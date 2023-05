En los reportes del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), las tres especies de árboles con más problemas de salud, de las 387 que componen la diversidad de flora en la capital, son el caucho sabanero, el falso pimiento y el urapán o fresno.

La Bogotá urbana tiene 1,4 millones de árboles y, como las personas, también han resultado afectados por el cambio climático y la mala calidad del aire en la ciudad.



Aunque los individuos de estas tres especies corresponden solamente al 6,5 por ciento del total de árboles, son fundamentales para la estructura ecológica de la ciudad y por eso entre los últimos 30 y 20 años vienen siendo objeto de seguimiento.



De estas, la especie más emblemática es el caucho sabanero, un árbol nativo de Boyacá que se adapta a diferentes climas, fortalece el suelo y reduce su erosión, es decir, evita que se pierda la capa más superficial que brinda nutrientes a la vegetación.



Pero el falso pimiento y el urapán también son claves para Bogotá. El primero, nativo de América del Sur, cumple un papel fundamental en la restauración ecológica, además de ser una barrera contra el ruido.



El sauce Llorón es una nueva especie que se está viendo afectada. Foto: Cesar Melgarejo

Mientras que el urapán es un árbol resistente a diferentes condiciones que, a pesar de ser originario de Asia, lleva más de 50 años siendo parte de nuestro arbolado urbano.



Este año el sauce llorón se sumó a las especies que tienen problemas de salud. Desde hace 5 meses, el equipo de Sanidad Vegetal del JBB reportó que algunos de estos individuos, puntualmente en Engativá, Suba y Usaquén, presentaban afectaciones en su estructura.



A pesar del monitoreo que hace el JBB al arbolado, no hay datos exactos de cuántos individuos están enfermos debido a que, según la entidad, las enfermedades se están presentando en ciclos irregulares, que dependen de las condiciones climáticas.



Germán Álvarez, subdirector técnico operativo del JBB, agrega que además no tienen capacidad para hacerle seguimiento continuo al cerca de millón y medio de árboles censados que están en el espacio público. "Lo que hacemos es atender a los más críticos de acuerdo con los reportes de la ciudadanía y del equipo del Jardín Botánico".



Sin embargo, el subdirector técnico explica que la dispersión de los individuos arbóreos y el hecho de que existan diferentes especies ubicadas en toda la ciudad, es un factor favorable cuando alguna enfermedad o plaga los afecta. "Esto reduce significativamente los contagios y la dispersión no favorece la propagación en cadena de las enfermedades".

¿Cómo afecta el cambio climático la salud de los árboles?

El cambio climático es la razón por la que el falso pimiento (Schinus molle) se ve afectado. Por su facilidad para desarrollarse en zonas secas, como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y sectores de Fontibón y Engativá, donde los niveles de lluvia son más bajos con respecto al resto de la ciudad.

Su principal amenaza es una plaga de Monalonion velezangeli, un insecto que suele afectar las plantas de aguacate y tiene graves impactos en esta especie, a tal punto que pueden reducir su población entre un 50 y 100 por ciento, de acuerdo con investigaciones de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia). La presencia de dicho insecto también es una alerta del aumento de la temperatura.



"El aguacate se da entre los 1.500 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando hay una plaga de esta especie afectando a otras que están a 2.600 metros sobre el nivel del mar, esto indica que las condiciones climáticas no están bien y que la temperatura de Bogotá ha subido", explica Álvarez.



De las especies con mayor riesgo, esta fue la más atendida por el JBB el año pasado, con 8.507 individuos, lo que equivale a haber dado tratamiento a uno de cada tres ejemplares del total censado.

Hay una nueva especie de árboles en riesgo

Habitantes del barrio Bella Suiza, ubicado en el norte de Bogotá, en las calles 134 y 127 entre las carreras 7.ª y 9.ª, han manifestado que ven deteriorada la salud de algunos sauces que se encuentran en el espacio público.



Hay más de 12.000 individuos de esta especie y a pesar de que solo corresponden a cerca del uno por ciento del total del arbolado, los sauces son símbolo de la Sabana, por su presencia en zonas húmedas.



Además, una de sus características fundamentales es que su estructura química es la base del origen de la aspirina.

'Chamusquina' es la enfermedad que se le ha diagnosticado a los sauces enfermos en Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo

Ramón Murgueitio, uno de los ciudadanos que vive en el sector, ha evidenciado que solo quedan las ramas secas de los sauces que hacían más agradable el espacio en su barrio y ha calificado esta situación como "lamentable".



