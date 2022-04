El gobernador Nicolás García hace balance de emergencia por ola invernal. Dice que nunca las vías del departamento se habían afectado tanto. Además, pidió reunión con el ministro de Salud para cruzar los datos sobre vacunación contra el covid-19 en Cundinamarca.



(Le recomendamos: Lluvias no dan tregua en Cundinamarca y causan tragedia en Arbeláez)

De los 116 municipios de Cundinamarca, ¿cuántos están en emergencia por la ola invernal?



Tenemos 85 municipios con afectaciones, 42 han decretado la calamidad pública, y el departamento, también.



¿Cuántas víctimas y familias hay afectadas?



Tenemos 15 personas fallecidas, tres heridas y cuatro desaparecidas, hay 4.508 personas afectadas, 1.240 familias y 15 viviendas destruidas; pero hay que decir que en cada derrumbe que ocasiona el cierre o deja incomunicado a algún municipio hay miles de familias que se ven afectadas. En Topaipí perdimos la variante de la vía principal y quedaron más de 5.000 personas incomunicadas; o en Villa Gómez, con el puente de acceso del sector central del municipio.



Hablemos de Arbeláez, que es la última emergencia, ¿por qué ocurrió la tragedia?



Hemos insistido en la recomendación a los bañistas de no ir a los ríos y quebradas, de no hacer el tradicional paseo de olla, de abstenerse en este tiempo, y esta es una consecuencia de no acatar las medidas. Lamentamos estos hechos, cuatro adultos y una niña de 9 años procedentes de Bogotá estaban en la quebrada La Lejía, que la comunidad dice es un hilo de agua, una quebrada pequeñita, pero hubo una creciente súbita que se llevó a cuatro personas.



Eran seis, dos alcanzaron a llegar a la orilla, otras cuatro estaban sobre una roca y se las llevó la quebrada. Estamos con los bomberos de Pandi, Fusagasugá, Silvania y la Unidad de Riesgo del departamento, pero ha sido muy difícil la búsqueda, porque es muy difícil el acceso a la zona y hemos encontrado llantas, sofás, inodoros, que la gente arroja a las quebradas, y eso empieza a crear represamientos, que luego generan bombadas y afectan a muchas personas.



(No deje de leer: ¿Vuelve y juega?: Suspenden debate de Región Metropolitana por recusación)

¿Y escombros?



Claro, hay escombros de casas, de obras. Hemos encontrado de todo en las quebradas y este es un llamado a la comunidad, a cuidarnos todos, s denunciar a quien vean haciendo eso.



¿Qué se ha encontrado en materia de infraestructura vial, sobre todo para los bogotanos a los que nos encanta salir de la ciudad los fines de semana?



Tenemos en el departamento una afectación muy grande de vías terciarias y secundarias, las estamos atendiendo con más de 140 máquinas amarillas, les estamos diciendo a todos los alcaldes que contraten a la gente que tiene maquinaria, que con la emergencia podemos pagar de inmediato. Lo que nunca había pasado era tanta afectación a vías principales. Ayer recorrí la antigua concesión del Tequendama y estuve en Mesitas del Colegio, y antier que fui a Viotá, por la misma vía, y hay más de 20 o 40 deslizamientos. Eso lo vamos limpiando en las vías principales, pero comienzan a generar, por ejemplo, tránsitos a un solo carril.



La concesión Panamericana, que nos lleva por Cambao hacia Caldas, tuvo cierres de casi una semana por unos deslizamientos y pérdidas de bancadas. Y la más reciente es una que tenemos muy grave e importante, y es la del km 38 entre Apulo y Tocaima, una concesión por la que transitan más de 130.000 vehículos a la semana, hubo pérdida total. Estamos haciendo dos trabajos: habilitamos una vía paralela por el sector Los Mangos y cogiendo una parte de la montaña al lado de donde se fue la banca para habilitar el paso de vehículos.



Pero aquí hay otra tarea muy importante, hay que hacer muros de contención, la concesión está lista para hacerlos, el riesgo es que la tierra que se puede caer se caiga sobre 90 personas que están en una invasión sobre la vía férrea debajo de Apulo, y no se quieren mover.

¿Cuál es la recomendación para las personas que suelen salir los fines de semana, es mejor no desplazarse por esas vías o los trabajos que se están haciendo permiten que la gente pueda desplazarse?



Las vías principales tienen reacción mucho más inmediata porque están a cargo de una concesión o están los equipos sobre la carretera para hacer movimientos de tierra. Hay que entender que puede demorarse más un trayecto mientras se limpia un carril y hay paso. Insisto en que hay que seguir visitando nuestro departamento, pero la recomendación sí es abstenerse de ir a bañarse en los ríos y quebradas, ayudarnos a cuidarlos y no arrojar llantas, escombros, porque eso termina represando el agua y luego desbordándola por todo lado. Es importante evitar el paseo de olla.



¿Cuál es la situación del río Bogotá, que atraviesa el departamento?



El río Bogotá abrió compuertas en el sector del Salto del Tequendama, por la cantidad de agua que cae también en Bogotá; lo recorrí en la última semana, y no nos genera afectaciones directas, pero la pérdida de banca en el km 38 entre Apulo y Tocaima se ocasionó porque el río Bogotá socavó los cimientos. Hay que estar alerta y es lo que hemos hablado con la CAR en la cuenca baja, esto es la provincia del Tequendama, donde quedan Viotá, Mesitas del Colegio, y en Girardot, porque el río Bogotá desemboca en el Magdalena en este municipio.



(Le puede interesar: Sustancias hipnóticas estarían detrás de casos de robos y desapariciones)

¿Los municipios muy cercanos a Bogotá presentan alguna afectación también?



No tenemos registradas afectaciones, ha llovido mucho, pero, por ejemplo, en Suesca y Chocontá hace tres meses no llovía, llovió el domingo y cayó granizo, y hoy tenemos unas afectaciones con la laguna, estamos haciendo unos estudios. Pero, en general, en la Sabana las atenciones las hemos hecho con los municipios y con la Gobernación.



¿Qué significa la declaratoria de calamidad?



Significa que ante los hechos naturales que se están presentando podemos hacer contrataciones directas, de nada nos sirve comenzar un proceso licitatorio para alquiler de maquinaria amarilla o compra de mercados y colchonetas si solo voy a poder adjudicarlos en tres meses. Inmediatez en las soluciones es lo que nos permite la calamidad pública.



¿Por qué Cundinamarca no está entre los departamentos que ya podrían beneficiarse con la eliminación del uso del tapabocas?



Hay 86 de los 116 municipios que ya podrían beneficiarse con la medida, le pedimos al ministro de Salud una mesa técnica urgente, porque municipios tan grandes, tan importantes, como Soacha, Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, al igual que Cajicá, donde mucha de su población trabaja en Bogotá y se vacunó allí pero siguen sin aparecer con vacuna, eso hace que nuestra cifra esté por debajo, pero tenemos la seguridad de que con el nivel de vacunación que ha hecho el departamento vamos a tener casi que al 90 por ciento de Cundinamarca con la posibilidad de trabajar sin el uso del tapabocas. La solicitud al ministro es por una razón sencilla: esos seis municipios que le mencioné suman 2 millones de habitantes.



REDACCIÓN BOGOTÁ

