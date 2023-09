Esta semana comenzó agitada por cuenta de los ataques que sufrió el CAI la Gaitana, en Suba, protagonizados presuntamente por jóvenes encapuchados que lanzaron artefactos explosivos en las instalaciones del centro policial.



Aunque las investigaciones todavía no arrojan resultados contundentes sobre los responsables de estos hechos, se especula que pudieron haber sido miembros de la primera línea que se camuflaron en medio de la conmemoración del 9S, día en el que fue asesinado Javier Ordoñez.

Si bien las investigaciones todavía no son concluyentes lo cierto es que el próximo inquilino del Palacio Liévano y quien lleve las riendas de la ciudad como el nuevo alcalde deberá tener una estrategia clara para enfrentar este tipo de ataques y de paso, saber qué hacer cuando la autodenomina primera línea vuelva a vandalizar las calles de la ciudad.

Candidato, si usted es elegido alcalde .¿qué hará con la primera línea?

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

EL TIEMPO habló con los siete candidatos más opcionados a quedarse con la alcaldía de la ciudad y les preguntó, no solo por lo que pensaban sobre el episodio vandalico del fin de semana pasado, sino además, por las estrategias de seguridad que pondrían en marcha para frenar el accionar delictivo de los encapuchados.



Gustavo Bolívar, quien toda la semana ha estado en el centro de la discusión por haberse demorado en sentar una voz sobre los ataques al CAI de la Gaitana, habló con este diario y ratificó que piensa que los vandalos y encapuchados que destruyan el bien público deben ser arrestados y llevados ante la justicia.



Sin embargo también dijo que mientras no hayan manifestaciones tampoco tiene porque existir este grupo. "La primera línea no existe mientras no hayan marchas. Este es un grupo que se forma por jóvenes con unos escudos que salen a defenderse de la agresión policial pero esa agresión ya no existe porque la doctrina del presidente Petro es que no hay ESMAD cuando hayan machas y por es que ya no hay heridos".



El candidato aseguró que en el caso de que él quede elegido como alcalde de Bogotá no habrá primera linea pues no habrá ESMAD en las calles, "vamos a apostarle al diálogo las veces que sea (...) ya en últimas cuando aparezcan los vandalos, que sí los hay, o los infiltrados, ahí si sacáramos la fuerza disponible porque es necesario.



Bolívar añadió que está convencido que mientras no sea necesario no propiciará el choque entre los manifestantes y las autoridades en las calles. "No usaremos ESMAD. Es que la primera línea tiene razón de ser cuando les están disparando al cuerpo, a los ojos o a la cabeza y ahí ponen los escudos".

El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Diego Molano ha sido uno de los candidatos más agudos cuando se trata de la primera línea. Ha sido enfático en que en su eventual administración no tendrá contemplación con los vándalos, y aunque no hace alusión a la primera línea en especifico, si ha dicho que para todos los que estén en la calle robando, asesinando o desatando el caos en la ciudad habrá una megacárcel y penas más estrictas.



Respecto a la primera línea, el candidato de Reconstruyamos Bogotá le señaló a este diario que no habrá más "primera línea criminal. En Bogotá. como alcalde respetare la manifestación pacifica pero si algún grupo como la primera línea lanza la primera piedra, destruye un CAI o un TransMilenio, por supuesto que actuará el Esmad y los vamos a judicializar por los delitos que comentan contra los bogotanos, la constitución y contra la ley y los llevaremos a la megacárcel".



Añadió que estará abierto para conversar con todos los jóvenes que quieran construir la ciudad pero que no tendrá contemplación con aquellos que quieran destruir a la ciudad.

Galán también explica por qué se lanzó por el movimiento del Nuevo Liberalismo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Carlos Fernando Galán ha mostrado una voz serena frente al debate de la primera línea, sin embargo, le dijo a este diario que, " No vamos a permitir que los actos de vandalismo vuelvan a imponer el caos en la ciudad ni que intereses oscuros se infiltren en la protesta social para sembrar miedo a través de la violencia. Como sociedad debemos condenar la violencia venga de donde venga".



