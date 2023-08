La Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá lanzó la campaña 'Que la basura no se vuelva paisaje' para visibilizar el problema que genera la mala disposición de los residuos sólidos en el espacio público y motivar a la ciudadanía para que haga una gestión responsable de los residuos que produce.



La campaña pone sobre la mesa la discusión relacionada con el impacto que genera la basura, en especial, los residuos que no fueron aprovechados en las calles de la ciudad y la necesidad de que no pase desapercibida ante los ojos de cientos de ciudadanos como si fuera parte del paisaje.



Por eso, la estrategia se tomará diferentes puntos estratégicos de la ciudad para poner en marcha una representación museográfica y pedagógica, con el fin de cuestionar a los habitantes de Bogotá sobre ¿cómo quieren su ciudad?, motivando una conversación y una reflexión acerca de temas como la separación de los residuos, la correcta disposición y el impacto que tienen este tipo de conductas individuales en Bogotá.



“Que no se vuelva paisaje, es una campaña para que los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá tomemos conciencia de lo importante que es tener nuestra ciudad limpia. No queremos que nuestra casa que es Bogotá se vea sucia, llena de basura en cada calle, en cada cuadra, en cada esquina. Por eso es muy importante que cada uno tome conciencia sobre el comportamiento de reciclar”, dijo Catalina Valencia, secretaria de Cultura Recreación y Deporte.



'Que la basura no se vuelva paisaje' abre la conversación ciudadana acerca de los residuos que, por una mala gestión, terminan en los rellenos sanitarios y en el espacio público de Bogotá convertidos en basura que contamina el ambiente y deteriora el paisaje.



¿Qué tanto están cumpliendo los y las habitantes de Bogotá con estas tareas? ¿Separan sus residuos en casa? ¿Con qué frecuencia? ¿Se aseguran de que estos residuos lleguen al lugar adecuado? Esas fueron algunas de las preguntas que la Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, le hizo a los habitantes en Bogotá en la Encuesta de Cultura Ambiental (ECA) 2022 (confianza 95 % y margen de error 5 %), para conocer de qué manera están gestionando los residuos en sus casas y en la ciudad.



La medición dio cuenta de comportamientos cotidianos que están relacionados con el cuidado de los recursos y del medio ambiente. Por ejemplo, el 84 % de las personas encuestadas aseguró que cierra la llave mientras enjabona sus manos, el cuerpo, la loza o la ropa. Además, el 81 % dijo que nunca bota el papel en los inodoros, y el 41 % prefiere movilizarse en bicicleta o algún transporte alternativo, en lugar de utilizar el carro o la moto.



Datos clave



Siete de cada diez personas indicaron que nunca o casi nunca acumulan y disponen el aceite de cocina usado en un recipiente.



Ocho de cada diez ciudadanos dijeron que nunca o casi nunca llevan los objetos tecnológicos dañados o en desuso a los puntos de recolección correspondientes.



Nueve de cada diez ciudadanos aseguraron que nunca o casi nunca botan residuos sólidos como pañitos, toallas o condones en los inodoros.



