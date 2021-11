Se siguen robando los avisos de TransMilenio

Durante años, las señales instaladas en las estaciones de TransMilenio para indicar las rutas que paran en cada vagón han sido el mejor aliado para millones de ciudadanos que no han hecho la transición a las aplicaciones móviles del sistema. No obstante, en los últimos meses se ha vuelto frecuente ver varios soportes vacíos, únicamente con el pegamento seco que indica que allí alguna vez hubo una plaqueta.



Esto se debe al robo indiscriminado de estas placas rectangulares, elaboradas en plástico, que señalan no solo las rutas disponibles para cada vagón, sino las paradas posteriores. “No tenemos cuantificado el número de plaquetas que se han robado porque es un tema constante y que ocurre en todo el sistema. No se podría decir que ocurra en un solo sector o en una sola troncal. Es algo macro”, dice TransMilenio.



De acuerdo con voceros del sistema de transporte, estos robos no solo afectan financieramente a TransMilenio, sino a millones de personas que a diario utilizan el sistema y que, en ocasiones, han elegido un nuevo destino o son nuevos en la ciudad.



Aunque no se sabe a ciencia cierta en qué momento estos elementos se convirtieron en un aparente objeto de valor, muchos ciudadanos empezaron a notar su ausencia después de las protestas del paro nacional.



Sin embargo, TransMilenio señaló que, aunque durante los hechos de vandalismo derivados de las protestas este fenómeno se incrementó, esta situación no es el detonante de la problemática. “Es importante aclarar que esto no es un tema exclusivo de las manifestaciones, ese fue un punto de crisis. Lo que hemos evidenciado es que las señales se las siguen robando”.

Respecto al proceso de recuperación y reinstalación de los avisos, dicen que puede tardar entre cinco días y dos meses, dependiendo de la magnitud del daño. “Si es una plaqueta, puede ser menos de una semana porque ese es el tiempo que tardamos en producir e instalar una pieza. Ahora, si es un robo más grande, se debe elaborar la señalética desde cero y por ese motivo el tiempo se puede extender”, explica TransMilenio.



“Después de los hechos de vandalismo, de los 152 puntos de acceso que tiene el sistema, entre paradas de troncal, portales y estaciones de TransMiCable, 125 se vieron afectados. TransMilenio hace un monitoreo constante de las estaciones para saber en términos de infraestructura como están, qué les falta y qué se puede hacer al respecto”, concluyen.

