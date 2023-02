El presidente Gustavo Petro radicó este lunes ante el Congreso de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) y uno de los artículos que desde ya causa polémica es el 298, mediante el cual se otorga facultades extraordinarias durante 6 meses para poner en marcha políticas públicas que él considera trascendentales, entre ellas, una orientada a la recuperación del Hospital San Juan de Dios, un viejo anhelo del mandatario desde su época como alcalde de Bogotá.

Según el documento, que tendrá que ser analizado y debatido antes de la primera semana de mayo, el Gobierno busca “adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil” y además “crear la entidad pública de la rama ejecutiva del orden nacional que utilice dicha infraestructura para la prestación de servicios de salud y/o la investigación en salud, así como para las reglas para su funcionamiento”.



El complejo hospitalario se encuentra ubicado sobre la carrera 1.ª, entre las calles 1.ª y 1.ª C sur, comprende un área de 16,5 hectáreas y lo conforman 24 edificios, incluidos un centro de adultos mayores y un jardín infantil, los únicos que continúan funcionando, y la torre central.

¿Qué quiere Petro?



El presidente Gustavo Petro en el acto de radicación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Si bien el documento no detalla cuál es el plan del presidente para el centro hospitalario, que hoy ya completa más de 22 años clausurado, su anhelo siempre ha sido evitar que la torre central del complejo de edificios sea demolida y lograr recuperar y reabrir todas las dependencias del hospital.



Antes de dejar la alcaldía, Petro logró que el complejo volviera a manos de la ciudad luego de que la Administración distrital desembolsara 157.000 millones de pesos, tras varios años en el abandono y en manos de privados, y que además se hicieran algunas adecuaciones en la torre central.



Durante su mandato contrató a la Universidad Nacional para que realizara el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) sobre los bienes del San Juan de Dios, lo que dejó una escala de intervención de tres categorías que determinaba si un edificio debía mantenerse intacto, si era posible hacerle adecuaciones -categoría en la que quedó la torre central- o si era necesaria la demolición.



Poco antes de dejar el cargo dicho edificio terminó siendo ubicado en categoría tres, luego de unas observaciones del Ministerio de Cultura, lo que abría la posibilidad para que fuera demolido.



"El objetivo central es proponer una modificación concertada del objeto contractual, con la firma Copasa. Pues dicho contrato firmado por la administración de Claudia López después de construida la nueva torre del hospital Santa Clara, recibiría pagos periódicos para operar de forma privada y por consiguiente el histórico hospital San Juan de Dios desaparecería como bien público”, señaló el concejal José Cuesta en su Twitter.

¿Y el plan del Distrito?



Este asunto fue durante largo tiempo motivo de disputa entre el hoy presidente y la alcaldesa Claudia López. Cuando la mandataria llegó a la alcaldía en 2020 confirmó que su intención era continuar con el plan que su antecesor, Enrique Peñalosa, de construir un nuevo hospital, que llevaría el nombre de Santa Clara y firmó un contrato con la firma española Copasa por valor de 466.000 millones de pesos, que incluía la construcción de un centro de atención prioritaria de salud.



“La recuperación del complejo patrimonial y de salud del San Juan de Dios la inició el presidente Gustavo Petro siendo alcalde, la continuó Peñalosa, y también nosotros, aunque modificándolo para mantener el Santa Clara y asegurar que el nuevo San Juan de Dios sea público y universitario”, dijo en su momento López.



Sin embargo, el anuncio fue entendido por sectores del Pacto Histórico, coalición con la que fue elegido el presidente Petro, como que se pretendía demoler la estructura, por lo que la alcaldesa López salió a aclarar que no se iban a demoler los edificios patrimoniales y que tampoco se iba a privatizar.

El contrato fue firmado con empresa española Copasa por valor de 466 mil millones de pesos.

De hecho, la mandataria confirmó que una vez sea restaurado, este será administrado por la Subred Centro Oriente de la Secretaría de Salud.



No obstante, señaló días después que “el edificio de la antigua torre central no es patrimonio histórico y está abandonado. Por eso ahí se hará el nuevo hospital San Juan de Dios-Santa Clara”.



Pese a esto, fuentes del Pacto Histórico, entre ellos el concejal José Cuesta, han indicado que hay consenso entre la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá en el sentido de que se debe recuperar todo el complejo hospitalario y que los recursos destinados a la demolición se deben reasignar a la recuperación del complejo hospitalario.



Durante un debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá el pasado 9 de enero, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que envió una comunicación a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, preguntándole si era posible o no demoler la torre central del San Juan de Dios, como está previsto en el objeto del contrato.



“Si dice que no, se tendría que proceder en materia contractual con Copasa. Si sí, seguimos con el tema de radicarlo (el proyecto) nuevamente ante el Ministerio de Cultura”, agregó el funcionario.



Mientras tanto, como se lo confirmó a este diario el mismo secretario de Salud, el proyecto ya tiene plan de manejo —la firma Copasa lo radicó a finales de 2022—, después de meses de espera y advertencias desde el cabildo distrital sobre un posible incumplimiento del contrato.



Ahora, la última palabra la tiene el Ministerio de Cultura, cartera que aún no ha hecho un pronunciamiento sobre si se recupera la torre central o si hay que demolerla para que allí se construya un nuevo hospital.



Por ahora, la Secretaría Distrital de Salud espera que en este mes de febrero o en marzo haya alguna decisión sobre este asunto.

¿Qué sigue para el hospital?



Así se vería el complejo hospitatalario San Juan de Dios-Santa Clara una vez restaurado.

Cabe resaltar que un mes después de su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Petro anunció la apertura del proceso licitatorio para la restauración del hospital en coordinación con la alcaldía. “La Nación comenzará con la restauración del Materno Infantil y la casa Siberia, continuaremos con los pabellones”, dijo en su momento el mandatario.



Asimismo, en este momento los edificios Santiago Samper, Enfermedades Tropicales, San Lucas, Paulina Ponce de León y San Eduardo se encuentran en proceso de estudios del estado de conservación, diagnóstico y propuestas de intervención integral.



Por tal motivo, en el Secop ya están publicados los términos definitivos de los procesos de selección para las obras de restauración, reforzamiento estructural y adecuación de Siberia y Mantenimiento, que también son bienes de interés cultural.



En ese sentido, la Administración distrital ha expresado su deseo de que 8 de las 17 estructuras con mayor valor patrimonial estén en funcionamiento en 2024, así como los espacios emblemáticos del sector nororiental, mientras el complejo termina su proceso de apertura en 2032.

REDACCIÓN BOGOTÁ

