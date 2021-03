Qué esperan los empresarios de Bogotá sobre la reactivación económica

Luego de un 2020 difícil debido a cinco meses de cuarentenas a causa de la pandemia del covid-19, los empresarios bogotanos tienen la esperanza de que en este primer semestre de 2021 su situación mejore, aunque no desaparecen los temores acerca de si se logrará una reactivación plena.



La encuesta ‘Ritmo empresarial: balance segundo semestre 2020 y expectativas primer semestre 2021’, de la Cámara de Comercio de Bogotá, indica que hay “optimismo”, pero se requiere dinamizar la reactivación económica apoyando la recuperación de la actividad empresarial, la generación de empleo y la eliminación de las restricciones para el funcionamiento de las empresas.

Con base en los resultados de la encuesta, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, afirma: “Es fundamental que exista certidumbre para el funcionamiento de las empresas y los negocios, para lo cual es necesario que se asegure el funcionamiento normal de las actividades productivas”.



Uribe sugiere poner en marcha un plan integral para la reactivación, con acciones que generen impulso a la demanda interna, que apoyen la recuperación de la base empresarial y mejoras en la productividad, así como medidas para el estimular la generación de empleo.



Cabe recordar que como consecuencia de la pandemia, al cierre del 2020, el PIB de la ciudad cayó a -6,6 por ciento, cuando en 2019 había crecido 3,6 por ciento. En la capital se pasó de 441.075 empresas activas en 2019 a 387.784 en 2020, lo que significó una reducción de 12 por ciento, la caída más fuerte en los últimos 10 años. Y el número de personas empleadas se redujo de 4,2 millones a 3,8 millones de un año a otro.

La encuesta se hizo entre el 5 y el 15 de febrero, con 390 personas afiliadas a la entidad, entre propietarios, representantes legales, gerentes, administradores y directores de empresas afiliadas, por correo electrónico y contacto telefónico con formulario estructurado. El margen de error es del 5 por ciento.



Ante la pregunta sobre ¿cómo considera usted que estará la situación económica de la ciudad dentro de 6 meses respecto a la situación actual?, el 33 por ciento señaló que mejor y un 7 por ciento, mucho mejor. Para un 39 por ciento estará igual y para un 22 por ciento, peor o mucho peor.



De hecho, frente a las ventas, el 39 por ciento de los empresarios bogotanos consultados esperan que en el presente semestre aumenten, un 40 por ciento no tiene las mismas expectativas y considera que se mantendrán igual. Por el contrario, un 21 por ciento cree que disminuirán.



Es alentador también, según el estudio de la Cámara de Comercio, que un 19 por ciento piensa aumentar el número de trabajadores y solo un 14 por ciento lo disminuirá. El 67 por ciento restante dijo que lo mantendrá igual.

Percepción sobre el 2020

Este es un panorama diferente al que vivieron las empresas durante la segunda mitad de 2020, cuando en la ciudad se empezó a autorizar la reactivación de las primeras actividades productivas. El 39 por ciento funcionó normalmente y el 53 por ciento lo hizo de manera parcial. El 7 por ciento no pudo operar.



Frente a los primeros seis meses del año pasado, el 58 por ciento de los empresarios indicaron que el valor de sus ventas había disminuido, para el 19 por ciento no cambió y para un 23 por ciento aumentó. Esa situación fue muy parecida a la vivida por las empresas en el país (incluidas las de la capital), de las cuales el 56 por ciento respondió que las ventas habían disminuido en el mismo período, para un 24 por ciento se mantuvieron iguales y apenas un 20 por ciento dijo que aumentaron.

Solo el 8 por ciento de los directivos señalaron que habían exportado sus productos, principalmente a países de América Latina, mientras que el 92 por ciento no reportó ese tipo de transacciones. Estas cifras son mejores en relación a todo el país. El 3 por ciento de los empresarios nacionales registraron ventas externas y el resto no.



En ambos casos, el principal motivo para quienes no exportaron fue que su bien o servicio no es exportable, lo que quiere decir que están orientados a atender el mercado interno. Por esa causa, en Bogotá, el 41 por ciento dijo no haber realizado ventas externas y, en el país, el 56 por ciento.

Se destaca también que para un 8 por ciento de las empresas bogotanas las causas fueron las medidas de confinamiento establecidas, esto es el doble de lo que representaron las restricciones para el promedio del país.



La llegada del nuevo coronavirus a la ciudad fue la principal dificultad que tuvieron los empresarios para mantener el normal desarrollo de sus actividades.

Así lo respondió el 48 por ciento de los consultados, mientras que para un 20 por ciento lo fue la falta de demanda. En Colombia, el 69 por ciento consideró que la pandemia influyó negativamente en la operación de las empresas.



Otro aspecto que destaca la encuesta es que en Bogotá el 32 por de los empresarios implementaron el trabajo remoto y piensa continuar con esta modalidad. Mientras, el 16 por ciento utilizó la promoción y ventas en redes sociales, un 14 por ciento desarrolló nuevos productos y servicios y un 13 por ciento, pagos en línea.



Según la Cámara de Comercio, esto marca una diferencia frente al resto del país, donde el 24 por ciento no hizo ningún cambio y el trabajo remoto solo representó el 12 por ciento. Eso se explica, de acuerdo con la entidad, por la estructura productiva de la ciudad, en la que predominan las actividades de servicios, comercio y la industria.

En general, estos resultados muestran que el sector empresarial de la ciudad, frente a la pandemia, ha tenido “gran capacidad de resiliencia” y ha implementado medidas para adaptar el modelo de negocio y mantenerse en el mercado.



En conclusión, el empresariado bogotano tiene expectativas de que en el corto y mediano plazo mejore la situación de sus empresas y de la economía, pero también es claro que, mientras siga el riesgo de contagio, continuarán los temores y por eso piden más apoyo y que la reactivación sea sin restricciones.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

Vea la encuesta completa y la ficha técnica:

https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Conozca-la-percepcion-de-los-empresarios-sobre-el-impacto-del-COVID-19-en-la-actividad-empresarial

