ciudad Chengdu / Usme

7. Techo / Kennedy

8. Carlos Arango Vélez / Kennedy

9. Guillermo León Valencia / Antonio Nariño

10. Candelaria / La Candelaria

11. República del Ecuador / San Cristóbal

12. Rafael Uribe Uribe / San Cristóbal

13. Taborá / Engativá

14. Laureano Gómez / Engativá

15. Emma Villegas / Fontibón

Salud

Desde salud se apunta a descongestionar la red sur y occidente que, como ha dicho la alcaldesa, “es la que atiende la mayoría de la ciudad. Aquí la gente que más demanda atención y cuidado está de la 26 para el sur, pero la infraestructura, en su mayoría privada, está de la 26 para el norte”.



Así, las obras de este cuatrienio serán:

-2 nuevos hospitales: Bosa y Usme.

-3 ampliaciones: torre II de la USS Meissen, torre del hospital de Kennedy, adecuación de urgencias del hospital El Tunal.

Imagen digital de la central de urgencias del hospital de Kennedy. Tendrá 4 pisos y 234 camas de cuidados intensivos. Foto: Secretaría de Salud

-Inversión en el hospital San Juan de Dios.

-6 centros de atención prioritaria en Salud Caps: Danubio, Manuel Beltrán, Villa Javier, Mexicana, Tintal y otro sin definir dentro del plan.

Otros

Ambiente: recuperación de los humedales Juan Amarillo, La Vaca, Techo, Jaboque, Córdoba y Torca (adecuación hidráulica, restauración ecológica, saneamiento ambiental y obras de rehabilitación ZMPA).



Integración social: Centro de Protección Adulto Mayor San Pedro (Fontibón) y Centro de Protección Adulto Mayor y Habitante de Calle El Camino, centros Día San David y Campo Verde; Jardines infantiles Bertha Rodríguez Russi, Las Acacias y Altos del Virrey; Centro Crecer Los Ángeles y Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes.



Recreación y deporte: aunque el PDD no especifica obras para este sector, la web de Alcaldía menciona:



-La construcción de tres nuevos escenarios deportivos.

-La adecuación de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) y el parque metropolitano Simón Bolívar.

-Ocho obras de parques: parque metropolitano Santa Lucía, Las Cometas, Ciudad de los Niños, El Tunal, Fontanar del Río, San Cristóbal, parque vecinal Cafam y parque metropolitano Ptar Salitre.



Hábitat: se adelantará el plan parcial de Lagos de Torca (128.000 viviendas) y se evaluarán las condiciones de riesgo del plan parcial Lagos del Tunjuelo antes de dar la viabilidad del proyecto. De otro lado, se hará el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme y el mejoramiento integral de ocho barrios priorizados.

Los ausentes

En el plan no hay mención de:



-La nueva cárcel de Bogotá: aunque fue una de las propuestas de la alcaldesa durante su campaña, en el plan no hay rastro de la obra. Según aseguró López en un foro de ProBogotá, esto tendría que ver con la no cooperación de la nación con el predio. “Cuando se acabe el gobierno del presidente Duque tendremos que ni el Gobierno Nacional nos dejó hacer una cárcel ni nosotros pudimos hacer una, pese a que teníamos el dinero”, aseguró López y agregó: “Si no me habilitan ese lote a mí, se me van a ir cuatro años buscando uno”. La cárcel habría significado 2.000 cupos más en el sistema carcelario de la capital.



-Sendero de Las Mariposas: aunque se habla de un Plan de Manejo de los Cerros Orientales, en cumplimiento de la sentencia, no hay rastro del plan de senderos. La Secretaría de Ambiente aseguró que se está a la espera del pronunciamiento de la Anla y del concepto de organizaciones que trabajan con este ecosistema para tomar una decisión.

Avanza una votación inédita en la comisión del plan

De manera semipresencial, los 15 concejales que integran la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá debaten y votan el articulado de la propuesta de la Administración Distrital, con no pocos inconvenientes producto del uso de las tecnologías.



Cabildantes como María Victoria Vargas, del Partido Liberal, lamentaron que en varios momentos de la discusión, quienes están desde casa no habrían sido escuchados de la misma forma que quienes están en el recinto.



No obstante, bajo la batuta de la presidenta de la Comisión, la concejala Andrea Padilla, del partido Verde, el debate avanza y para algunos difícilmente el Plan de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López será negado en esta instancia.



Uno de los momentos más álgidos se vivió la tarde de ayer, cuando se discutió el artículo 36, que daba facultades a la alcaldesa para agilizar el proceso de contratación, bajo el argumento de la urgencia manifiesta por la pandemia.



“Con mi voto se acaba de eliminar el artículo 36 del Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldesa, que pretendía darle competencias al gobierno distrital para contratar directamente durante el segundo semestre de 2020”, señaló el concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres.



Por otro lado, el concejal del Polo Carlos Carrillo manifestó que, pese a las dificultades de la semipresencialidad y algunas quejas de quienes no están en la corporación, “en términos generales destaco a la presidenta de la Comisión, porque en medio de esta crisis hemos logrado avanzar en la discusión de una manera bastante democrática”, dijo. El concejal Diego Cancino, del partido Verde, destacó el avance de la votación. “La manera en que se ha procedido es un hito en esta ciudad y en el país. Generalmente los planes de desarrollo se discuten bajo la metodología de aplanadora de mayorías, y eso es lo que no ha existido en la discusión de este plan”, explicó.

BOGOTA