Pero también dijo que Bogotá necesita un gobierno que tenga la capacidad de rechazar cualquier abuso policial y de rechazar también cualquier manifestación violenta. Para el candidato es igual de importante poder entender los dos escenarios en un proceso de construcción de sociedad.



"Es hora de que Bogotá tenga un líder capaz de generar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Lo hice en el Concejo y ahora quiero hacerlo desde la Alcaldía", apuntó.

Jorge Robledo y Jorge Vargas Valencia. Foto: EL TIEMPO

El general Jorge Luis Vargas es otro que ha sido enfático rechazando las acciones de este grupo manifestante en la ciudad. Incluso, fue el primero en pronunciarse frente a los ataques en el CAI la Gaitana y, además, aseguró que lo que había pasado había sido un nuevo intento por "quemar vivos a los policías".



Sus declaraciones sobre la primera línea le han valido fuertes confrontaciones con candidatos como Gustavo Bolívar a quien tanto Molano como el propio general, le han señalado de financiar al grupo de jóvenes.



Cuando este diario le preguntó por sus estrategias para mitigar el accionar de la primera línea en la capital del país, el general Vargas respondió que desde su alcaldía siempre protegerán, garantizarán y vigilarán la manifestación pública y pacífica.



Sin embargo sentenció que el que cometa un delito contra la ley y la autoridad colombiana "será puesto a disposición de las autoridades competentes (...) dotaremos de las mejores herramientas técnicas, jurídicas y presupuestales a los equipos de investigación para que capturen a los que atentan contra la manifestación y los bogotanos y las bogotanas".

En esa misma línea viajó el candidato Jorge Robledo quien también aseguró que su alcaldía respetará el derecho constitucional a manifestación pacífica, no obstante, señaló que, "los reclamos ciudadanos deben acogerse a la Constitución y a la ley y deben ser de carácter democrático no violento".

Juan Daniel Oviedo durante el acto de inicio de recolección de firmas en el parque Nacional. Foto: EFE

Juan Daniel Oviedo explicó que la primera línea hacía referencia a un grupo de personas que asumieron posturas ofensivas y defensivas en el marco de la manifestación social, no obstante, aclaró que esto no significaba que pudieran optar por posturas violentas que afectaran a lo bogotanos.



"Rechazamos contundentemente el uso de la violencia como herramienta para manifestar las inconformidades. Por consiguiente, todas las personas que estén involucradas en hechos violentos, criminales y vandálicos; así como todas las personas que fueron infiltradas por organizaciones criminales deberán ser judicializadas con autoridad y legitimidad", anotó.



Ahora bien, aunque Oviedo es partidario de la aplicación de la justicia para estos casos también dejó claro que hay que tener en cuenta que las tensiones entre las autoridades y la primera línea deben enmarcarse dentro de un ejercicio de reconciliación que permita cerrar las disputas que quedaron en el estallido social y poder garantizar la manifestación pacífica.

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Rodrigo Lara es uno de los más críticos con la administración actual, tanto así, que ha dicho en repetidas ocasiones que "la política de seguridad de Claudia López es un fracaso" y en eso el manejo que se le ha dado a la primera línea.



A la respuesta de EL TIEMPO sobre ¿qué haría con la primera línea en caso de ser elegido alcalde? el candidato respondió:



"Yo voy a crear la primera línea pero de la seguridad con los más de 82 mil policías y militares retirados que voy a convocar tan pronto sea alcalde de la ciudad, vamos con esa primera línea a dejar a Bogotá más segura en un año, es la única primera línea con la que vamos a trabajar para solucionar el problema más grave que tiene la ciudad y es la inseguridad, mi primera línea tendrá la experiencia para brindar tranquilidad a la comunidad en general, jóvenes, niños, adultos mayores y madres; esa será nuestra primera línea.”







REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

JONATHAN TORO ROMERO