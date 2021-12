Un mural pintado en una de las columnas del puente vehicular de la avenida de las Américas con carrera 50, a pocos metros del Club Militar, ha generado toda clase de opiniones y críticas entre los ciudadanos.



En una de las caras del mural se observa la representación gráfica de un miembro de la Policía sobre varias calaveras. La secuencia la componen otras tres imágenes, las cuales, según los artistas que diseñaron el mural, “representan el ciclo de la violencia en las calles”.



Esta pieza hace parte del proyecto ‘Museo Abierto de Bogotá: pintura en espacio público’, iniciativa que busca intervenir 11 puentes de la ciudad y nació a partir de una alianza entre el Idartes y el IDU, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.



Los elegidos para realizar la intervención fueron seleccionados a través del Programa Distrital de Estímulos 2021, en una convocatoria que adjudicó 750 millones de pesos, divididos en 25 estímulos de 30 millones.

¿Incitación al odio?

El mural fue entregado en un evento público el sábado pasado y, a partir de ese momento, las críticas no se hicieron esperar. Una de las primeras en manifestarse fue Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, quien rechazó la creación del colectivo SaintCat Crew.



“Claudia López sigue usando recursos de la ciudad para incitar al odio en contra de la Policía. ¿Qué entidad es responsable de este contrato? ¿Idartes? Pido a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría que investiguen. Por ahora, deben borrarlo de inmediato”, dijo Bastidas a través de Twitter.



Emel Rojas también se refirió al mural en sus redes sociales y cuestionó directamente a Catalina Valencia, directora del Idartes. “¿Se usaron recursos del Distrito para financiar este mural en contra de la Policía Nacional? Es necesario que le ponga la cara a la ciudad y explique semejante infamia contra miles de policías en Colombia”, dijo.



¿Qué dice el Idartes?

La funcionaria respondió a los cuestionamientos de los concejales. “Utopías de Andén se desarrolló en cinco recorridos por la Ruta del Cartón en los cuales (...) la agrupación tuvo contacto y recogió las impresiones, puntos de vista y opiniones de 20 personas en situación de calle y población recicladora que frecuenta y habita la zona”, señaló.



Valencia también se refirió a la polémica generada por la pintura y la solicitud de Rojas y Bastidas para que sea borrada. “Es de resaltar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 71, indica: ‘La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres’; asimismo, la Ley General de Cultura en el artículo 1.º, numeral 4, dice que “en ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales”.



El argumento del Idartes se sostiene en lo dicho en Ley 397 de 1997, en la que “se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura” y que se opone a cualquier tipo de censura en este tipo de programas.



Un antecedente que puede servir para dilucidar el alcance de las instituciones en las creaciones de los artistas ocurrió en 1995, cuando a Celso José Castro le impidieron exhibir sus fotografías en la sala de exposición de Cultura y Turismo de Valledupar no obstante haber obtenido previamente el visto bueno. El artista demandó ante la Corte Constitucional y esta le dio la razón.



“El fallo dice que la libertad artística tiene dos patas: derecho a crear y derecho a difundir. El segundo implica que las personas puedan competir en igualdad por un espacio público para proyectar su obra sin que el Estado imponga o censure una determinada expresión”, dijo el abogado Santiago Pardo Rodríguez, fundador de Laboratorio de Diseño para la Justicia.

¿Hay censura?

(...) cuando eso se convierte en una acción directa que termina censurando una obra, sobrepasa la libertad de expresión. FACEBOOK

TWITTER

El grafiti fue borrado en la noche de este sábado por Luis Mauricio Mayorga, abogado y excandidato al Concejo de Bogotá. “El derecho a la libre expresión está consagrado en el artículo 20 de la Constitución, pero este no es un derecho absoluto y debe limitarse cuando contenga mensajes de odio. Pintando esa pared no estoy censurando a nadie (...), yo también estoy ejerciendo mi derecho a expresarme libremente”, le dijo a EL TIEMPO.



Mayorga sostiene que el mural es una “clara incitación al odio” y que el Idartes no debería utilizar recursos públicos “para generar murales que hagan apología de la violencia sin antes establecer parámetros para hacer curaduría del contenido”.



Sin embargo, para Pardo, aunque todas las personas tienen derecho a expresar inconformidad, “cuando eso se convierte en una acción directa que termina censurando una obra, sobrepasa la libertad de expresión”.



Quien también opina al respecto es el experto en seguridad y en estrategia de gobierno César Restrepo, al denominar este suceso “una acción que causa una ruptura en la sociedad bogotana”.



Según Restrepo, el derecho a expresar su descontento es legítimo; no obstante, indica que el presupuesto público no se puede destinar a una expresión que asuma la representación de un grupo en particular de ciudadanos sobre el resto.



“Estas iniciativas deben estar enmarcadas en unos parámetros, en un análisis de riesgo y en un mecanismo de evaluación; de lo contrario, esto se convierte en una invitación para que la ciudadanía choque (...), y esa no es la función de un gobierno”, señaló.



La explicación de SaintCat

SaintCat Crew es un colectivo fundado hace cuatro años por siete artistas de la ciudad. Suelen aplicar a las becas que otorga el Idartes o el Ministerio de Cultura para el fomento del arte a través del muralismo y, de hecho, la intervención del ‘pulpo’ no es la primera que realizan con un estímulo económico del Distrito: tienen murales en el Carvajal y Villa Nelly (Kennedy).



“Las becas siempre piden que se incluya a la comunidad. Nosotros trabajamos desde hace 5 años con habitantes de la calle, por ese motivo realizamos recorridos y unos laboratorios en donde ellos nos contaron sus historias. (...) Eso fue lo que plasmamos en la secuencia, en donde un policía golpea a un niño y después de ese niño se convierte en consumidor”, explican.



Según los artistas, “no es un ataque contra la Policía en sí mismo, sino contra los embates de la violencia política en el país”.

