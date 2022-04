“Mamá, por qué no me hace un favor, le da un beso a Deisy de mi parte”. Eso es lo que le dijo Fabián Guillermo Sarmiento con voz somnolienta a su mamá, Mariela Díaz de Sarmiento, cuando lo visitaba en la clínica Nueva El Lago, donde estuvo hospitalizado hasta el viernes 22 de abril, luchando por su vida. Tiene 39 años y hasta que ocurrió la tragedia, una vitalidad envidiable.



(Le recomendamos: Mujer muere en 'glamping': se conocen los primeros detalles del sitio)

Todavía no sabe que su pareja murió y que él sobrevivió de milagro a morir intoxicado por inhalación de gas mientras se hospedaba en un glamping con su amor, Deysy Yamile Riaño, de 42 años, en Manta (Cundinamarca), el pasado sábado 9 de abril.



Todos los días que su hijo estuvo grave, haciéndole el quite a la muerte, su madre oraba por él sosteniendo una foto suya en su regazo, rogando por su vida. “Mi hijo es profesor de deportes, le gusta mucho el arbitraje. Todo este tiempo mis cuatro hijas, mi exesposo y pues toda la familia hemos estado muy angustiados”.



Según cuentan, el profesor de deportes estaba viviendo en Mapiripí, Boyacá, pues había logrado un contrato de trabajo, pero antes había vivido en Ubaté, en donde conoció a Deisy. “Ellos comenzaron una relación hace más o menos unos seis años, incluso vivieron un periodo en Bogotá, pero tuvieron intervalos de tiempo en los que no estuvieron juntos, menos en pandemia. Recién estaban volviendo a fortalecer su relación”.



Mientras que Deisy quería que su pareja emprendiera con ella algún negocio, Fabián deseaba seguir ejerciendo su profesión porque es un trabajo que lo apasiona. “A él le gusta mucho su libertad, sus deportes, su fútbol, el aire. Esa es su vida. Ellos estaban llegando a sus acuerdos como toda pareja. Es normal”.



Durante la pandemia trabajó como profesor de natación con aforo limitado y luchaba por obtener contratos para desempeñarse en el área que siempre lo ha apasionado: los deportes. “Él me mandaba fotos trabajando, en sus partidos. La última que me mandó era una en donde estaba muy contento al lado de su equipo de fútbol y me decía: me gané la de oro. Lo felicité, le dije que su uniforme me parecía muy bonito. Después no supe más de él. Eso fue el sábado 9 de abril”.



(Le puede interesar: Tragedia en glamping: ‘Mi hermana era muy alegre y amaba a los animales’)

La tragedia

A mí me llamó mi exesposo. Me dijo que si yo sabía algo de Fabián y luego, aterrado, me contó que había escuchado por las noticias que Deisy había muerto y que mi hijo estaba con ella FACEBOOK

TWITTER

Lo último que supo Mariela sobre su hijo es que aquella noche había pitado un partido hasta las 10 p. m. y que después de esa actividad preguntó al personal de las canchas en qué hotel se podía quedar con su pareja y le dieron como referencia el glamping Bella Vista, pues quedaba muy cerca del municipio de Manta (Cundinamarca), a cinco minutos en tiempo de desplazamiento.



Y así fue que comieron y partieron para aquel sitio de hospedaje sin saber que esa iba a ser la última noche que pasarían juntos. “A mí me llamó mi exesposo. Me dijo que si yo sabía algo de Fabián y luego, aterrado, me contó que había escuchado por las noticias que Deisy había muerto y que mi hijo estaba con ella”, contó Mariela, quien entró en shock porque algunos medios de comunicación decían que él también había fallecido.



Luego la hija de Deisy le confirmó la noticia a la familia y que lo habían trasladado a la clínica Nueva El Lago luego de que los centros de salud locales, que le brindaron primeros auxilios y lavados gástricos, no pudieron hacer nada más por su vida. “Mi hija fue y averiguó y sí, le dijeron que mi hijito estaba en una unidad de cuidados intensivos (UCI), que estaba grave. Que su vida pendía de un hilo”.



(No deje de leer: En Bogotá han aparecido 10 cuerpos en bolsas de basura en este mes)

Llegaron muchos familiares y amigos al hospital mientras la noticia alarmaba a todos los medios. “Solamente dejaban entrar a las hijas de Fabián por políticas de la empresa, pero yo me estaba muriendo de la angustia y luché hasta poder tener el permiso por parte de la trabajadora social que se portó muy mal”, contó Mariela.



Después de mucho insistir pudo entrar a ver a su hijo. “Estaba muy terrible, en cama, adelgazó mucho y cuando reaccionaba no recordaba muchas cosas. Me dolieron muchos los chismes y habladurías, que dijeran que él había estado en ese glamping borracho o drogado, incluso se atrevieron a decir que ellos habían hecho un pacto de muerte. Menos mal los exámenes confirmaron que estaba así era por inhalación de gas. Todo lo demás salió negativo”.



Mariela contó que mientras estuvo hospitalizado y tuvo momentos de lucidez se iba acordando poco a poco de más y más cosas. “Mis nietas lo ayudaron mucho. Le ponían canciones para que volviera en sí. Es que los médicos nos dijeron que esperaban lo peor. Que era muy posible que él se muriera”.



Día tras día, neurólogos y especialistas comenzaron a ver avances, igual que su familia: ya reconocía a sus sobrinas, a sus amigos, pudo decir su número de cédula. “Cuando yo le preguntaba: mijo, ¿qué fue lo que pasó’, él me decía que le preguntara a Deisy. Eso me rompía y me rompe el corazón porque, por orden médica, no podemos contarle nada aún”. También dijo que lo último que recuerda es que él prendió la calefacción y a partir de ese momento no recuerda casi nada, escasamente algunas escenas que van y vienen en el espacio y el tiempo.



Fabián dice, por ejemplo, que a Deisy y a él los sacaron juntos del glamping y los transportaron en una ambulancia. “Pero eso no fue así. Según los reportes, lo que se llevaron fue el cuerpo de ella y a él lo subieron en una patrulla de la policía hasta un centro asistencial en Manta", contó Mariela. Allá fue en donde le hicieron lavados que no funcionaron y desde donde lo remitieron a Gachetá para que, al final, tuviera que ser trasladado a Bogotá.

El pronóstico

Facebook Twitter Linkedin

Fabián durante su hospitalización. Foto: Archivo particular

Son muchas las consecuencias para la salud ante una intoxicación por un escape de gas. La principal es la falta o colapso de oxígeno que se produce en el organismo. En pequeñas concentraciones ocasiona síntomas puntuales como dolores de cabeza, cefaleas, mareos, convulsiones o vómitos, dependiendo de la concentración del gas y el tiempo de exposición. Si estos dos últimos parámetros son altos, puede afectar todos los órganos. El monóxido de carbono es un gas que se produce cuando hay una mala combustión en todo tipo de aparatos calefactores no eléctricos, lo peligroso es que no huele y por eso es difícil de detectar.



Los médicos fueron muy claros en decirle a Mariela que las consecuencias para su hijo podían ser nefastas para su salud y ante su pronóstico, que era prácticamente fatal, no había mucho que hacer. “Pero luego, como él comenzó a mejorar, nos dijeron que podía quedar con secuelas graves”.



Mariela dice que su hijo resucitó, es una mujer creyente y está segura de que lo que ocurrió fue un verdadero milagro. “Él tuvo un espíritu a su lado que lo acompañó todo el tiempo, que lo ayudó a que no se venciera porque él duró muchos días sin despertar”.



(Lea también: Los murciélagos del parque El Virrey ahora tienen quién los proteja)

El daño que se le hizo a mi hijo es incalculable FACEBOOK

TWITTER

El mayor temor de la familia es que Fabián quede con problemas neurológicos, que su cuerpo quede débil, que no pueda volver a ser tan vital como lo era antes del accidente. “Aunque estamos felices por sus avances, los médicos nos dicen que su recuperación va a ser larga. Él llegará a mi casa, pues yo ya vivo sola, pero los gastos médicos van a ser muchos. Tendrá que ser atendido por un médico domiciliario y tener terapias durante mucho tiempo”.



Hasta el momento, la familia no ha sido llamada por ningún investigador, pero ellos sí preparan una demanda contra la empresa de glamping. “Estamos averiguando cuál es la manera más correcta para proceder, cuáles son los parámetros bajo los cuales deben funcionar estos sitios. El daño que se le hizo a mi hijo es incalculable”. Fabián tiene dos hijas y muchos gastos por los que ya no podrá responder, sin contar con las consecuencias físicas y psicológicas que le dejó un calefactor con instalaciones precarias, según la tesis de su familia.



Mientras escribíamos este relato, una llamada de esperanza alegró el corazón de Mariela: “A mi hijo le dieron salida, pero durante 15 días no podrá tener contacto con nada ni nadie. Pido a todos oración por su recuperación”.

Carol Malaver

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com

En Twitter: @CarolMalaver

Más noticias

-Seguridad en Kennedy: cifras de cinco de los 13 delitos subieron



-Impuesto predial: aplazan fechas de pago y estos son los nuevos plazos



-Glamping: ¿Cuánto cuesta acampar en Bogotá y Cundinamarca?