Y es que el desecamiento es uno de los principales síntomas que afecta a la especie, que, hasta ahora, ha sido diagnosticada con ‘Chamusquina’.



Como indica el licenciado en Biología, Francisco Medellín, esta enfermedad, usualmente presentada en los cafetales, rompe el tejido y da la apariencia de que las hojas y ramas están quemadas.



Álvarez explica que es prioridad analizar el comportamiento de la plaga antes de intervenir. "Aunque sabemos que es un insecto, el manejo no puede ser salir a matarlo. Hay que hacer seguimiento al insecto y, sobre eso, decidir cuál es el manejo que se le debe dar".



Por ahora, el Jardín Botánico está analizando una plaga que sería la responsable de las afectaciones a los sauces. Su primera hipótesis sería el Monalonion velezangeli, la misma que afecta al falso pimiento.

Un problema que no es nuevo

Desde la década de los 90, el urapán ha sufrido el ataque de un insecto que, según registros históricos, provenía del sur de Estados Unidos y norte de México. Álvarez explica que el urapán ha adoptado una estrategia: deja que sus hojas caigan cuando está muy infestado.



"Es algo que puede hacer ya que viene de un clima que no es tropical, entonces, es un árbol que normalmente botaría sus hojas según la estación, pero ha cambiado ese patrón para autorregularse", dice.



Sin embargo, este proceso ha hecho que se debilite su salud. Como las plagas tienen un comportamiento por oleadas, el urapán debe eliminar sus hojas y regenerarlas muchas veces al año. Por eso, el JBB debe nutrirlos con frecuencia.



El año pasado, se atendieron casi 5.000 árboles, especialmente en Chapinero y Puente Aranda, lo que corresponde al 12 por ciento de la población.

El problema de la contaminación del aire

Actualmente, el caucho sabanero se ve afectado por diferentes insectos. Según Marcela Albornoz, bióloga del JBB que lideró el tratamiento de uno de estos individuos catalogado como patrimonial por tener más de 100 años, "el caucho sabanero es susceptible a la acción de fitófagos que succionan su savia".



La bióloga también afirma que más individuos de esta especie se pueden afectar porque una de sus amenazas es un insecto volador que favorece la dispersión de la enfermedad.



En la ciudad hay más 26.000 individuos del caucho sabanero, una especie que fue reconocida entre 1972 y 2004 por el Concejo como árbol insignia, por su longevidad y su valor dentro del paisaje urbano.

Hojas del Caucho Sabanero, fundamental para Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo

Álvarez expone que esta planta se ha vuelto propensa al ataque de insectos debido a los efectos de la contaminación del aire. "Como tiene una hoja pegajosa, el material particulado se adhiere a ellas y obstruye el proceso de fotosíntesis. Esto hace que bajen sus defensas y sea blanco de enfermedades".



Según explica Medellín, el material particulado es una mezcla de partículas que se encuentran en el aire a causa de emisiones de automóviles e industrias o del desgaste de las llantas de los carros al rozar con el pavimento.



En lo corrido de este año, el JBB ha atendido a 1.332 árboles de esta especie con su esquema MIP (Manejo Integral de Plagas), más de la mitad en las localidades de Teusaquillo, Kennedy y Suba, lo que representa el 5 por ciento del total de cauchos sabaneros.

El tratamiento para los árboles enfermos

El Jardín Botánico tiene diferentes manejos para ayudar a que los individuos se recuperen y estos dependen, entre otras cosas, de la especie y la enfermedad, pero, sobre todo, de acuerdo con la gravedad del individuo.



Una de las técnicas es la aspersión foliar, que, en palabras de Álvarez, consiste en "hacer un riego en la copa del árbol para que los agroinsumos entren por las hojas".



En otros casos, la solución es la fertilización del suelo para que la planta absorba los nutrientes por sus raíces.



Si la situación es crítica, como cuando una persona es canalizada en el hospital, se necesita de endoterapia. En este procedimiento se inyecta al árbol, alrededor del tronco, insumos que lo nutren en momentos del día en los que hace sol para mejorar su proceso de fotosíntesis.



Recientemente, el JBB dispuso nuevos equipos tecnológicos como el tomógrafo sónico y el resistrógrafo para identificar factores físicos de un árbol que determinen si se puede recuperar o, en caso extremo, recomendar el retiro.

PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ MORA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Redacción Bogotá

