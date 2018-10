Qué es la deuda ecológica y cómo amenaza la vida humana

La contabilidad ecológica es un término que utiliza Global Footprint Network, una organización internacional que le toma el pulso al consumo de recursos y que habla de la deuda ecológica. En otras palabras, le cuenta los días a las materias primas que consumimos, cada año.

“¿Cómo pagas el presente con el futuro? Eso es algo que no tiene sentido”, explicó Mathis Wackernagel, presidente y cofundador de la ong internacional.



La lógica que usan es la siguiente: los humanos tenemos un número limitado de recursos naturales con los que debemos vivir cada año, que deben ir en sintonía con la capacidad de regeneración que tiene la tierra .



Para le primero de agosto de 2018, ya consumimos los recursos que teníamos para todo el año, y los meses que hacen falta los estamos tomando de los siguientes años. O sea, aumentamos nuestra deuda ecológica.

Para agosto consumimos los recursos que teníamos para todo el año, y ahora estamos tomando prestados los de siguientes años.

Este término llama la atención, si se tiene en cuenta que cada año realizan el día del sobregiro ecológico, y lo que buscan es generar consciencia para que la humanidad corra esa fecha .



“No tiene sentido vivir en deuda con los recursos naturales, que realmente es la única moneda basada en la realidad y no en la especulación. Dicen que explotar los recursos nos lleva a la riqueza, y pregunto a cuál riqueza”, señaló el experto.



Aseguró que no están en contra del derecho al desarrollo, pero lo que se está haciendo es impulsar un modelo que llevará al colapso. “Este es un problema social, de ignorar una regla física: No puedes consumir más de lo que tienes o mañana sentirás ese faltante”, explicó.



Así como para ninguna persona tiene lógica vivir endeudado, pues pone en riesgo su sostenibilidad financiera, tampoco lo es el vivir debiendo los recursos que se consumen, por eso hay que tener consciencia de cuál es nuestra huella ecológica.

No puedes consumir más de lo que tienes o mañana sentirás ese faltante.

Modelos alternos

Otro escenario que aumenta la deuda ecológica es el seguir apostando a sistemas de transporte basado en energías fósiles. “Si un gobernante decide utilizar los recursos para proponer un sistema de buses que aumenta la producción de dióxido de carbono (CO2), la ciudadanía debería preguntarse por qué usa su dinero para destruir su propia ciudad”, sentenció el experto.



Y entonces, ¿qué hacer en las ciudades latinoamericanas? El experto fue enfático en señalar que ciudades como Bogotá, con ocho millones de habitantes, tienen serios retos para dar un brinco a la sostenibilidad. Pero no todo está perdido.



“Hay casos en ciudades chinas, que tienen problemas críticos de contaminación de aire como Beijing, que comenzaron a aportarle a sistemas de bicicleta compartida, y a suspender las motos cuyo motores son de dos ciclos, por la alta carga contaminante que generan. En reemplazo, incentivaron el uso de motos eléctricas y de buses con este mismo sistema. Ahí por ejemplo, están dando un paso”, explicó Wackernagel.

Invertir en la ruralidad

Finalmente, para reducir la deuda ecológica también es clave invertir en la ruralidad, sugirió Mathis. Y la idea de ello no solo es reducir la brecha de acceso a información y servicios en el campo, sino obligar a las ciudades a crecer menos, y evitar las migraciones internas en los países.



“Hoy se puede impulsar la iluminación en las viviendas de las zonas rurales con páneles solares; garantizar la conexión a internet, y así aumentar la educación virtual y el acceso a la información. Hay que invertir sobre todo en las mujeres, en proyectos productivos sostenibles, entre otros”, explicó el experto.

MICHAEL CRUZ ROA

MICHAEL CRUZ ROA

Periodista de EL TIEMPO