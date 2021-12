Como todos los 28 de cada mes, desde que se inició el paro nacional en abril de 2020, la noche del martes pasado el portal Américas y los barrios aledaños, entre Kennedy y Bosa, volvieron a ser el epicentro de fuertes enfrentamientos entre los miembros de la denominada primera línea y agentes de policía. En esta jornada de disturbios un uniformado resultó herido y cinco personas fueron capturadas, y además se ocasionaron daños en la estructura semafórica del lugar.



Ante estos hechos, que se han vuelto reiterativos en el sector de las Américas, Usme y Suba, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció un plan de intervención y acompañamiento a las comunidades, ordenado por el Ministerio de Defensa, que operará de forma permanente en estos puntos de la capital.



De acuerdo con el mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la idea es aumentar el pie de fuerza que ya hace presencia en las zonas para hacer labores de patrullaje permanente en los focos críticos como el portal de las Américas, el parque el Mundo, la esquina de la resistencia y la frontera entre Kennedy y el barrio Chicalá, en Bosa.



Esta medida tendrá un componente adicional. La Fiscalía General se unirá a la Fuerza Disponible para adelantar labores de investigación, allanamiento y judicialización de los vándalos que se camuflan entre los conjuntos residenciales del sector, como este medio ya lo había denunciado, y a donde la Fuerza Pública no puede ingresar.



¿Cuáles son las pruebas?

Según el general Camacho: “Hemos identificado cerca de ocho viviendas, en el sector del portal Américas, donde los vándalos esconden materiales inflamables, bombas molotov, machetes y armas contundentes”. De la misma manera, señaló que “hay un grupo de padres de familia que, junto con la Fiscalía, tenemos plenamente identificados y que son los encargados de apoyar a sus hijos en los delitos. Si se evidencia infracción de la ley penal, deberán ser capturados”.



Hay que recordar que al inicio del mes de diciembre EL TIEMPO ya había publicado las denuncias de algunos residentes del sector en las que alertaban de la presencia de miembros de la primera línea, dentro de los conjuntos residenciales, que estaban dedicados a amedrentar a los líderes comunitarios que se oponían a las jornadas de protesta.



En su momento, Carolina Bermúdez*, residente de la UPZ Las Margaritas, denunció que tuvo que abandonar su casa porque la amenazaron de muerte a ella y su familia, al tiempo que Marco Ruiz, líder comunitario del mismo lugar, advirtió que los predios estaban perdiendo su valor comercial “porque las personas se van y ya nadie quiere comprar o arrendar en medio de la crisis que tenemos”.



Así, como en el caso de Bermúdez, una fuente del conjunto residencial Alameda de San José II, uno de los más afectados, le contó a EL TIEMPO que son cerca de 60 familias, solo en esa urbanización, las que han abandonado sus casas porque las amenazaron o porque ya no están seguras ni dentro de las viviendas.



Finalmente, el general Camacho dijo que “este plan tiene como objetivo devolverle la tranquilidad a la gente del sector y ayudar a que los predios no sufran pérdidas. No vamos a impedir el derecho a la protesta, pero sí vamos a evitar que esas protestas se vuelvan focos de vandalismo y criminalidad”.*Nombre modificado por solicitud de la fuente.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@ToroRomeroJ