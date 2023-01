El jueves 26 de enero se llevó a cabo la primera audiencia contra el estadounidense John Poulos, quien fue capturado como principal sospechoso en el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.



La diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá después de que el hombre fuese detenido en Panamá el pasado 24 de enero, lugar en el que planeaba desplazarse hacia Estambul, Turquía, según el tiquete que publicó la policía panameña.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría huido al país vecino después de que se conociera la noticia de que la joven DJ había sido encontrada en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.



Así mismo, cabe recordar que, según el informe de Medicina Legal, la joven probablemente falleció por asfixia mecánica debido a las marcas en su cuerpo. De igual manera, las autoridades afirmaron que también recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios, así como registraron golpes en la cabeza y en la base del cuello.

La DJ tocó por última vez en un bar en el Restrepo. Foto: Archivo particular.

No obstante, para que esta captura —la cual fue emitida por los delitos feminicidio agravado en concurso con el delito de ocultamiento, alteración, destrucción de elemento material probatorio— pudiera ser legalizada, el texano de 33 años debía presentarse ante un juez de control de garantía que pudiese avalar el proceso.



Marcada por problemas de traducción y conexión, la sesión duró siete horas y media, la defensa argumentó que su captura no era válida por parte de las autoridades colombianas, pues, según el abogado, habrían pasado más de 36 horas desde su captura en Panamá hasta que le leyeron sus derechos en Bogotá.



Ante esto el juez le explicó que aquel tiempo comenzaba precisamente a contar desde la detención por parte de la Policía colombiana, razón por la cual no se contaba el tiempo que permaneció bajo la custodia de las autoridades panameñas, tras ser aprehendido en el aeropuerto de Tucuman, lugar en el que llevaron a cabo su deportación al territorio colombiano.

John Poulos fue deportado a Colombia desde la capital de Panamá. Foto: Interpol

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención con respecto a los argumentos de la defensa es que, según lo que comentó, se habría "vulnerado la dignidad humana" de su cliente.



En gran parte, esto se lo atribuyó a que los lentes que traía al momento de la captura al parecer ya no estaban bajo el poder de Poulos, así como un medicamento para el colesterol que debe tomar por prescripción médica y, además, una de sus maletas que llevaba en el aeropuerto de Panamá supuestamente había desaparecido durante el proceso de captura.

Siete mil dólares en efectivo: esto llevaba Poulos al ser capturado

De acuerdo con el abogado, al momento de su detención John Poulos llevaba dos maletas, una grande y una pequeña, pero en el proceso, al parecer, se habría perdido una de ellas.



"Hay una maleta con sus pertenencias que tampoco aparece y también brilla por su ausencia", declaró la defensa antes de explicar que realmente se refería a la maleta más grande.

John Poulos en llegó a Bogotá tras ser capturado en Panamá. Foto: César Melgarejo

Así mismo, afirmó que la Fiscalía no hizo en ningún momento alusión de la pequeña maleta verde que traía y en la que había siete mil dólares (aproximadamente 31 millones de pesos colombianos).



Por otro lado, mencionó que dentro de sus maletas se encontraba el medicamento 'Statin' el cual tomaba para regular los niveles de colesterol en la sangre y al parecer éste habría sido retenido durante la captura.



Bajo estos argumentos, y complementándolo con que las esposas con las que había sido aprehendido presuntamente estaban demasiado apretadas, la defensa concluyó que no se debía legalizar la captura del estadounidense.



Aun así, finalmente el juez 59 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá desestimó las solicitudes de la defensa e indicó que no se superó el tiempo máximo para que su captura fuera legalizada.



"Este despacho considera que se han cumplido con los presupuestos legales y constitucionales en relación con el procedimiento de captura en este caso. En mérito de lo expuesto, se resuelve impartir control posterior de legalidad al procedimiento de captura", declaró.



En cuanto a la incautación de bienes, se determinó que esto se hablaría en futuras audiencias debido a que el juez no tenía las facultades para determinar la legalidad de dicho proceso.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

Redacción Tendencias