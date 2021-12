Hay preocupación entre los gremios de Bogotá y Cundinamarca por el articulado del proyecto de ley orgánica de la Región Metropolitana, que este lunes pasó su último debate en plenaria del Senado. En las últimas horas, el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca envió una carta a los ponentes para que, en el debate, reconsideren la carga tributaria que trae el proyecto de ley.



Específicamente, dicen, la alerta la generan los artículos 39, 40, 41 y 43 “en donde encontramos que se proponen nuevos gravámenes como: el impuesto a la delineación urbana, una nueva plusvalía, la creación de una contribución regional de valorización y la facultad de imponer sobretasas a los impuestos territoriales”. Según el Comité, esto “limitaría la competitividad y la llegada de proyectos de inversión a la Región Metropolitana”.



A su vez, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, hizo un llamado para que el proyecto que busca estructurar una región no termine siendo una nueva carga para los “nueva carga empresarial o una nueva carga a los ciudadanos”.



“Lo ideal es que no haya más impuestos en nuestra región porque nos sacarían de la competitividad regional. La competencia tributaria no solo es una competencia internacional, sino local. La localización de las empresas se define por el talento, la ubicación geográfica, las posibilidades de hacer negocios, pero también por el costo de operación. Y si usted le mete aquí más impuestos a quienes quieran establecerse en la Región Metropolitana, esto es algo que desincentiva la inversión. El capital es lo más cobarde que existe, él se va para dónde tenga buenas condiciones, él no se espera, ni es paciente, ni es leal. Donde no encuentra oportunidades, se va y deja una estela de falta de oportunidades”, explicó Uribe.



Actualmente, Bogotá - Región representa el 32 por ciento del PIB en Colombia y reúne el 31 por ciento de las empresas del país, el 52 por ciento de las transacciones financieras, y el 36,4 por ciento el comercio internacional del país.

¿Qué dice la Región Metropolitana sobre impuestos?

Este es el texto (aprobado en Plenaria de la Cámara de Representantes) que preocupa a los gremios de empresarios. Con la carta, esperan que pueda haber modificaciones en la plenaria del Senado:



"ARTÍCULO 39°. SOBRETASA AL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. Los municipios y el Distrito Capital que conformen la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca podrán adoptar a través de sus concejos municipales y distrital una sobretasa al impuesto de delineación urbana Su valor corresponderá a un 1% adicional a la tasa impositiva – para aquellos municipios cuya tarifa del impuesto sea un valor porcentual sobre el valor de la obra– o al 40% adicional al valor del impuesto – para aquellos municipios cuya tarifa del impuesto sea un valor referido en SMMLV o UVTs–. Los recursos total o parcialmente serán transferidos a la Región Metropolitana.



Los elementos tributarios asociados a la citada sobretasa corresponderán a los del impuesto de delineación urbana que para tal efecto haya reglamentado cada autoridad municipal o distrital.



PARÁGRAFO 1: Esta sobretasa podrá suplir los aportes de que trata el literal C del artículo 28 de la presente ley.



ARTÍCULO 40°. PLUSVALÍA. La Región Metropolitana será titular del derecho a participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional que esta desarrolle, así como la ejecución de obras públicas que adelante la Región Metropolitana.



ARTÍCULO 41°. CONTRIBUCIÓN REGIONAL DE VALORIZACIÓN. Créase la contribución regional de valorización como un mecanismo de recuperación de los costos o participación en los beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de infraestructura que la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, directamente o a través de sus agencias, declare de impacto regional y que sean ejecutados directa o indirectamente por ellas, la cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de dichas obras o proyectos.



El sujeto activo de la contribución regional de valorización será la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, a través de la entidad pública a la que aquella le asigne las funciones para el cobro de la contribución. El sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el sistema para determinar costos y beneficios, y el método de distribución de la contribución, serán los definidos en la parte XII de la Ley 1819 de 2016, o la norma que la modifique, adicione o sustituye, ajustados al ámbito geográfico de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.



Corresponderá a la Agencia Regional de Movilidad reglamentar, aplicar directamente el cobro y realizar el recaudo de la contribución regional de valorización para cada proyecto de infraestructura a desarrollarse en el ámbito geográfico de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.



ARTÍCULO 42. Aporte Nacional. En consideración al Acto Legislativo 02 de 2020 que modifica el artículo 325 de la Constitución Política con el fin de crear la Región Metropolitana, la Nación anualmente aportará, en calidad de transferencia no condicionada y de libre destinación, a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, una suma no inferior a SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (75.000.000.000) a partir de la vigencia del presupuesto del 2023. El monto anterior, aumentará anualmente en un porcentaje igual al índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.



Parágrafo. Los proyectos de inversión de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, que se financian con los recursos consagrados en el presente artículo, deberán tener acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación – DNP.



ARTÍCULO 43. AUTORIZACION PARA IMPONER SOBRETASAS A LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES ASOCIADAS A LA REGION METROPOLITANA BOGOTA. El Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca que se asocien a la Región Metropolitana Bogotá, podrán imponer, con destino a la financiación de proyectos de inversión de la Región Metropolitana Bogotá, sobretasas respecto a los impuestos de su propiedad o por ellos administrados, excepción hecha del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, de la Sobretasa a la Gasolina, y de los Impuestos al Consumo de qué trata la ley 223 de 1995 y las normas que los modifican.



Cuando la sobretasa recaiga sobre un impuesto que tenga formulario para su declaración, las entidades territoriales que la adopten deberán adicionar una casilla en los formularios para su liquidación.



Las tarifas de cada una de las sobretasas con destino a la Región Metropolitana Bogotá no podrán exceder del 5% (cinco por ciento) del respectivo impuesto a cargo.



Las entidades territoriales asociadas deberán transferir a la Región Metropolitana Bogotá los recursos de la sobretasa de que trata este artículo dentro de los 15 días siguientes a cada trimestre".

