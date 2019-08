Así es la pobreza oculta: un fenómeno en los estratos 3, 4 y 5

La pobreza oculta o pobreza vergonzante es un fenómeno que no es muy reconocido porque afecta a las personas de estratos 3, 4 y 5, que tienen bienes pero no cuentan con los ingresos para suplir sus necesidades. Las localidades en donde la Secretaría de Integración Social evidenció esta condición son Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero.

En el Foro Social: Pobreza Oculta en el corazón de Bogotá que se realizó este jueves, la Universidad de la Salle presentó algunas de las características de esta situación: bajos ingresos, el desempleo y, en unos casos, la vergüenza de aceptar que se está en condición de vulnerabilidad y necesita ayuda, pese a que posee una vivienda en un estrato alto.

"Puede que las personas tengan una casa grande, pero la fachada no refleja las necesidades que padece un hogar", explicaron en la Secretaría de Integración Social.



Este tipo de pobreza no ha sido abordado a profundidad. Sin embargo, la entidad lo investigó luego de que varias familias pidieran apoyo económico sin contar los requisitos que normalmente cumplen los ciudadanos de estratos vulnerables. Esto, se dio luego de que el DANE anunciara los resultados de la pobreza Multidimensional, que arrojaban una reducción de 5,9 a 4,3 %, desde 2017.



Indhira Serrano, actriz colombiana, fue una de las panelistas en el foro. En una de sus intervenciones destacó que la problemática también se evidencia en el caso de los actores, porque se les dificulta acceder a un empleo.



Para Serrano, el problema de la pobreza oculta hace parte de las tradiciones de las personas, pues desde pequeños se les inculcó la idea de que el éxito era igual a patrimonio. Entonces, cuando estaban en una situación de difícil preferían sufrirla en vez de buscar apoyo para no ser fracasados. "Necesitamos ayuda, pero sobretodo cambiar patrones mentales", dijo.



Liliana es la oposición de aquellas personas que se quedaron calladas. Ella es una mujer de 63 años que vive en estrato 4, en Chapinero. Aunque su apartamento tiene las mejores condiciones, hace ocho años una crisis en su familia y un quebranto de salud casi la dejan en la ruina. Ahora intenta sostenerse y pagar las deudas que adquirió luego de ese suceso. Pero los ingresos que recibe por cuidar personas no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



"Tuve que acudir a las ayudas de Integración Social porque a esta edad no me dan trabajo. Ellos me ayudan económicamente y con mercado, aunque no es una gran cantidad si es un alivio", explicó Liliana.



Aunque ella representa esos casos que solicitaron ayuda, hay un gran número de familias que no revelan su condición de vulnerabilidad y prefieren padecer las necesidades, por eso no se conoce una cifra exacta de los hogares que viven en pobreza oculta. Sin embargo, Integración Social desde hace algunos meses comenzó a visitarlas localidades para identificar los servicios que requiere cada hogar.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET