Que la susceptibilidad no nos contagie/Voy y vuelvo

Lo primero que debemos tener claro es que el coronavirus no es un engendro del más allá. Ni una conspiración. Ni un castigo divino. Si acaso, es una alerta de la naturaleza por los desmanes cometidos contra ella. Lo demás es carreta, imprecisiones o justificaciones que buscamos cuando nos invaden la confusión y el miedo. Dicho esto, también hay que advertir que nadie estaba preparado para afrontarlo. Ningún gobierno, por poderoso, lo previó. Ninguna potencia en salud, ni en tecnología, ni en innovación estaban preparadas para la magnitud del fenómeno. Lo demuestran el millón de contagiados y los casi 60.000 muertos que llevamos en el mundo. Siempre habíamos estado esperando la guerra de turno, la invasión de turno, la crisis económica de turno. Pero un virus, jamás.

Por esto mismo, hoy más que nunca, hay que apelar a la solidaridad antes que a la susceptibilidad. Nadie puede decir que la alcaldesa Claudia López no está haciendo lo correcto. Sus medidas pueden sonar autoritarias, pero estoy seguro de que las acompaña el honesto propósito de evitar una tragedia mayor para sus conciudadanos. Lo propio puede decirse del presidente Iván Duque y su equipo. No debe ser fácil estar en los pantalones del primer mandatario, con todo el mundo reclamando al mismo tiempo sobre algo que ni siquiera hemos terminado de descifrar.

Pero en esa búsqueda por hallar el mejor remedio, el exceso de susceptibilidad, como lo decía, ha salido a flote. Y los medios y las redes hemos contribuido a ello. Ninguna ciudad del país podrá superar esto sola y ningún país aguanta una salida que no haga llave con sus conciudadanos. Incluidos los migrantes. Me niego a creer que López albergue el más mínimo rencor contra los venezolanos o que se le pase por la cabeza dejarlos sin ayuda. Bogotá ha sido la ciudad que más les ha tendido la mano. En el gobierno pasado se creó una gerencia para ellos. ¿Funciona? Y entiendo que desde el Ejecutivo pasa otro tanto. Sin embargo, se armó un alboroto sobre quién atiende o deja de atender a los migrantes.

Otro grado de susceptibilidad lo ha desatado la encuesta de Cifra & Conceptos sobre qué gobierno está manejando mejor la crisis. Cosa más absurda. Encuesta inoportuna e innecesaria que para lo único que ha servido es para generar pujas, alimentar odios y generar fracturas que hoy no necesitamos. Por qué no se pregunta, más bien, cuáles ayudas son necesarias o de qué temas no se le está hablando a la gente en la actual coyuntura o cuál es la salida que propone la gente una vez pase la pandemia. La alcaldesa de Bogotá, el primer mandatario, los gobernadores y alcaldes de todos los municipios merecen una oportunidad. Hay que apoyarlos a todos y todos deben apoyarse entre sí. Infortunadamente, en ocasiones como esta, queda claro que hay más gente buscando problemas que encontrando soluciones.

Y finalmente está el episodio derivado de la sugerencia de la alcaldesa de extender la cuarentena por tres meses más. Creo intuir que la ciudadanía está convencida de que la fecha dada por el jefe de Estado del 13 de abril a la medianoche, como límite para el confinamiento obligatorio, ha sido interpretada por muchos como el fin de la historia del coronavirus. Y no es así. La gente tiene que saber que apenas estamos comenzando a ver la curva de la pandemia en el país y en Bogotá, particularmente, y que por tanto es prematuro decir que el encierro acabará en quince días. Ahora bien, señalar o dar a entender que podemos seguir en las actuales condiciones noventa días más, por supuesto que generó alarma en todos los sectores. Era apenas obvio. La susceptibilidad de la ciudadanía, de los pequeños empresarios y de los grandes, está a flor de piel. Y la del Gobierno Nacional ni se diga.

Acá, vuelvo e insisto, lo que cuentan son las evidencias y los hechos. Y hasta el momento no tenemos aún el estudio que nos indique que vamos para una prolongación o para una normalización de las cosas. Pero el exceso de susceptibilidad sí generó zozobra y un nuevo desencuentro entre gobiernos, empresarios y ciudadanía en general.



Solidaridad es la palabra que se impone. La hemos usado en otras circunstancias como el terremoto del Eje Cafetero, la tragedia de Armero o la catástrofe de Mocoa, en el Putumayo, hace dos años exactamente. Recuerdo que la Empresa de Acueducto de Bogotá donó una planta de agua potable.



Eran tragedias, ciertamente, pero no del nivel que estamos viviendo hoy. Y sin embargo la gente se volcó en solidaridad.



Pues bien, hoy, que tenemos muchísimas más razones para actuar en consecuencia, preferimos hacer encuestas para ver a quién le va mejor. O tildamos a los gobernantes de insensatos y xenófobos o al Presidente de inepto. ¡Por Dios! Parece que no hemos entendido que aquí no está a prueba la supervivencia de Bogotá, ni de Medellín, ni de Soledad, ni de Manatí, ni el prestigio de López o el de Duque. Aquí estamos en juego todos. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Nadie puede lavarse las manos... excepto para evitar que la pandemia se lo lleve.



¿Es mi impresión o... no sería bueno empezar a debatir en serio una rebaja salarial en los altos cargos públicos, como congresistas, concejales, magistrados y demás?