Abecé del proyecto de reactivación económica de Bogotá

Congelar el impuesto predial en 2021 para todos los inmuebles de la ciudad, incluyendo los residenciales, comerciales e industriales, excepto los lotes; eximir de este gravamen en los próximos dos años a los bienes del sector cultural y luego otorgarles una reducción del 50 por ciento; entregar una serie de descuentos en industria y comercio (ICA) a las empresas que en este 2020 reporten pérdidas y alivios en los siguientes seis años a los empresarios que se formalicen.



Estas son las principales medidas que contempla el proyecto de reactivación económica de Bogotá anunciado ayer por la alcaldesa Claudia López y que busca una rápida recuperación de la ciudad, tras la pandemia. El paquete de iniciativas incluye un nuevo cupo de endeudamiento por 11 billones de pesos.



El primer grupo de propuestas está en un proyecto de acuerdo que ya fue presentado al cabildo distrital, y el segundo se sumaría al cupo de 3,4 billones de pesos que aún no se ha ejecutado del endeudamiento de la alcaldía de Enrique Peñalosa, que fue por 7 billones. En principio, la actual administración tenía previsto aumentar el cupo en 3,5 billones, pero ahora la cifra será de 11 billones.



“Nadie va a venir del resto del mundo para salvar a los bogotanos. Por eso le vamos a proponer al Concejo un paquete de dos acuerdos”, afirmó López al anunciar el proyecto de plan de reactivación, que denominó “Marshall”, como se llamó la iniciativa estadounidense para ayudar a la reconstrucción de los países de Europa devastados en la Segunda Guerra Mundial.

La mandataria espera que la ciudad tenga este año una caída en el recaudo de impuestos, como consecuencia de las cuarentenas y los aislamientos y por eso dijo que la menor captación la piensa compensar con mayor deuda. “Este no es un proyecto para recaudar en el corto plazo, sino para que a futuro nos vayamos recuperando poco a poco”.



Pero, además, aquellos predios y negocios, como las plataformas digitales, que no han resultado golpeados, tendrán un aumento en predial e ICA. “En esta época de crisis, apelamos a la solidaridad de aquellos cuyo nivel de riqueza es un poco mejor que el resto, para que contribuyan a solucionar parte del problema de quienes no tienen ingresos, para hacer la reactivación económica y recuperar el empleo”, afirmó ayer en un 'live' José Alejandro Herrera, secretario de Hacienda encargado.

Descuentos, exenciones y alivios en el pago del predial

El primer alivio que anunció el Distrito para el pago del impuesto predial es el congelamiento de este tributo para el año gravable 2021. El beneficio cubrirá a los dueños de predios residenciales y no residenciales, exceptuando los lotes.



Además, la opción de cumplir con esta responsabilidad tributaria mediante cuatro cuotas iguales a lo largo del año se extenderá hasta el próximo año. Este pago diferido será para los contribuyentes propietarios de predios no residenciales y para las personas jurídicas dueñas de inmuebles residenciales.



Los bienes inmuebles residenciales cuyo valor catastral sea superior a 1.092 millones de pesos tendrán un aumento en la tarifa del predial, que será del 1 por 1.000. Estos se estiman en unos 30.000.



Sumada a estas dos medidas, el sector cultural de la ciudad también se vería beneficiado con los alivios. Los museos y teatros tendrán una exención del 100 % en el pago del predial para los años gravables 2021 y 2022, y del 50 % para los siguientes periodos hasta el 2030. Esta decisión quizás es una de las más esperadas por los sectores de entretenimiento y arte, que desde abril venían pidiendo alivios para no tener que cerrar sus puertas ante la migración a las plataformas.



Por último, el Distrito anunció que se les otorgará un descuento tributario a los predios de los estratos uno, dos y tres que durante los años 2018 y 2019 tuvieron un crecimiento desbordado por los cambios de áreas.

