El debate en torno a la construcción de la primera línea del metro tuvo este miércoles un nuevo episodio. Esta vez el escenario fue el recinto de la Comisión Primera del Senado de la República, lugar en donde los miembros de la Comisión Accidental del Metro citaron al Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que respondiera por las declaraciones de la semana pasada en las que condicionaba proyectos de movilidad fundamentales para la ciudad.

“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos se van a tener que parar”, dijo en su momento el funcionario, declaraciones que la alcaldesa López catalogó como ‘chantaje’.



De hecho, uno de los puntos álgidos del debate ocurrió a las 10 de la mañana, cuando el ministro escuchaba las preguntas de los miembros de la comisión. En ese momento, la alcaldesa Claudia López respondió a una publicación de Reyes con un fuerte mensaje en donde volvió a hablar de chantaje.

La fase de construcción del metro arrancará el 1.º de abril, fecha en la que todos los 34 estudios y diseños de ingeniería de detalle deben tener el visto bueno de la interventoría. Foto: Empresa Metro de Bogotá

“¡Insólito! Es la primera vez que el Gobierno Nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan De Desarrollo. ¿Concretando el chantaje Ministro? ¿Van a parar el metro? ¿A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativá?”, escribió la mandataria en su Twitter.



Este mensaje provocó la respuesta inmediata por parte del líder de la cartera de transporte, quien usó la primera parte de su intervención para referirse al tema.



“Aquí, quien está hablando de chantaje y quien está incitando a este tipo de situaciones, no soy yo ni es el gobierno, es la alcaldesa”, dijo, y agregó: “las líneas 1 y 2 no sé incluyeron en los proyecto estratégicos porque los dos están financiados con vigencias futuras y no es necesario incluirlos en el Plan de Desarrollo. (...) Ya tienen Conpes y Confis, entonces para qué. Entonces tendríamos que haber incluido los 27 proyectos de 4G que están en ejecución”.

Que no estén no significa que no se vayan a hacer, pero en el futuro si podrían abrir un debate jurídico. FACEBOOK

Para Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, la no inclusión de los megaproyectos tiene una intención clara. “El gobierno Petro omite conscientemente en su plan de desarrollo varios proyectos que fueron acordados entre Bogotá y la Nación, pero sí incluye otros como el corredor férreo hasta Soacha”, opinó.



Pese a esto, Oróstegui dijo que esto no significa que los proyectos se puedan dejar de lado. “Que no estén no significa que no se vayan a hacer, pero en el futuro si podrían abrir un debate jurídico”, agregó.



Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno sí se incluyó la financiación del Metro y de otros proyectos como el Regiotram. En el documento presentado por el expresidente Iván Duque, se comprometían a entregar más de 22 billones de pesos para ambos proyectos.



Eduardo Behrentz, experto en movilidad, coincide en que “no es obligatorio” incluir este tipo de proyectos en los planes de desarrollo. “No es necesario, pero sí hubiera sido una señal muy importante que estuviera”, agregó.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en medio del debate en la Comisión Primera del Senado. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

‘Los recursos están garantizados’



Durante su intervención, el ministro fue enfático en cuanto a dos cuestiones: habló de consenso, pero insistió en entregarle a Bogotá “el metro que se merece”. “Nosotros no firmamos, pero sí financiamos y tenemos que reducir el impacto que tendría un proyecto así”, dijo.



Además, señaló que los recursos están garantizados y que cumplirán con los compromisos pactados. “No creo que esto se vaya a convertir en un círculo vicioso. Lo único claro es que aquí va a haber línea 1 y línea 2. Es un tema que se debe resolver en las próximas semanas”, agregó el funcionario.



Pese a esto, señaló que en caso de lograr que se modifique el objeto del contrato, los recursos necesarios para soterrar una parte del trazado no saldrán de la reforma tributaria. "Por supuesto si hay una modificación del contrato buscaremos otras formas de financiamiento", concluyó.



En ese sentido, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, habló sobre los escenarios y los riesgos que podrían generarse en caso de que se modifique el objeto del contrato firmado con el consorcio chino Metro Línea 1 S.A.S. (APCA Transmimetro).



El funcionario señaló que el presidente conoce de primera mano los riesgos que traería cualquier modificación al proyecto.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, junto con el ministro Guillermo Reyes. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No tenía que presentarla (la experiencia) dentro de la licitación, mi función en este momento es ejecutar el proyecto como está firmado. FACEBOOK

"La empresa china le señaló al presidente Petro, dentro de su informe, que las alternativas tenían riesgos muy importantes desde el punto de vista jurídico, como es la modificación del objeto, el riesgo de la estabilidad jurídica, la posibilidad de demandas y de declaraciones de nulidad a las modificaciones y mayores costos y plazos", dijo Narváez.



Sobre la idoneidad de la empresa China Harbour Engineering -que fue la que presentó las propuestas al presidente- para hacer metros subterráneos, señaló que no ha estudiado si tiene experiencia para hacer proyectos de este tipo.



"No tenía que presentarla (la experiencia) dentro de la licitación, mi función en este momento es ejecutar el proyecto como está firmado", agregó.



Finalmente, habló sobre qué pasaría con todo el trabajo que ya se ha adelantado en la construcción del proyecto elevado.



"Sobre los predios hay que evaluarlo, hay que mirar en contexto lo que han hecho entes de control y hay tenemos unos factores de riesgos que se establecieron por la empresa china y que comparto desde el punto de vista de los detrimentos patrimoniales", concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

