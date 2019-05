¿Qué entidades responden por la explosión en La Estrada?

La detonación accidental de una carga de mechas de tejo en el sector de La Estrada dejó varias preguntas sobre el control de este tipo de mezclas químicas en plena zona urbana. La competencia, según Hugo Acero, experto en seguridad, es compartida.



En este caso, entran a jugar actores como el Departamento de Control, Comercio y Armas (DCCAE) del Ministerio de Defensa, la alcaldía local, la Policía, los Bomberos y la misma ciudadanía.

Para que mechas como las que se vendían en Tejos y Bocines El Diamante se consigan de forma legal, hay que obtener los permisos del DCCAE. En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó que un consumidor final legal de este tipo de sustancias debe seguir una serie de pasos:



1.Inscribirse como usuario de sustancias químicas controladas ante el DCCAE (Camara de Comercio, Copia cédula y carta verificación Antecedentes y diligencia el formulario de Incripcion)



2. Iniciar el proceso de solicitud de compra y transporte. Allí debe detallar el nombre de la Persona Natural o Jurídica, NIT o CC, la sustancia y cantidad a comprar y el proveedor con quien va a hacer el negocio.



3. El proveedor, para poder vender, debe estar inscrito y con permiso de adquisición de Sustancias Químicas Controladaspor el DCCAE.



4. Tener en cuenta que el permiso de compra y de transporte otorgado, es válido por 30 días, pero por una sola compra y un solo trayecto.



El Ministerio de Defensa aclaró que "el DCCAE controla la adquisición de materias primas para la fabricación de mechas de tejo, MÁS NO el proceso de elaboración de estas".



Tejos y Bocines El Diamante no estaba registrado en el DCCAE ni había hecho ninguno de estos procedimientos.



Ahora, si bien es cierto que compete a la alcaldía local supervisar las actividades comerciales y garantizar el cumplimiento de los usos de suelo dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, un aviso ciudadano podría haber hecho la diferencia.

“Se estaba vendiendo un material potencialmente explosivo en un lugar residencial. Los vecinos, según testimonios, sabían de esta actividad y no hicieron la denuncia, dejando de lado una responsabilidad con la comunidad”, explica Acero.



Así, al no haber una denuncia, no hubo una inspección por parte de la Policía.



Carlos Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), por su parte, explicó que desde su Federación "se ha creado una filosofía para que las personas dedicadas a la producción o distribución de pólvora trabajen en entornos seguros y se encaminen al cumplimiento de normas técnicas que regulan el gremio. Sin embargo, sitios como Tejo El Diamante, a pesar de no cumplir con los requisitos, operan desde hace años y venden mechas de fosforo rojo".



Carvajal agrega que el problema tiene que ver también con seguir empleando sustancias peligrosas a pesar de que ya hay alternativas más seguras. “Me sorprende que los mecheros de tejo no hayan querido evolucionar este tipo de mezcla. Hay mechas rojas en países como Brasil que se fabrican con sulfato de plata, una sustancia que pude explotar en la mano y no lastima”, afirma.

¿Cómo denunciar?

Si usted advierte un expendio o comercialización irregular de priotecnia, pólvora u otro tipo de sustancia peligrosas, puede llamar al 123 y presentar la situación.



La Policía Metropolitana activará una unidad especializada que irá a verificar la situación. Si encuentra que, en efecto, los procedimientos son inseguros, procederá a ordenar la incautación del material.



Los Bomberos de Bogotá son la entidad encargada de sacar, transportar, almacenar y dar disposición final de las cargas decomisadas.



BOGOTÁ