Beneficios para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los contribuyentes que reporten pérdidas en sus ingresos durante el 2020 tendrán un descuento para el pago de industria y comercio (ICA) del 2021. Este alivio dependerá del porcentaje de las pérdidas. Si el total de los ingresos gravables del 2020 respecto a los del 2019 disminuyeron en un 20 % o menos, el descuento será del 5 %; si fue de más del 20 % y hasta el 40 %, el alivio será del 8 %; si las pérdidas fueron de más de 40 % y hasta el 50 %, le descontarán un 11 %; por último, quienes registren disminución en sus ingresos mayores al 50 %, recibirán un 15 % de descuento.



Además habrá ajustes de tarifas en el pago del impuesto del ICA para tres sectores. Para las actividades económicas que estén dentro del marco de prestación de servicios profesionales, a través de consultoría, la tarifa quedará en 9,66 por 1.000.



Los contribuyentes cuya actividad sea la comercialización de productos al por menor a través de internet o correo físico, tendrán una tarifa de 13,8 por 1.000.



Por el contrario, las plataformas digitales, que según la Secretaría de Hacienda de Bogotá no estaban tributando lo que debían, tendrán un incremento en la tarifa del impuesto de industria y comercio. La idea es equilibrar esas tarifas con las de las consultorías. Lo mismo pasará con las actividades económicas con crecimiento en el nivel de ingresos brutos generados durante este el año 2020; ellas tendrán un aumento en su tarifa del 20 %.

Incentivos para empresarios

Los empresarios de Bogotá tendrán tres beneficios en el proyecto de recuperación económica. El primero es un descuento en el registro o renovación de la matrícula mercantil hasta el año 2026.



El segundo es una focalización de créditos que incluyen programas de microcréditos, con incentivos en tasas de interés y en capital y periodos de gracia.



También habrá una progresividad en la tarifa de industria y comercio para aquellos contribuyentes que se formalicen en el año gravable 2021. Esta medida seguirá vigente hasta el 2027. Las tarifas serán entre el 20 y el 80 % sobre las actuales.

Tarifas para quienes se formalicen con régimen simple

El denominado ‘Plan Marshall’ incluye la adopción del régimen simple de tributación -creado por la ley de Crecimiento Económico de 2019- para aquellos empresarios que se formalicen y se acojan a este régimen. Esto quiere decir que se unifica en un solo impuesto el pago de renta, consumo e industria y comercio (ICA).



En Bogotá, este beneficio será de acuerdo con la actividad económica y la agrupación, así: para el comercio dedicado a actividades industriales que esté dentro de las agrupaciones del 101 al 104, la tarifa por mil consolidada quedará entre el 5 por 1.000 y el 12 por 1.000.



Para las actividades comerciales que se encuentren en las agrupaciones del 201 al 204, la tarifa estará entre el 5 por 1.000 y el 15 por 1.000.



Y para las actividades comerciales relacionadas con servicios que se encuentren en las agrupaciones del 301 al 305, la tarifa de este régimen unificado será de entre 5 por 1.000 y 11 por 1.000.

¡Pilas! Mañana es el último plazo para pagar el impuesto predial

La Secretaría de Hacienda de Bogotá recordó a los contribuyentes que mañana, 14 de agosto, es el último plazo para pagar el impuesto predial con el 10 por ciento de descuento. Las personas pueden cumplir con la obligación sin salir de la casa. Solo hay que ingresar a la oficina virtual en la página web www.shd.gov.co



En este portal también podrán liquidar el gravamen y descargar la factura para pagar en puntos físicos y bancos autorizados.



Quienes no paguen el impuesto lo podrán hacer hasta el próximo 11 de septiembre, pero ya sin descuento.



Tenga en cuenta que si usted se acogió al beneficio del pago diferido, el próximo cuatro de septiembre se vence el plazo para cumplir con la segunda cuota.



Según el último reporte de la Secretaría de Hacienda, con corte al 31 de julio, la ciudad había recaudado 5,2 billones de pesos en impuestos, 1,83 billones por predial.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET