‘Me apareció una multa de tránsito antes de tener el pase’

Javier Acosta requería un paz y salvo del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) para poder abrir una empresa personal, pero cuál sería su sorpresa cuando al ingresar con su número de cédula en esa plataforma digital encontró que tenía pendiente por pagar un comparendo de hace seis años.

Lo más sorprendente es que esa multa fue impuesta cuando Javier no tenía licencia de conducción, y nunca fue notificado, como él mismo lo afirma.



“Saqué mi pase el 17 de enero del 2013, y la multa, según el pantallazo de la entidad, la hicieron el 13 de enero del 2013 en Cáqueza (Cundinamarca), cuando en mi vida he ido a ese municipio. Además, nunca he tenido un carro a nombre mío, y ahora por eso estoy varado”, asegura el hombre mientras observa en la página que la sanción ya ronda en 1’640.766 pesos.

“Lo que hice fue apelar y mandé un derecho de petición a la Policía de Tránsito de Cundinamarca y al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Estoy a la espera de la respuesta para saber si tengo o no que pagar o qué camino tomar, pero mientras esto se soluciona el sueño de la empresa queda estancado”, asegura Javier.



Pero este no es el único caso que conoció EL TIEMPO de estos comparendos de tránsito ‘injustos’, como los llaman las personas afectadas.

A Juan Carlos Escobar le impusieron hace unos meses una multa por mal parqueo frente a su residencia.



“Llegué a mi vivienda y estacioné el carro, ingresé a la casa para sacar las llaves del garaje y abrirlo. En eso me demoré dos minutos, cuando volví a salir ya estaba un policía en una moto tomándole la foto a mi carro. Aunque le pedí que no me multara, pues estaba abriendo el garaje y ya guardaba el carro, no me escuchó, hizo la foto y se marchó. Me tocó pagar 420.000 pesos por ese comparendo. No hice el curso porque esperé que me llegara la notificación de la multa, pero esto nunca pasó”, asegura Escobar.

Una situación similar vivió *Santiago Caro, quien recibió una fotomulta mientras cerraba el garaje de su casa y tenía el carro al frente. Y no fue la única: unos meses después estacionó su vehículo en una vía del centro de la ciudad para dejar unas entradas a un concierto.



“Me demoré más bajándome del carro que el policía en imponerme el comparendo. No pude hacer nada, me tocó pagar las dos sanciones”, relató Caro.

Desde la Policía de Tránsito aseguraron que aunque este no sea el caso de Juan Carlos Escobar o el de Santiago Caro, en muchas ocasiones los conductores tienen excusas para estacionarse en lugares prohibidos y las más comunes son: ‘estoy esperando a alguien o a un familiar enfermo’, ‘en el sector no hay parqueaderos’ o ‘solo me demoro cinco minutos’.



Pero lo que muchos conductores –según la Policía de Tránsito– no entienden es que esa conducta del mal parqueo hace que otras personas, al ver un carro estacionado, hagan lo mismo y terminen invadiendo el carril y colapsando el tráfico.

La Policía explicó que hay dos tipos de señales de prohibido parquear: en una se ve una X sobre la letra P, y donde esté ubicada esta señal el conductor no puede detenerse ni parquear, pero si la señal tiene una sola raya sobre la P, significa que puede detenerse por un instante mientras se baja alguien del carro, y ahí el Policía debería darle una espera y ser paciente.

Otros casos

A estos comparendos ‘injustos’ se suma uno más, y es el que le impusieron a Diego Arturo Avella. Según él, un día iba en su vehículo que tiene los vidrios polarizados y un agente lo detuvo y le dijo que el calibre de polarización de estos no era el permitido.



“Le pregunté ¿cómo podía saber a simple vista que el calibre del polarizado no era permitido? No me contestó y realizó la orden de comparendo. Me tocó pagar la sanción, no tuve más remedio”.

Sobre este tipo de multas, EL TIEMPO consultó a la Policía de Tránsito de Bogotá, y desde allí aseguraron que se podrá transitar con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos si no supera los niveles permitidos: 70 por ciento en los delanteros y laterales y 55 por ciento en los traseros. Si supera estos niveles, deberá tener un permiso de la Dijín. Y en el caso de la orden de comparendo, esta se deberá realizar con el respaldo de un sistema de medición del nivel de polarizado llamado Luxómetro.



Este procedimiento, según Diego Arturo Avella, no se hizo en su caso. Cifras de la Secretaría de Movilidad señalan que entre enero y junio de 2019, la Policía de Tránsito ha impuesto 431.727 comparendos; de estos, 228.917 han sido pagados, es decir, el 53 por ciento.

El coronel Rolfy Mauricio Jiménez, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, explicó que cuando a un conductor le imponen un comparendo y él cree que es injusto, puede comparecer ante las autoridades durante los cinco días hábiles después de recibir la multa y apelar. “Si la persona hace el curso pedagógico, obtiene un descuento del 50 por ciento en el valor de la sanción”.



Sin embargo, esto parece no aplicar para los casos expuestos, pues según los conductores entrevistados, las multas fueron pagadas, a excepción de Javier Acosta, quien espera que le den solución en los próximos días.

Si cree que la sanción es injusta, siga estos pasos

- Primero llénese de paciencia y acérquese a la Secretaría de Movilidad.



-Debe comparecer ante esta entidad en los siguientes cinco días hábiles después de realizado el comparendo.



- Puede tomar la decisión de hacer el curso pedagógico y obtener el 50 por ciento de descuento en el valor de la multa, pero si impugna el comparendo, pierde esta posibilidad.



- Tenga en cuenta que va a realizar una audiencia ante la autoridad de tránsito y debe demostrar con pruebas que la infracción impuesta es injusta o no es la correcta, entre las pruebas que podría aportar están videos, fotos, testigos, etc.



- Esto será analizado por la Secretaría de Movilidad para seguir el proceso jurídico con las etapas que este conlleva.

* Nombre cambiado por solicitud del ciudadano.

