La Semana Santa que empezó el domingo 10 y termina el 17 con la resurrección, son días en los que las personas optan por orar y reflexionar, viajar o descansar en la ciudad junto a sus familias. En Bogotá, hay diferentes planes y actividades para las personas que decidieron quedarse en la capital estos días.



Centros comerciales, parques y lugares turísticos, prepararon un itinerario de actividades culturales y religiosas para todas las personas.



El Centro Comercial El Edén, programó eucaristías para los días santos en los siguientes horarrios:



-Jueves 14 a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m.

-Viernes 15 de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

-Sábado 16 a las 10:00 a.m. y a las 6:00 p.m.

-Domingo de resurrección a las 9:30 a.m., 11:00 a.m. y a las 6:00 p.m.



Además de las actividades religiosas este centro comercial ofrece actividades de entretenimiento como: cine, bolos, parque y canchas de fútbol.

En el centro comercial Centro Chía, a las afueras de la ciudad habrá eucaristías el Jueves Santo a las 3:00 p.m. - celebración solemne de la cena del señor y lavatorio de los pies, eucaristía a las 10:00 a.m. (solo para enfermos); adoración eucarística en el monumento de 4:30 p.m. a las 9:00 p.m. El viernes, a las 8:30 a.m., oración de Laudes, a las 10:00 a.m. procesión del santo viacrucis en el parque, al lado del lago del centro comercial, a las 3:00 p.m. la celebración de la pasión y muerte de Jesús. El sábado Solemne vigilia pascual a las 6:45 p.m., y el domingo de resurrección eucaristías de 8:30 a.m., 10: 00.a.m, 12:m, 4:00 p.m., 6:00 p.m.



El centro comercial Palatino, en la localidad de Cedritos, ofrece planes un poco más culturales. El jueves 14, habrá música de alabanza litúrgica, el viernes 15, será la presentación de música espiritual y el sábado16 estará el coro Lírico Sacro, cada una de estas actividades se llevarán a cabo a las 4:00 p.m.



La subida a los cerros de Monserrtae es una de las actividades más frecuentadas por los católicos es subir a el cerro de Monserrate, para poder ingresar al lugar es indispensable tener el carné de vacunación con al menos, dos dosis de vacunas.



El sendero de Monserrate estará habilitado los siguientes días santos: jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, entre las 5:00 a.m. y el mediodía para ascender.



Se considera que los días de mayor afluencia, las personas puedan bajar por el sendero a las 4:00 p.m. máximo, y a partir de esa hora se realizará un barrido para que las personas no se queden más tarde en el lugar. El aforo será controlado por las talanqueras, se espera que estos días santos visiten el lugar 60.000 personas diariamente.



Las restricciones son para mascotas, personas en estado de alicoramiento o de sustancias alucinógenas, mujeres en alto estado de embarazo, niños o niñas que midan

menos de un metro y personas mayores de 75 años.



La Catedral de Sal de Zipaquirá, también organizó un itinerario para que varias personas puedan ir a vivir la Semana Santa en los espacios y la parroquia de la Catedral.



De jueves a domingo habrán eucaristías y procesiones. Además, el jueves de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., se llevará a cabo la adoración al santísimo sacramento; el viernes a las 3:00 p.m. la celebración de la pasión del Señor; el sábado a las 7:00 a.m. será el Acto Mariano y Meditación de los siete dolores de María, y a las 7:00 p.m. una solemne vigilia pascual y bendición del agua y el fuego; y el domingo a las 9:00 a.m. la eucaristía en la solemnidad de la resurrección del Señor.



Los costos de entrada a la catedral para adultos nacionales son desde los 49.500 pesos, adultos mayores y niños nacionales 40.500, para adultos extranjeros 77.500 y para adultos mayores y niños extranjeros 66.500.



No obstante, en el centro del municipio también habrá celebraciones que no tienen ningún costo.





