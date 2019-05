¿Qué es el Meningococo?: la bacteria que mató a dos personas

Luego de los análisis realizados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), este lunes quedó confirmado que los dos jóvenes –un hombre de 21 años de edad y una mujer de 24 que murieron la semana pasada– fueron afectados por una bacteria que causa la meningitis, una inflamación de las membranas que envuelven el sistema nervioso central y que es considerada altamente letal.

Una tercera persona, de 34 años, se encuentra bajo observación y aislado en el hospital de Kennedy. En ese centro asistencial se le practicaron todos los exámenes de laboratorio, y los médicos están a la espera de los resultados para establecer si también fue atacado con esa bacteria.

Debido a la situación, al menos 100 personas, entre familiares de los afectados, amigos, comunidad y personal médico que atiende este caso, recibieron tratamientos preventivos con antibióticos y las recomendaciones para evitar que el brote de la meningitis se propague y ataque a otros.



El asesor médico de la Casa Editorial EL TIEMPO, Carlos Francisco Fernández, explicó que el meningococo se puede trasmitir por medio de las gotas de saliva a una persona que esté a un metro de distancia.



“La bacteria puede que invada el torrente sanguíneo y se instale en estructuras vitales como la envoltura del cerebro”, dijo el experto.



Aunque en principio se informó que ninguno de los tres se conocían y que las muertes fueron provocadas por la contaminación del licor adulterado que consumieron en un amanecedero clandestino de la localidad de Fontibón, las autoridades de salud desestimaron estas versiones.



Lo que han podido corroborar es que los tres estuvieron compartiendo en el segundo piso donde funciona un billar. Allí habrían estado el mismo día y a la misma hora, lo que lleva a suponer que en ese sitio contrajeron la enfermedad a partir de una fuente que se desconoce.



A una de las personas fallecidas ya se le realizaron los exámenes de laboratorio, que dieron positivo para meningococo.



Manuel González, subsecretario encargado de Salud Pública, confirmó que la bacteria que ellos adquirieron no está asociada al consumo de licor.



Lo que sí afirmaron es que esta enfermedad los afectó a los tres por el contacto que tuvieron en el sitio, aunque hasta el momento no se ha podido establecer cuál era la relación ni en qué circunstancias se produjo.

“Esta bacteria genera una infección en el cuerpo que puede llegar a afectar el cerebro y, generalmente, tiene síntomas neurológicos. Los dos casos que fallecieron ya fueron identificados y hay un tercero que está hospitalizado, estable y con atención favorable”, dijo González.



Las autoridades de salud ratificaron que la situación está controlada y que no hay ninguna alarma por estos casos.



Explicaron que una vez se enteraron se tomaron medidas de prevención, se hicieron las visitas a las casas de los afectados, así como a los trabajadores del bar, con el fin de suministrarles medicamentos.



“En este momento se están haciendo todas las líneas de tiempo para definir cuál fue el contacto cero que generó la infección. El contacto se dio en el interior del establecimiento, por besos u otro tipo de contacto, pero no fue por alcohol ni por alimentos consumidos”, precisó el funcionario.



Entre tanto, el establecimiento está bajo procesos de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades de policía y de la alcaldía local. El negocio fue sellado el fin de semana por temas de salubridad e higiene.



La alcaldesa local, Johana Bocanegra, dijo que el billar tiene permiso de funcionamiento hasta las 11 de la noche, pero después de esa hora se convierte en un sitio clandestino de consumo de alucinógenos, y cuando se hacen operativos es difícil controlar porque cierran las puertas con candado y no dejan entrar ni salir.



El 15 de abril de 2018, la policía y funcionarios de la localidad realizaron la inspección y encontraron varias bolsas de cocaína y marihuana. El negocio fue sellado, pero al poco tiempo fue reabierto con otra razón social. “Este tipo de establecimientos, dice Bocanegra, hacen maniobras para evitar los controles, cambian la razón social y burlan la ley. Hemos estado aquí lo fines de semana, hemos encontrado alucinógenos y hemos judicializado a los responsables de este bar”, señaló la mandataria.



Comerciantes y vecinos de la zona denunciaron a Citynoticias que en este sitio funciona un billar, pero que en realidad es la fachada de un prostíbulo.



En este caso en concreto, las personas que tuvieron contacto con los afectados deben acercarse a la institución de salud para descartar una meningitis.

¿Qué es la meningitis?

Es la inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. Dicha inflamación puede ser producida por factores infecciosos (virus, hongos, bacterias), químicos, alérgicos, tumorales o por enfermedades inflamatorias. Las más comunes son las infecciosas, y una de ellas es la ocasionada por el meningococo.

¿Qué es el meningococo?

Es una bacteria también llamada Neisseria meningitidis, que se aloja en la garganta de algunas personas y se transmite a través de la saliva y las secreciones respiratorias por contacto cercano o directo con personas infectadas.



En algunas personas susceptibles, la bacteria pasa a la sangre y a través de ella llega a varios órganos, entre ellos las meninges, y las inflama de manera grave. Los síntomas principales son fiebre y dolor de cabeza intenso, náuseas acompañadas de vómito, genera rigidez en la parte de la nuca “y, frecuentemente, erupción y petequias (manchas moradas en la piel), surgiendo a menudo delirio y coma”.



La Secretaría de Salud informa que en el 2018 se presentaron 31 casos y dos personas perdieron la vida. En lo corrido de este año se han conocido 10 casos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO