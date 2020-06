Qué dicen los artículos que el Concejo adicionó al plan de desarrollo

Al menos 1.300 proposiciones le fueron hechas al Plan de Desarrollo 2020-2024 durante su discusión en el Concejo de Bogotá. Y de ellas, 46 quedaron convertidas en artículos y muchas otras terminaron modificando el texto original o precisando estrategias y propósitos.

La concejala Andrea Padilla, como presidenta de la Comisión del Plan, donde por cerca de un mes se discutió el cúmulo de propuestas, hace por primera vez un balance de lo que fue el debate en el cabildo distrital y de la norma que finalmente se aprobó.



El texto aprobado en Comisión finalmente fue aprobado por la plenaria en dos maratónicas jornadas, en las cuales se podían aprobar o suprimir artículos, pero no realizar cambios de fondo.



“De las 1.300 proposiciones que hizo el Concejo, la Administración aceptó el 33%, o sea unas 450, en su mayoría modificatorías de algún artículo; otras aditivas, que planteaban artículos nuevos, y otras pocas que suprimían artículos”, dice Padilla.



-¿Cómo considera los aportes del Concejo en la discusión del plan de desarrollo?



Me parecieron muy valiosos. Entre los 46 artículos nuevos propuestos por el Concejo se destacan cinco paquetes: ambiental, reactivación económica, salud, seguridad y uno social y de cuidado de ciertos sectores de la población. Me parece que enriquecieron el plan y así lo reconoció la alcaldesa. En general, no generan mayores impactos fiscales, porque tienen que ver más con la formulación y adopción de política pública o redireccionan recursos. El proyecto pasó de tener 116 artículos a 158, de los cuales se aprobaron 157 finalmente.



-De todos los artículos que propuso el Concejo, ¿cuáles son los más destacados en su opinión?



Entre los artículos nuevos, que en total fueron 46, todos de autoría del Concejo, hay algunos que sobresalen. Por ejemplo, el que compromete a la Administración a adoptar la política pública de la bicicleta, para fortalecer la cultura productiva de la bicicleta, mejorar la seguridad personal y vial, implementar servicios complementarios, como bicicletas públicas, ampliación, conectividad, mejora de infraestructura y ciclo parqueaderos, y es superclave la obligación del registro de bicicletas.



Un gran aporte es Bogotá productiva 24 horas, que busca fomentar la actividad productiva, comercial, cultural, turística y de prestación de servicios distritales y sociales en la jornada nocturna, como parte de las estrategias de reactivación económica. También incluye la creación de la figura del gerente nocturno.



También la obligación de la Administración de hacer estudios técnicos y jurídicos para actualizar las estrategias que permitan consolidar espacios verdes públicos o privados. Por ejemplo, priorizar la intervención de áreas mediante la reconversión de suelo duro en suelo blando, siembra de árboles.



Y Bogotá compra Bogotá, que es básicamente un compromiso de la Administración para que, a través de la Secretaría Desarrollo Económico, se priorice la compra de productos desarrollados en Bogotá, para que se promueva el contacto comercial entre agentes económicos y familias y comunidades.



Es muy importante la captura de CO2 en las obras públicas. Entonces, se tendrá que promover la inclusión en el código construcción de nuevas tecnologías para mitigar la crisis climática, o sea que se les exigirá a los constructores todo un repertorio de estrategias para captura de CO2.



Y me hace muy feliz la coordinación para la protección animal y las nuevas funciones de inspección y vigilancia para el Instituto de Protección Animal, o sea que ahora puede entrar a veterinarias, a peluquerías, guarderías, a hacer inspección y vigilancia. Y es súper innovador la colaboración con las alcaldías locales, para que estas formulen su propio proyecto de protección animal con fondos de desarrollo local, para esterilizar, atender urgencias, brigadas médicas y programas de adopción. También debo destacar el artículo de energías limpias, por medio del cual el Distrito se compromete a impulsar el uso de energías renovables como energía solar y bioenergía.



-Y el que plantea que no haya restricción del pico y placa para los vehículos híbridos…



Ese es otro que va en la misma línea que el de energías limpias. Busca mejorar la calidad del aire promoviendo el uso de tecnologías más limpias y una medida para promover ese uso es exceptuar a los vehículos híbridos de la restricción de circulación.



-¿Hay cosas que no debían ser parte del plan de desarrollo?



No creo. Si hubo una gran discusión sobre los artículos que planteaban reformas administrativas. La discusión fue en torno a si era el plan de desarrollo o no el espacio para hacer esas reformas. Algunos tenemos la tesis que sí, otros que no; finalmente venció el si, salvo en lo referente a la reestructuración de la Secretaría Distrital de Seguridad. Y generó mucho malestar la urgencia manifiesta para contratar directamente. Afortunadamente murió de entrada.



-¿Cuáles artículos del texto original se hundieron?



Solo se hundieron cuatro artículos, los que planteaban el fondo reconvención, la urgencia manifiesta, la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y la contribución por estacionamiento en vía.



¿Qué pasó con las proposiciones que no prosperaron?



Las proposiciones que se quedaron por fuera, en su mayoría, porque modificaban el tema financiero del plan o modificaban metas, trazadoras y de programas. Las proposiciones que fueron adoptadas en su mayoría mejoraban la redacción de artículos, no eran unas modificaciones sustanciales que redundarán en una redistribución económica, sino que aseguraban, por ejemplo, el corredor verde por la Séptima. Mejoró la redacción del artículo en aras de blindar el propósito que es la construcción del corredor verde.



-¿Cómo se puede definir el trabajo del Concejo en el plan de desarrollo?



Yo viví el plan de desarrollo de (Gustavo) Petro y este fue realmente un trabajo muy juicioso, muy armonioso entre la administración y el Concejo por varias razones. Primero porque hubo 12 días de presentación del plan en Comisión, fueron sesiones hasta las 10 de la noche, donde la Administración presentó cada uno de los sectores, complementado además por expertos y académicos, y donde tuvimos la posibilidad de hacer muchas preguntas y recibir respuestas. Tuvimos también unos escenarios de reunión de la alcaldesa con las bancadas y cada una puedo decir me preocupa esto, me preocupa lo otro, está meta no alcanza, revisen esto. Además hubo la recepción y estudio de las 1.300 proposiciones y ya en el debate hubo una muy buena discusión, tuvimos permanentemente a la Secretaría de Planeación respondiendo las preguntas.



Al final uno hubo un muy buen resultado. El plan de desarrollo recoge el mandato de la Administración y las iniciativas del Concejo, lo que le da una alta legitimidad.



