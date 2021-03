¿Qué le falta a la seguridad? / Voy y Vuelvo

Una acción brutal como el asesinato a sangre fría de un policía en Bogotá, a plena luz del día, genera entre la población el mismo efecto que las ondas en un estanque cuando se le arroja una piedra: van creciendo y multiplicándose hasta alcanzar la orilla.

El crimen contra el patrullero Edwin Caro ocurrió en la calle 79 con carrera 7.ª, pero en pocos minutos la indignación y la impotencia habían traspasado las fronteras de la ciudad. Ni qué decir de la sensación de miedo e inseguridad que el mismo hecho produjo entre los bogotanos. La percepción de que los criminales nos tienen azotados se sigue expandiendo como la onda del estanque. Con el agravante de que la gente no advierte la orilla que nos lleve a sitio seguro.



No vamos a caer en el debate sobre si los criminales son venezolanos o colombianos. Como lo dije acá mismo, un asesinato o un atraco no tienen nacionalidad, tienen causa y consecuencia. Que la alcaldesa haya vuelto a equivocarse en ponerle rótulo al origen de los sicarios satisface a muchos que piensan como ella, pero pone en la mira del odio a la mayoría que intenta salir adelante de manera honesta.



Pero no dejemos que el tema de fondo se pierda. Que Bogotá está insegura, sin duda. Que hay indicadores de mejora, pues son datos y hay que creerles. Que estamos a merced de atracadores y asaltantes, es lo que percibe la gente. Que es por culpa de la pelea de la alcaldesa con la policía, por la proliferación de armas, la falta de agentes en la calle y el desempleo, todas las anteriores.



Tengo la sensación de que en materia de seguridad el diagnóstico está claro, no de ahora, sino de hace muchos años. En Bogotá se libran guerras entre bandas de narcotráfico, hay ajustes de cuentas, hay sofisticadas organizaciones criminales dedicadas al hurto de celulares, bicicletas o apartamentos; hay un mercado negro de armas de fuego al que poco se le ha hecho seguimiento y bandas dedicadas al reclutamiento de jóvenes venezolanos o colombianos que alimentan toda esta cadena de delitos.



La pregunta que deberíamos estarnos haciendo es: ¿y dónde están las medidas para contrarrestarlo? ¿Son efectivas? ¿Hace falta algo? Y casi que habría que responder a todas ellas sí. El asesinato del agente Caro fue fruto del patrullaje permanente de la policía; los indicadores que muestran reducción en la comisión de delitos querrían decir que las medidas están funcionando, y el hecho de que estén por llegar 1.500 policías es señal de que se está atendiendo lo que hace falta.

Pero ¿por qué los ciudadanos no percibimos esto? Porque hace falta más, mucho más. Hace falta más inteligencia, más justicia, más cárceles, más compromiso ciudadano, más acciones y una mejor comunicación de cara a quienes estamos abrumados con todo lo que pasa. Hace falta que la alcaldesa salga más con la policía a la calle, como ahora ha anunciado que lo hará; hace falta que nos muestren cómo se desarticulan organizaciones criminales y qué pasa con ellas después; hace falta que las denuncias de la gente terminen en algo; hace falta que el Gobierno Nacional no le siga dando largas a la construcción de otra cárcel en Bogotá, ¡por Dios! ¿Hasta cuándo vamos a tener que resignarnos a ver delincuentes con prontuario a los que detienen hasta diez veces y vuelven a la calle?



Las medidas que anunció la alcaldesa Claudia López el viernes, fruto de la ola de balaceras que vivió la ciudad, van en la dirección correcta y se venían pidiendo desde antes. Yo entiendo que, por ejemplo, el tema de bajar al parrillero de la moto genere incomodidad para algunos, pero si eso contribuye a que se deje de atracar o asesinar a inermes ciudadanos, pues que los bajen. Es más importante proteger la vida de un transeúnte o un policía, que la incomodidad de bajar a alguien de la moto. Tímidamente se ha empezado por bajar al parrillero domiciliario. Algo es algo.



Hacer corresponsables a las empresas o plataformas de domicilios que no registren a sus trabajadores o que los vinculen sin documentos o antecedentes judiciales es una excelente medida. Hay que cortar el mal de raíz y nadie se puede hacer el de la vista gorda. Obligar a que la bici, la moto o el carro que se usan para repartir domicilios estén identificados se queda corta. Hay que volver a la obligatoriedad del uso del chaleco y el casco con identificación para todos los usuarios y conductores de moto, por la misma razón que ya expresé: si la inseguridad, como percibe la gente, está a la orden del día, hay que tomar medidas radicales. Y esta es una de ellas.



Perseguir las fortunas de los criminales y sellar lugares donde ejercen su actividad también es una estrategia de vieja data. Acá lo que se quiere ver son resultados cuanto antes, y en ello la ciudadanía juega un papel clave.



Por último, aumentar los puntos de control, con ayuda del Ejército, es alentador. El solo hecho de verlos en la calle ya genera algo de tranquilidad. O al menos evita que

la onda del miedo siga su ruta infinita.



¿Es mi impresión o... los seudoambientalistas de antes hoy ya no aparecen?

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28