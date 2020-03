Lo que se dijo en el debate de control sobre el metro de Bogotá

Todo tipo de denuncias se escucharon este lunes durante el debate de control del Metro de Bogotá en el Concejo. Concejales de la Colombia Humana y sectores de la Alianza Verde expusieron sus dudas frente al proceso en términos financieros, contractuales y de cronograma.



Incluso, el debate termino en altercado entre un cabildante y el gerente de la Empresa Metro Andrés Escobar.

Todo sucedió en medio de la polémica que surgió por la aclaración de la decha de entrada en operación de la primera línea: el año 2028.

El debate comenzó con la intervención de Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) quien insistió en que no se tenían los documentos necesarios completos al momento de aprobar los recursos y firmar el contrato de concesión de la primera línea del Metro de Bogotá a la empresa china. "Para el momento de la aprobación de los recursos por 7.1 billones de pesos para el proyecto metro elevado en el Concejo de Bogotá, no existían estudios de factibilidad que viabilizaran el proyecto y a partir de allí, toda la estructuración se configuró en una cadena de irregularidades", dice el resumen de la intervención de la concejala, que se extendió por varios minutos.



Además, Bernal solicitó a los organismos de control estudiar las irregularidades. "Esto ha sido un proceso irregular. Han engañado a Bogotá", reclamó Bernal. De ese mismo movimiento político intervinieron las concejalas Ati Quigua y Susana Muhammad.



Por su parte, Muhammad se refirió a la incertidumbre financiera que enfrenta el proyecto al no tener estudios de ingeniera de detalle. Asegura que, una vez se hagan, es posible que el costo del contrato suba entre un 10 y 15 %. Además, se refirió con preocupación, por cuestiones ambientales, al patiotaller que se construirá en Bosa, cerca al río Bogotá.

'No sea payaso': gerente de la Empresa Metro

Uno de los momentos críticos de la sesión de este lunes se vivió al final de la intervención del concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) cuando le entregó, en un pliego de cartulina, al gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, una carta de renuncia para que renunciara a la dirección de la empresa.



"Yo creo que hay alguien que debe asumir la responsabilidad. Por eso, Dr. Andrés, quisiera hacerle entrega de esta, su carta de renuncia para que dé la posibilidad de que la junta directiva acepte su renuncia. Creo que frente a tantos hallazgos y tantas problemáticas es lo mínimo que podemos asumir", dijo Espinosa mientras le mostraba la carta a Escobar.

El gerente le respondió al concejal con un "no sea payaso". Esto desató una discusión en la sala, en la que algunos cabildantes reclamaron respeto y colegas del partido de Espinosa (Edward Arias, María Clara Name, Martín Rivera y Lucía Bastidas) aseguraron que ese acto había sido a título de Espinosa y no representaba la opinión del partido, al que también pertenece la alcaldesa Claudia López.



En defensa de Espinosa salieron los concejales Iván Cancino (Alianza Verde), Carlos Carrillo (Polo) y Mafe Rojas (Alianza Verde).



Ante esto, Escobar terminó ofreciendo disculpas por haber respondido de esa manera al concejal. "Me disculpo con el concejal por haber usado esa expresión. Me pareció un poco insólito que después de una presentación tan buena y documentada se haya aproximado a mi puesto de trabajo a entregarme mi carta de renuncia. Creo que no es su función ni es la mía recibirla. No me quise prestar para una situación de orden teatral. Pero me disculpo por haber utilizado la expresión de payaso", aseguró el gerente.



Durante su intervención, el concejal del Verde explicó que había revisado los 410

contratos celebrados por la Empresa Metro de Bogotá entre 2017 y 2020 y encontró que los contratos por prestación de servicios vía contratación directa sumaba más de 24.000 millones de pesos.De estos, 12.000 millones de pesos en contratos quedaron en manos de 182 personas naturales y cerca 11.300 millones de pesos en empresas. “Hay que tener en cuenta que, al menos durante el primer año la empresa estaba en proceso de conformación, además esos contratos fueron otorgados a dedo”, afirmó el Concejal quien señaló particularmente el caso de Konfirma S.A.S. que, dice, "obtuvo tres contratos por más de $5.000 millones de pesos sin contar con la experiencia e idoneidad requeridas para evaluar y acompañar megaproyectos de infraestructura de transporte".

Lo que pasará con el Metro de Bogotá en los próximos años

En entrevista con EL TIEMPO, la empresa china había detallado punto por punto lo que sucederá:



“Desde el momento de la firma del contrato de concesión (27 de noviembre) hasta el comienzo de la fase de preconstrucción habrá un lapso de unos 4 a 7 meses (para tener firma de acta en junio de este año).



A continuación tendrá lugar el proceso de preconstrucción, cuya duración aproximada es de dos años (terminaría en junio de 2022). En esta fase, los principales hitos que tendrán lugar son la elaboración de los diseños.



Además, se debe realizar el cierre financiero del concesionario, con objeto de acreditar la existencia de recursos propios y financiación para el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo se iniciará la construcción del patio taller, patio de prefabricación, subterráneo de la calle 72 con avenida Caracas y el nuevo puente de la 68 con avenida Primero de Mayo.



La fase de construcción del metro tendrá una duración de cuatro años y medio (hacia 2026-2027), aproximadamente. En este lapso se llevará a cabo la construcción de la infraestructura del metro elevado, así como de las estaciones, el equipamiento del proyecto y la importación de los trenes.



La última fase es la de pruebas y puesta en marcha, que durará seis meses (finales de 2027). Concluido este proceso se iniciará la etapa de operación formal del metro. Al terminar la concesión se procederá a la reversión de los equipos al Distrito Capital”



Los estudios de detalle, a los que se refirieron algunos concejales, serán adelantados por la empresa China Metro 1 S. A. S., ganadora y ejecutora del contrato. Esto se hizo así, según explicó la Empresa Metro de Bogotá , para garantizar que el constructor responda por los diseños tanto en la etapa de ejecución de las obras como en las de operación del sistema por 20 años y para minimizar riesgos de retrasos. En otros casos suele suceder que, al encontrar fallo en diseños de detalle hechos por otros, los constructores detenían obras y se escudaban en que el error no venía de ellos.

