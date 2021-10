Puentes peatonales, ¿tumbarlos o mejorarlos? | Voy y vuelvo

La idea de comenzar el desmonte paulatino de algunos puentes peatonales de la ciudad podría terminar siendo la confirmación del fracaso de la política de cultura ciudadana. No de otra forma se entiende que esta propuesta, seguramente bien intencionada, argumente cosas como que la gente prefiere el cruce directo en las vías antes que llegar a un puente porque le queda lejos o porque son inseguros y mal iluminados o porque no están diseñados para todas las personas, en particular para adultos mayores o en condición de discapacidad.



Y se aterran estos mismos analistas porque lo que han propiciado estas estructuras es un aumento de la velocidad de los vehículos; es decir, tampoco ha funcionado la política de un máximo de 50 kilómetros por hora. Y la peor: que sale más barato hacer cruces peatonales que puentes.



Defiendo la bicicleta y acá he dejado constancia de ello. Y hace poco escribí una columna sobre las múltiples desventajas que aún tienen los peatones en la ciudad, empezando por la falta de andenes, tan o más prioritarios que un puente. Pero no compro el debate de que se quieran ver los puentes peatonales como una ventaja para los carros y no para las personas. ¡Por favor! Si así fuera, habría que concluir que lo mejor sería no hacer peatonales en la avenida Boyacá para que los carros no se vean tentados a acelerar más de la cuenta.



No distraigamos el debate. Acá no se trata de si se beneficia al carro o al peatón. Se trata de ser conscientes de que, efectivamente, la ciudad ha sido construida de forma irracional, y que esa irracionalidad la llevó a la hiperdensificación y, por ende, a una rivalidad entre el carro y el ser humano. Lo propio está pasando hoy con los ciclistas: ahora que la pandemia disparó su uso, para bien, muchos andenes terminaron convertidos en improvisadas ciclorrutas y allí se está gestando un nuevo conflicto. ¿La razón? La misma: falta de cultura ciudadana.



No nos digamos mentiras: tumbar puentes es la fácil, lo difícil es garantizar en ellos la seguridad. FACEBOOK

En lo que sí coincido con los amigos de demoler puentes –además de que no se trata de una política de arrasar con todos– es en que hay adefesios como los de la avenida Circunvalar: feos, obsoletos, intransitables y peligrosos. ¡Que los tumben! y los reemplacen por otros más acordes a las necesidades del usuario. Pero cambiarlos por un cruce peatonal en plena Circunvalar, una vía exprés, pues calculen el problema.



Y así puede suceder en muchas otras vías: un paso a nivel, con cebras y semáforos, no garantiza la seguridad de los peatones, mucho menos la de personas en condición de discapacidad. No los respetan los ciclistas, que rara vez se detienen ante un semáforo; no los respetan las motos, en especial las de mensajería; no los respetan los taxistas, que siempre se comen un pedazo de luz amarilla.



Ahora bien, si el tema es la inseguridad –cosa que también comparto, porque da miedo cruzar muchos puentes a altas horas de la noche–, ¿qué culpa tiene el puente? Si así fuera, imagínense todo lo que habría que demoler ante semejante riesgo. Acá lo que se necesitan son puentes seguros, con cámaras, botones de pánico, iluminados y en lugares que generen usabilidad. En la China, los puentes son vigilados por personas adultas que tienen cómo alertar a las autoridades si notan algo extraño.



No nos digamos mentiras: tumbar puentes es la fácil, lo difícil es garantizar en ellos la seguridad, evitar que se llenen de ventas ambulantes y de niños explotados en la mendicidad; la fácil es decir que no ayudan al peatón en lugar de promover campañas para su uso, hacerlos transitables para todos, dejar de verlos como figuras incómodas y valorar el servicio que prestan.



Si se quieren tumbar puentes creyendo que la solución ideal es exponer a los peatones al tráfico de una vía, mañana se va a pedir que se eliminen los paraderos porque a la gente le quedan lejos. No alimentemos semejante narrativa. Bogotá fue reconocida hace muchos años por la Organización Panamericana de la Salud porque, gracias a los paraderos de TransMilenio, la gente se ve obligada a caminar y eso se traduce en una mejor salud. Lo mismo podría decirse de un puente peatonal. Sí, es posible que nos demoremos más en cruzar la calle, pero llegaremos al otro lado sin novedad y nos habremos ejercitado más.



No deja de ser paradójico que se hagan estas propuestas cuando las mismas autoridades se aterran del incremento de carros y motos. ¡Hay que cuidar al peatón!, pero no quitándole infraestructura para generar un problema mayor: más cruces, más semáforos, más congestión y, por ende, más contaminación para la ciudad. Los expertos lo saben.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

