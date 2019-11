Van der Hammen, predial, la séptima: Claudia López responde

Seis días después de la histórica votación que obtuvo la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, presentamos la segunda parte de la conversación que tuvimos con ella un día después de ser elegida.



Habló sobre las acciones que tomará en temas ambientales, del impuesto predial, las tarifas de aseo y energía, de las cuentas que hacía días antes de las elecciones, y sus planes con la carrera séptima. Esta fue una conversación que ocurrió antes del inicio del empalme con el alcalde Enrique Peñalosa.

Alcaldesa, ¿se esperaba tantos votos?



​Yo aspiraba a ganar, si uno miraba el número de las proyecciones de Bogotá para ganar quería decir sacar más de un millón de votos. Era muy difícil ganar la Alcaldía con menos de un millón de votos, entonces claro que fue un día muy especial en la vida. Bogotá eligió por primera vez una mujer, pero no voy a ser la única y muy seguramente en los próximos de 10 años habrá una presidente mujer en Colombia. Para mí es un logro, un paso en la vida, pero es un paso para todas las mujeres en Colombia, para esas niñas que vienen detrás nuestro.



¿Qué va a hacer con la reserva Van der Hammen?



La Van der Hammen es parte de un corredor estratégico, el último que queda en la Sabana de Bogotá que conecta desde los páramos, los cerros y la Sabana hasta el río Bogotá. Todos los demás corredores ecosistémicos ya los construimos, solo queda ese. En pleno siglo XXI tenemos que entender que reforestar, reconstruir, rehabilitar esos corredores es tan importante, o incluso más importante que hacer una línea de metro. Bogotá votó mayoritariamente por eso, no solo por mí. Es que en este país existe el voto programático, por eso le pueden derrocar a uno el mandato, uno está obligado a cumplir lo que inscribió como programa en la Registraduría y claro, vamos a restaurar y a cumplir con todo el plan de manejo y protección de la reserva que está planeado para los próximos 10 años; vamos a proteger los humedales, no los vamos a seguir destruyendo con concreto como lo ha hecho esta Administración, vamos a proteger los Cerros Orientales, no se puede seguir construyendo ahí.



¿En ese sentido, cree conveniente hacer el sendero de Las Mariposas?



No como está planteado, creemos que es más una avenida que un sendero. Que iban a hacer un sendero fue lo mismo que le dijeron a los habitantes de Suba y Engativá para meterle toneladas de concreto en el humedal de Tibabuyes. Literalmente les llevaron un dibujito con un sendero hecho en bambú y lo que llegaron fue concreteras a hacer 76 pilotes de concreto, la palabra sendero en esta Administración ha tenido un contenido bastante engañoso.



¿Entonces qué va a hacer?



Yo amo los cerros orientales, si algo extraño en estos años es no poder subir a la quebrada de La Vieja y Las Delicias, que tienen literalmente unos senderos ambientales rústicos, empedrados, relativamente pequeños, que no son cemento, que no tienen una gota de cemento con ninguna excusa, lo que hay hoy en La Vieja o en Las Delicias es más parecido a un sendero ambiental que eso que llaman sendero de Las Mariposas, de manera que es un proyecto que vamos a revisar.

La alcaldesa electa propone no hacer TransMilenio por la carrera séptima. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Usted propone congelar el predial, pero no es tan fácil porque los nuevos avalúos que rigen desde enero siempre quedan incorporados en diciembre, ¿cómo cumplirá su promesa?



Para empezar, una ley de la república ya aprobada y firmada por el Presidente obliga a establecer unas tarifas según las cuales los avalúos y la tarifa no pueden crecer exorbitantemente, voy a hacer lo que en términos legales deba hacer. Pero lo que sí es claro es que doña Nelcy, en el barrio Danubio Azul de la localidad de Usme, no tiene la menor probabilidad de pasar de pagar 47.000 pesos de predial en el 2017, a $ 666.000 en el 2019. Eso no es posible, punto. Eso es lo que no es posible, ese nivel de abuso, de inconciencia, de que cuando no es el atracador en TM el que te roba es el Estado, es absolutamente inadmisible, así que voy a hacer lo que sea necesario en términos de modificación legal, de trámite en el Concejo para corregir ese abuso y para que los bogotanos el año entrante no tengan que pagar más predial del que ya pagaron este año, que paguen lo mismo, que no se les suba un centavo, porque de lo contrario estamos reventando el bolsillo de los bogotanos.



Hay malestar también por las tarifas de energía y de aseo…



Veamos al resto de nuestra ciudad, del país y América Latina. Las cosas de injusticia social y de abuso, como este caso que te acabo de describir del predial, es uno de miles, es lo que tiene convulsionada a América Latina, hay un malestar social que como ya quedó claro no se corrige con Ejército y bolillo en la calle. Se corrige derrotando la corrupción, corrigiendo los abusos que hay como en el cobro del predial y de basuras hoy en Bogotá. Estamos pagando 20 % más de energía porque estamos pagando la corrupción de Electricaribe, más del 50 % adicional en la tarifa de basuras en un mismo año, y más del doble de predial, y después quieren que la gente no proteste. Mi aspiración como ciudadana y mi obligación como alcaldesa es atender de fondo el malestar social por el abuso al bolsillo de los ciudadanos, para que no tengamos que tener Esmad ni fuerza de choque que tengan que contener la protesta legítima por un abuso inadmisible que es políticamente un abuso que raya con la corrupción, pero que además económicamente es un tiro al pie para la economía de Bogotá.



¿Por qué?

​

El 60 % de la riqueza que produce Bogotá -y Bogotá produce el 25 % de la riqueza de Colombia, el 50 % de los impuestos que recoge el señor Iván Duque los recoge en Bogotá-, es gracias al gasto de los hogares, de las familias, eso es lo que mueve el 60 % de la economía de Bogotá. Si seguimos abusando del bolsillo de la gente vía corrupción, vía atraco en TransMilenio y vía abusos como tarifas de aseo y predial, no solo va a generar malestar social infinito sino que vamos a afectar el crecimiento económico de esta ciudad.



Cuáles son los planes con la carrera séptima. Por ejemplo, ya hay predios adquiridos para la troncal de TransMilenio.



Un arreglo es exactamente lo opuesto a hacer un TransMilenio por la 7ª, eso la va a destruir, eso quiere decir usar los predios de TM para hacer plazoletas, parques, espacio púbico, restaurantes para el turismo, que es uno de los sectores en los que tenemos empleo en estas localidades. También quitar intersecciones que tienen semáforos de cruce a la izquierda, en la calle 92, la 84, la 77, que reducen la velocidad a la mitad en la séptima, que a veces tiene menos de 10 km en hora sentido en hora pico, eso es imposible; eso es arreglar la séptima.



