¿Qué hacer con los taxis mal parqueados en la autopista Norte?

Hasta 12 taxis se estacionan a la espera de pasajeros en pleno costado oriental de la vía paralela de la autopista Norte con calle 106, una de las vías más transitadas en Bogotá.



La escena se repite a lo largo de esta troncal entre las calles 85 y 170, puntualmente, a las afueras de las estaciones de TransMilenio. Al igual que en las calles 74 y 76 con avenida Caracas.

EL TIEMPO ZONA realizó un recorrido por este corredor y encontró que, a pesar de generar trancones, los taxis se toman un carril completo para atender la demanda de pasajeros que hay en estos sectores.



En las inmediaciones de la estación Virrey se evidenció una fila de 16 personas en el puente peatonal para abordar un vehículo que los llevara hasta las carreras 11 y 7.ª.

La respuesta más común por parte de la ciudadanía a la pregunta de por qué toman estos vehículos en las afueras de las estaciones de TransMilenio fue la falta de transporte público que los llevara a sus lugares de trabajo.



De hecho, en algunos casos se comprobó que los taxistas prestan el servicio colectivo, cobrando entre $ 1.000 y $ 2.000 pesos por persona, por un recorrido que toma unos diez minutos.



“Sé que no deberíamos hacer uso colectivo de un taxi, pero no hay manera más práctica de llegar rápido al trabajo. Si camino desde la calle 90 con Autonorte hasta la carrera 7.ª, gasto unos 30 minutos; un taxi me lleva en 10”, explica Andrea Quintana mientras aguarda un ‘amarillo’.



La cuestión es, de acuerdo con la comunidad, que si bien la prestación del servicio no es legal, los ciudadanos la ‘legitiman’, debido a la falta de cobertura del servicio de transporte público en algunas zonas o a la baja frecuencia de algunas rutas del SITP.



Además de las estaciones de Virrey, Calle 85 y Calle 106, la situación también es crítica en puntos como el costado oriental de la Autonorte con calle 125 y el costado occidental del Portal Norte (Autonorte con calle 174B).



En este último, los perjudicados también son los usuarios del SITP. La fila de taxis muchas veces impide que los buses se detengan en los paraderos, obligando a los pasajeros a abordarlos casi en la mitad del carril.

¿Qué dicen los taxistas?

En el costado oriental de la estación Virrey de TransMilenio, los taxis prestan el servicio colectivo, que está prohibido por la ley. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

Aunque reconocen que es una práctica irregular, varios conductores justifican la prestación de su servicio en las vías paralelas de la autopista Norte.



“Son muchas las personas que necesitan un taxi. Si uno se hace acá, sabe que va a tener trabajo fijo durante recorridos cortos”, dijo un conductor, que prefirió no dar su nombre.



No obstante, parte del gremio rechaza esta actividad, pues saben los problemas que causan en la movilidad de la ciudad.

“Estamos en contra de estas conductas, no solo en la autopista, sino también en la calle 26 con Boyacá y en el Portal 80”, mencionó Hugo Ospina, reconocido líder del gremio de taxistas.



Ospina también dijo que algunos conductores se han apoderado de sitios, a tal punto que llegan a agredir a otros taxistas que van a recoger usuarios: “Se dedicaron a hacer carreras mínimas y no dejan trabajar a los demás”.



Una solución que propone el gremio al Distrito es la creación de bahías demarcadas y con un número de taxis autorizados para recoger pasajeros sin afectar la movilidad.

1.353 comparendos a taxistas

En el costado occidental del Portal Norte, los principales afectados son los pasajeros del SITP. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en los primeros 10 meses de este año se han impuesto 10.633 comparendos por la infracción C.03 (bloquear una calzada o intersección con un vehículo). De esta cifra, 1.353 han sido para taxis, es decir, un 13 por ciento del total.



Por otro lado, en este mismo lapso también se han impuesto 156.914 multas por estacionar en sitios no permitidos (infracción C.02), de las cuales 9.000 han sido para taxis, el 6 por ciento.



A nivel de la autopista Norte, la SDM reportó que a corte del 31 de octubre de 2018 se impusieron 175 comparendos a taxis por la infracción C.02 y 269 por la C.03. Las calles 106 y 170 han sido los puntos donde más infracciones se han impuesto.

Acciones contra los mal parqueados en centros comerciales

Un plan piloto con maletines naranjas se adelanta en en inmediaciones del centro comercial Parque La Colina, en Suba. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Además de los operativos para sancionar a los taxis y vehículos particulares que se estacionan en sitios prohibidos, la Secretaría Distrital de Movilidad realiza otras acciones y planes piloto.



Una de estas es la colocación de maletines naranjas en puntos críticos. Actualmente, dos planes piloto se adelantan en las inmediaciones de los centros comerciales Plaza Imperial y Parque La Colina, en la localidad de Suba.



“La implementación del plan piloto de canalización con maletines se realiza con el fin de evitar el parqueo irregular de taxis”, aseguraron en la Secretaría de Movilidad.



